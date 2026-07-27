(Información remitida por la empresa firmante)

- La unidad de negocio HPPs de Daicel Corporation presenta la nueva línea DURACON POM con un 30% de contenido reciclado

OSAKA, Japón, 27 de julio de2026 /PRNewswire/ -- La unidad de negocio de polímeros de alto rendimiento (HPPs) de Daicel Corporation (anteriormente denominada Polyplastics Co., Ltd.), líder mundial en plásticos de ingeniería, ha llevado a cabo el lanzamiento de cuatro nuevos grados de DURACON POM que contienen un 30% de material reciclado posconsumo (PCR). Esta nueva oferta de PCR-POM incluye grados "estándar, de bajo contenido de COV, deslizantes y resistentes", lo que permite a los clientes seleccionar el material que mejor se adapte a las necesidades de sus aplicaciones.

Imagen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Estas nuevas calidades se dieron a conocer por primera vez en CHINAPLAS 2026, celebrada en Shanghái en abril. La calidad estándar PCR-POM ofrece un índice de fluidez de 9, mientras que los materiales con bajo contenido de COV cumplen con los requisitos de los fabricantes de equipos originales (OEM). La calidad deslizante ofrece propiedades de deslizamiento significativamente mejores, y los materiales resistentes brindan el mismo rendimiento que las calidades de POM virgen.

Desde el año 2023, Daicel ofrece el servicio de recompuesto DURACIRCLE, que recicla los residuos plásticos recogidos en las plantas de sus clientes. Si bien anteriormente se centraba en el reciclaje postindustrial (PIR), que reutiliza los residuos generados durante la fabricación, el PCR-POM actualmente en desarrollo utiliza POM que ya se ha utilizado en el mercado como materia prima reciclada.

Uno de los principales desafíos en la utilización de materiales PCR es la variabilidad de sus propiedades y la necesidad de garantizar una calidad constante. Gracias a su dilatada experiencia en la formulación y a sus tecnologías de control de calidad, Daicel ha confirmado que las propiedades mecánicas clave se mantienen en niveles comparables a los de los materiales convencionales, incluso con un 30% de contenido reciclado (según pruebas internas).

DURACON POM se ha adoptado en una amplia gama de sectores industriales. Ofrece alta resistencia mecánica/rigidez, excelente resistencia al desgaste, buenas propiedades de deslizamiento y alta estabilidad dimensional. Se utiliza ampliamente en aplicaciones como engranajes, conectores, piezas de precisión y componentes para la industria de la automoción.

Daicel está llevando a cabo actividades de desarrollo adicionales con el objetivo de ampliar su oferta de PCR-POM para satisfacer una gama más amplia de necesidades.

Si desea más información visite: https://hpps.daicel.com/global/s/ourappr...

Acerca de Daicel Corporation High Performance Polymers SBU

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202607152558-O1-06622HZp.pdf

DURACON (R) es una marca registrada de Daicel Corporation en Japón y otros países.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-unidad-de-negocio-hpps-de-daicel-corporation-presenta-la-nueva-linea-duracon-pom-302834842.html