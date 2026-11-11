Unifrutti Group nombra a José Antonio Gómez Bazán consejero delegado del grupo

Un líder del sector de productos frescos, con más de dos décadas de trayectoria en la industria alimentaria internacional, impulsará la próxima etapa de crecimiento de Unifrutti en toda su plataforma frutícola integrada.

(Información remitida por la empresa firmante)

ABU DABI, EAU, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Unifrutti Group ("Unifrutti"), productor y distribuidor global líder de fruta fresca de primera calidad, ha anunciado hoy el nombramiento de José Antonio Gómez Bazán como consejero delegado del Grupo. Tendrá su sede en la oficina central global de Unifrutti, en Abu Dabi, y dirigirá el negocio integrado del Grupo, abarcando sus operaciones de cultivo, abastecimiento y comercialización a nivel mundial.

José Antonio cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector internacional de la alimentación y los productos agrícolas frescos, incluidos 13 años en Camposol, la multinacional con sede en Perú dedicada al cultivo y la comercialización de aguacates, arándanos, mandarinas, uvas y mangos. En dicha empresa, ocupó los cargos de director comercial y director general de la división internacional, antes de asumir el puesto de consejero delegado en septiembre de 2021.

A lo largo de su trayectoria, José Antonio ha formado parte de las juntas directivas de la United Fresh Produce Association y la Produce Marketing Association; asimismo, ha sido vicepresidente de la Peruvian Avocado Commission y director de la World Avocado Organization. Es exalumno de la Harvard Business School, donde cursó el Programa de Alta Dirección, y cuenta con un MBA por el INCAE Business School.

José Antonio Gómez Bazán, consejero delegado de Unifrutti Group, señaló: Es un privilegio incorporarme a Unifrutti, una compañía con más de 75 años de trayectoria y una de las plataformas multifruta más completas a nivel mundial. La fortaleza de Unifrutti reside en su gente, sus campos y sus relaciones duraderas con clientes en todo el mundo. Espero con entusiasmo trabajar junto a nuestros equipos para crecer desde el campo, profundizar nuestras alianzas con los clientes y seguir marcando la pauta en cuanto a calidad y sostenibilidad en el sector de la fruta fresca.

Svet Varadzhakov, quien se ha desempeñado como consejero delegado interino del grupo, continuará formando parte del Consejo de Administración de Unifrutti.

Acerca de Unifrutti GroupUnifrutti Group es un productor, comercializador y distribuidor líder a nivel mundial de fruta fresca de primera calidad, que cuenta con operaciones agrícolas y plataformas comerciales en América, Europa, África, Oriente Medio y Asia. Su modelo de abastecimiento en ambos hemisferios permite a los clientes acceder a fruta de alta calidad durante todo el año.www.unifruttigroup.com

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