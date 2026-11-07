Tool Changer. Game Changer. Bambu Lab presenta la H3C: la nueva generación de impresoras 3D que marca la diferencia (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

AUSTIN, Texas, 7 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Bambu Lab presenta hoy la H3C, la primera impresora 3D de sobremesa de tercera generación de la compañía. Basada en una arquitectura Swaptek™ de nueve herramientas, la H3C elimina, por fin, el tradicional dilema entre velocidad, fiabilidad y facilidad de uso que ha condicionado la impresión FFF con múltiples materiales desde los inicios de esta tecnología. Para los creadores, la H3C transforma la impresión con diversos materiales en un flujo de trabajo único y sencillo, permitiendo que sean las ideas —y no el hardware— las que definan lo que se puede crear.

Un cambiador de herramientas que revoluciona el sector

Cuando la X1 y la P1 llegaron en 2022, transformaron la tediosa rutina de calibración por prueba y error de la impresión multicolor en una experiencia fluida y fiable. Sin embargo, incluso estas máquinas innovadoras dejaron un desafío sin resolver: el proceso lento y laborioso de alternar entre varios filamentos durante una misma impresión. El cambiador de herramientas Swaptek™ de la H3C aborda este problema de raíz. Al mantener 9 herramientas de impresión independientes permanentemente cargadas, precalentadas y listas para su uso, la impresora puede cambiar de material en menos de 6 segundos; una velocidad que convierte la impresión con múltiples materiales —rápida, fiable y sencilla— en una realidad única e integrada.

La H3C: el nuevo estándar

La H3C es la primera impresora de Bambu Lab concebida desde cero en torno a un sistema dedicado de cambio de herramientas. Combina 9 herramientas listas para imprimir, un extrusor para materiales flexibles y un sistema integrado de gestión de filamentos, todo ello en un espacio no mayor que el de una impresora de la serie A de una sola bobina. El resultado es una máquina en la que utilizar nueve filamentos distintos resulta tan natural como emplear una única bobina.

Innovaciones clave

Swaptek™: nueve herramientas, cambios en seis segundos

En el núcleo de la H3C se encuentra el sistema Swaptek™, una arquitectura de nueve herramientas que sustituye al enfoque convencional de cabezal único para la carga y descarga de materiales. Cada herramienta cuenta con su propia trayectoria de filamento y elemento calefactor, de modo que el material permanece cargado y precalentado en todo momento.

Cuando es necesario realizar un cambio, el sistema activa Active Pre-Heat: analiza el código G entrante y comienza a calentar la siguiente boquilla mientras la herramienta actual termina su segmento. Para cuando se produce el cambio mecánico, la nueva boquilla ya ha alcanzado la temperatura adecuada; a continuación, una breve secuencia de cebado hace llegar el nuevo filamento al modelo en tan solo 6 segundos, generando un desperdicio mínimo.

El soporte retráctil complementa esta velocidad. Durante la impresión, los tubos guía se repliegan, lo que ofrece al usuario una visión clara de la pieza, reduce las vibraciones y libera espacio en el eje Z, permitiendo la fabricación de piezas de mayor altura. Asimismo, este soporte evita que los tubos choquen entre sí; un detalle sutil pero determinante que mejora la ejecución de trabajos prolongados que requieren múltiples materiales.

Swaptek es más que un simple mecanismo; es una arquitectura que permite el acoplamiento automático, la compensación de offset de las herramientas y la nivelación completa de la base antes de cada impresión, y concentra la complejidad en la propia máquina en lugar de trasladarla al flujo de trabajo del usuario.

Extrusor FlexFeed: TPU sin complicaciones

El extrusor FlexFeed admite filamentos de 1,75 mm y 2,85 mm, y permite alternar entre ellos al instante. Gracias a un recorrido específico para el filamento de 2,85 mm, el material, aunque blando, resiste mejor el pandeo bajo la presión del extrusor, lo que permite un caudal volumétrico hasta tres veces superior al de una impresora convencional. El resultado es una impresión fiable de TPU tan blando como Shore 75A, lo que abre la puerta a la fabricación de calzado, wearables cómodos, bisagras flexibles y componentes de robótica blanda que, hasta ahora, requerían hardware especializado.

AMS 3H: gestión integrada de filamentos

Las 9 bobinas se alojan dentro del AMS 3H, una cámara sellada y hermética que protege el filamento de la humedad. El filamento se suministra automáticamente a la herramienta correspondiente, y las entradas específicas para TPU permiten alimentar el material flexible directamente desde el AMS.

El módulo de secado integrado puede alcanzar una temperatura de 85 °C durante el proceso de impresión, lo que facilita el uso de polímeros de ingeniería como PA, PC y mezclas con fibra de carbono. Al conectar cualquier AMS a la herramienta 1, la capacidad del equipo puede ampliarse hasta 24 materiales; asimismo, es posible añadir mayor capacidad de secado mediante las unidades opcionales AMS 2 Pro y AMS HT, todo ello sin aumentar el espacio ocupado por la máquina.

Un cabezal más ligero, una gestión térmica robusta y un nuevo sistema de refrigeración

El conjunto del cabezal y el eje X de la H3C es un 40 % más ligero que el de su predecesora, lo que permite alcanzar aceleraciones de 25.000 mm/s y velocidades de desplazamiento de hasta 1.400 mm/s, sin las vibraciones que suelen aparecer a estas velocidades.

