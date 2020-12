Tive asegura financiación de capital de 12 millones de dólares de Serie A

Respaldado por RRE Ventures y Two Sigma Ventures, Tive ofrece información en tiempo real sobre ubicaciones de tránsito y condiciones a cada parte de la cadena de suministro

BOSTON, 15 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Tive, Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3010644-1&h=877918698&u=...]., un proveedor líder de información global sobre visibilidad de la cadena de suministro, anunció hoy que aseguró una ronda de financiación de 12 millones de dólares de Serie A de RRE Ventures [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3010644-1&h=2294185221&u...], seguido por Two Sigma Ventures [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3010644-1&h=2005914648&u...], con la participación de inversores existentes NextView Ventures [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3010644-1&h=1545066314&u...], Hyperplane Ventures [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3010644-1&h=2201077372&u...], One Way Ventures [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3010644-1&h=1208691382&u...], Fathom Ventures [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3010644-1&h=332012042&u=...], y otros. La nueva inversión impulsará el rápido crecimiento de Tive y la innovación de productos para el seguimiento, las alertas y el análisis de envíos sin problemas.

El seguimiento de envíos es increíblemente complicado, poco fiable y costoso. Tive está cambiando eso al proporcionar visibilidad en tiempo real de todo el proceso de envío, incluidos datos de ubicación hiper precisos y perspectivas de condiciones como temperatura, choque, exposición a la luz y humedad. El lanzamiento de Tive del primer rastreador de un solo uso listo para 5G de la industria fue recibido con un intenso interés y aprobación del mercado. La adopción por parte de los clientes está en aumento con un crecimiento agresivo de los nuevos clientes y un crecimiento del 570% en los ingresos anuales, impulsado en parte por la entrega del primer rastreador no-litio para abordar las preocupaciones del mercado sobre la seguridad de iones de litio y el impacto ambiental.

"La industria de envíos de 20 billones de dólares está empezando a esperar más", dijo Raju Rishi, socio general de RRE Ventures. "Están adoptando rápidamente Tive para obtener información en tiempo real sobre sus envíos, dándoles un nivel de visibilidad que aún no se había visto antes en la industria, así como una nueva ventana de oportunidad para intervenir realmente si los envíos se están manejando incorrectamente. Durante los cuatro años que conocemos a Krenar, hemos visto la solución de seguimiento de pila completa de Tive ser agresivamente arrastrada al mercado por una diversa base de clientes y estamos orgullosos de estar apoyándole y a su equipo mientras construyen una empresa que define la categoría en el seguimiento de la cadena de suministro."

"Dada la creciente demanda de la línea completa de soluciones de seguimiento de Tive, era obvio que ahora era el momento de expandir drásticamente nuestra capacidad para satisfacer la demanda de la industria", dijo Krenar Komoni, consejero delegado de Tive, Inc. "Ganar el apoyo de RRE Ventures y Two Sigma Ventures, así como nuestros valiosos inversores actuales, significa que podemos aprovechar su experiencia y centrarnos en el crecimiento de nuestra plataforma centrada en el cliente. La infusión de capital de crecimiento significa llevar los productos al mercado más rápido, mejorar nuestros esfuerzos de ventas y marketing, agregar liderazgo clave y aumentar nuestra presencia internacional."

Acerca de TiveTive ofrece visibilidad en tiempo real en tránsito de los envíos de todo el mundo con información basada en datos de una plataforma de visibilidad como servicio (VaaS) de clase empresarial. Con Tive, los remitentes y proveedores de logística de terceros (3PL) pueden rastrear y monitorear la ubicación y el estado de sus productos mientras están en tránsito. La solución VaaS de Tive proporciona datos generados por sus rastreadores líderes en la industria, lo que permite a los clientes optimizar proactivamente sus envíos, mejorar la experiencia de sus clientes y desbloquear la información de la cadena de suministro de una manera procesable en tiempo real. Tive tiene su sede en Boston, MA. Para obtener más información, visite: www.tive.co

Contacto: James Waters, jim@tive.co[mailto:jim@tive.co]

Sitio Web: http://www.tive.io/