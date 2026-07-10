Tres años de HABROK: HIKMICRO rinde homenaje a los cazadores que impulsaron su evolución

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO lanza su nueva campaña "El viaje del pionero" para la próxima temporada de berrea. La iniciativa pone en valor la innovación, la trayectoria y la confianza que han acompañado a esta familia de prismáticos desde su lanzamiento, al tiempo que rinde homenaje a los cazadores pioneros cuyas experiencias y aportaciones han contribuido a su desarrollo.

Cada temporada de caza trae consigo nuevos lanzamientos, nuevas especificaciones y nuevas promesas. Sin embargo, en el campo, donde las oportunidades son efímeras y cada decisión tiene peso, los cazadores evalúan el rendimiento con un criterio diferente: no en base a lo más novedoso, sino en base a la fiabilidad demostrada tras varias temporadas de uso real.

Desde el lanzamiento de HABROK en 2023, HIKMICRO se ha centrado no en la novedad, sino en el perfeccionamiento continuo, basado en las necesidades reales de la caza y la experiencia en el campo. Desde HABROK (2023) hasta HABROK 4K (2024), HABROK Pro (2025) y HABROK 4K 2.0 (2026), cada generación ha mejorado el rendimiento de la imagen, perfeccionado la ergonomía y optimizado las funciones inteligentes del dispositivo. Con el paso del tiempo, la innovación se ha traducido en una tecnología cada vez más madura y en una reputación consolidada. Lo que comenzó como una línea de productos pionera se ha convertido en un referente de confianza para cazadores de todo el mundo.

El verdadero liderazgo se gana mediante la evolución continua, se demuestra en el campo y se refuerza gracias a la confianza de los cazadores.

La evolución de HABROK: calidad de imagen y experiencia de uso

Para HIKMICRO, el liderazgo nunca ha sido un punto de llegada, sino el comienzo de una mejora continua. Se mide por la voluntad de perfeccionar lo que ya funciona, temporada tras temporada, detalle tras detalle. Desde HABROK hasta HABROK 4K 2.0, la serie ha seguido una trayectoria evolutiva continua, marcada no por la búsqueda de la novedad, sino por la búsqueda de la madurez. Detrás de cada generación se esconden miles de decisiones que los cazadores quizás no perciban individualmente, pero que experimentan colectivamente, contribuyendo cada una a una experiencia de campo más intuitiva, fiable y consistente.

HABROK ofrece una resolución térmica de espectro completo que va de 256 a 1280, combinada con imágenes ópticas CMOS 4K UHD, lo que permite a los cazadores seleccionar el nivel de rendimiento que mejor se adapte a su entorno y estilo de caza. La sensibilidad térmica continúa evolucionando a través de valores NETD cada vez más bajos, mejorando la capacidad de detección y la percepción del entorno en condiciones exigentes. Las mejoras evolutivas de Image Pro 4.0, junto con la integración de tecnologías pioneras como el sistema HSIS sin refresco de imagen, SYNC PRO y ZOOM PRO, mejoran aún más la claridad y la fluidez de la imagen, así como la confianza en la identificación de objetivos.

HABROK integra Dual EIS para una observación más estable en escenarios dinámicos. La disposición de los botones y el diseño ergonómico del equipo permiten un manejo intuitivo, minimizando las distracciones en los momentos críticos sobre el terreno. El sistema patentado de enfoque trasero con selector T/D (térmico/digital) permite cambiar de forma rápida e intuitiva entre los distintos modos de observación. Una arquitectura de pantalla más grande y mejorada aumenta la inmersión y mejora la comodidad visual durante un uso prolongado.

La conectividad entre dispositivos permite una comunicación fluida en toda la serie HABROK. La estrecha integración con HIKZONE amplía aún más la experiencia del ecosistema y simplifica las tareas sobre el terreno. Si bien la apariencia externa se puede replicar, el trabajo de mejora detrás de cada actualización de algoritmo, cada ajuste estructural y cada optimización de la experiencia de uso es mucho más difícil de reproducir. Cada mejora responde a un único principio: adaptarse a las necesidades reales de los cazadores, más allá de las especificaciones técnicas.

A través de esta filosofía de mejora continua, HIKMICRO transforma el avance tecnológico en prestaciones útiles, asegurando que cada mejora ofrezca un valor significativo en condiciones de caza reales.

El Pionero Original: Los cazadores que han marcado el camino

Hace tres años, cuando los binoculares digitales para caza aún eran desconocidos para muchos cazadores, un grupo de usuarios pioneros optó por un camino diferente. Adoptaron una nueva forma de ver, confiando en la imagen térmica y digital como una ventaja significativa en condiciones reales de caza. Al dar el primer paso junto a HIKMICRO, se convirtieron en los pioneros originales de esta aventura.

Su convicción no solo impulsó el lanzamiento de un producto, sino que contribuyó a dar forma a toda una categoría. Como primeros usuarios de HABROK, sus experiencias reales, expectativas y comentarios desempeñaron un papel vital en el perfeccionamiento de cada generación posterior.

El "pionero original" no se define por quién llegó primero, sino por aquellos dispuestos a adentrarse en lo nuevo. Estos cazadores no solo fueron pioneros en el uso de esta tecnología, sino que ayudaron a dar forma al futuro de los binoculares digitales para caza a través de la confianza, la experiencia y la creencia en una nueva forma de ver, quedando así su historia ligada a la evolución de HABROK.

Una confianza avalada sobre el terreno

Los cazadores que han acompañado la evolución de HABROK no solo fueron los primeros en apostar por esta tecnología, sino que también demostraron su rendimiento sobre el terreno. Si bien la innovación marca el comienzo, la confianza define el liderazgo a largo plazo. Para HABROK, esa confianza se ha ganado gracias a un rendimiento constante en entornos de caza reales, temporada tras temporada.

En los últimos tres años, las experiencias auténticas de los usuarios se han convertido en la prueba más contundente de la posición de referencia de HABROK. En diversos terrenos y escenarios de caza, ha demostrado un valor que va más allá de las especificaciones, proporcionando confianza, fiabilidad y seguridad cuando más se necesita.

Así es como la reputación se convierte en liderazgo. Cada identificación exitosa en condiciones de poca luz, cada momento de claridad en terrenos difíciles y cada decisión crucial respaldada por HABROK fortalece el vínculo entre HIKMICRO y su comunidad pionera. Gracias a estas experiencias probadas en el campo, HABROK ha evolucionado de un producto innovador a un compañero de confianza en la naturaleza.

Un referente construido junto a los cazadores

Tres años después de sentar las bases de los binoculares digitales para la caza, HABROK continúa marcando la pauta mediante la evolución constante, el espíritu pionero y la confianza demostrada en el campo. Cada actualización de algoritmos es fruto de un proceso continuo de evolución. Cada mejora de diseño incorpora las aportaciones de los cazadores. Cada historia de campo refuerza la confianza forjada a lo largo del camino.

Al reconocer el papel de la comunidad que ha impulsado su evolución, HIKMICRO refuerza su posición no solo como referente en óptica para actividades al aire libre, sino también como una marca que sigue evolucionando de la mano de quienes la utilizan. El viaje del "pionero original" comenzó en 2023 con un primer paso. Hoy, ese camino continúa, liderado por HIKMICRO y construido junto con los cazadores que han sido testigos de cada etapa de su evolución.

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