Las boquillas de los hotends de la H3C —disponibles en diámetros desde 0,2 mm hasta 0,8 mm— están fabricadas en acero totalmente endurecido (dureza HRC 55+), diseñadas específicamente para resistir filamentos abrasivos como los que contienen fibra de carbono, fibra de vidrio u otros materiales compuestos.

La gestión térmica se realiza mediante un sistema activo de doble calentamiento: la cámara de impresión se calienta a 65 °C gracias a un sensor de contacto que ofrece un control preciso y estable, mientras que cada una de las nueve herramientas puede alcanzar los 350 °C, lo que permite trabajar con materiales como ABS, PC, PA-CF, PET-CF y otros polímeros de alta temperatura. El enfriamiento corre a cargo de un sistema de cuatro niveles: un ventilador de refrigeración de piezas diseñado mediante CFD, dos ventiladores laterales en la cámara, un ventilador específico para el cabezal de la herramienta y un ventilador trasero que regula la temperatura general del espacio de impresión. En conjunto, garantizan que las impresiones a alta velocidad presenten detalles nítidos, voladizos sólidos y puentes bien definidos, independientemente de las condiciones ambientales.

Lo que la H3C ofrece a los creadores

La ingeniería que sustenta la H3C abre un abanico de posibilidades prácticas que, hasta ahora, estaban fuera del alcance de los usuarios de impresoras de sobremesa.

Mezcla de colores en segundos: dado que un cambio de color ahora solo requiere unos 6 segundos, una mejora significativa respecto a lo anterior, los diseñadores pueden combinar tonalidades sobre la marcha, logrando degradados que abarcan prácticamente todo el espectro cromático a partir de solo cinco filamentos base (CMYKW). La creación de figuras a todo color y prototipos detallados se convierte en una realidad cotidiana, dejando de ser una mera curiosidad. PLA Palette de Bambu Lab combina cuatro colores base opacos (cian, magenta, amarillo y blanco) y un negro translúcido. Los colores opacos, basados en la formulación PLA Basic y con una dosificación precisa de pigmentos, presentan una transmisión de luz inferior al 1 % en paredes de 2 mm de grosor, lo que garantiza una saturación total y una cobertura impecable.

Uso de boquillas de distintos tamaños en una misma impresión: una boquilla de 0,2 mm permite reproducir detalles minuciosos, mientras que una de 0,4 mm construye rápidamente el cuerpo principal de la pieza; asimismo, se puede emplear una boquilla de 0,4 mm con filamento de 2,85 mm de diámetro para crear, por ejemplo, una correa de TPU flexible. Cada tamaño de boquilla se encarga de la tarea para la que resulta más idónea, combinando velocidad, nivel de detalle y flexibilidad de materiales en una única impresión.

Multimaterial y distintas durezas: los diseñadores pueden colocar TPU ultrasuave donde la comodidad es fundamental, y un polímero técnico más rígido donde se requiere resistencia, todo ello en una misma pieza. El resultado es un calzado más ligero, bolsas más ergonómicas y dispositivos híbridos que, anteriormente, resultaban imposibles de fabricar en un solo proceso.

Todo lo que necesita en una sola máquina

La H3C demuestra que el detalle, la velocidad y la funcionalidad pueden coexistir en una misma impresión. Gracias a su autocalibración sin intervención manual y al cambio automático de herramientas, el flujo de trabajo se mantiene fluido: tanto si cambia el tamaño de la boquilla, como si combina nueve colores o pasa de la impresión al corte, solo tiene que iniciar el trabajo con un clic y dejar que la H3C se encargue del resto. Al eliminar las barreras de entrada que antes alejaban a los principiantes y recuperar el tiempo que los usuarios avanzados dedicaban a los ajustes manuales, la H3C convierte la producción con múltiples materiales y herramientas en una realidad cotidiana. Como accesorio opcional, puede añadir una cámara BirdsEye que le permite supervisar la impresión en tiempo real desde dos ángulos distintos.

En definitiva, el hardware deja de limitar la imaginación: la única limitación pasa a ser la idea misma.

Accesorios oficiales (se venden por separado)

Diseñados para que la H3C se integre de forma natural en su espacio de trabajo.

Bambu Station: eleva la impresora a una altura cómoda, añade un espacio específico para guardar herramientas, filamento de repuesto y accesorios, y mantiene ordenada la zona de trabajo.

Bambu Lab E1 Air Purifier: se sincroniza con la H3C y comienza a filtrar automáticamente cuando se inicia una impresión, capturando COV, PM2,5, partículas ultrafinas y microplásticos para un entorno más limpio y saludable.

Precio y disponibilidad

Bambu Lab H3C AMS Combo: EE. UU., 2.499 dólares (sin impuestos, con envío incluido); UE, 2.499,00 euros (impuestos incluidos).

Disponible a partir del 3 de noviembre en la tienda oficial de Bambu Lab.

Acerca de Bambu Lab

Bambu Lab es una empresa de tecnología de consumo centrada en impresoras 3D de sobremesa. Sus impresoras 3D de vanguardia ofrecen una experiencia de primer nivel, repleta de funcionalidades, para una comunidad global de creadores; su objetivo es derribar las barreras entre el mundo digital y el físico, llevando la creatividad a un nivel completamente nuevo. Bambu Lab comercializa sus impresoras 3D, filamentos y accesorios a través de su sitio web oficial, atendiendo a clientes en más de 30 países.

Más información en el sitio web oficial de Bambu Lab

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