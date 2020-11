UNIQLO debuta en China Import Expo con The Art and Science of LifeWear (2)

UNIQLO es una marca de Fast Retailing Co., Ltd., un holding minorista japonés líder con sede global en Tokio, Japón. UNIQLO es la mayor de las ocho marcas del Grupo Fast Retailing, siendo las otras GU, Theory, Helmut Lang, PLST (Plus T), Comptoir des Cotonniers, Princessetam.tam y J Brand. Con ventas globales de aproximadamente 2,0088 billones de yenes para el año fiscal 2020 que terminó el 31 de agosto de 2020 (19.060 millones de dólares estadounidenses, calculados en yenes usando la tasa de finales de agosto de 2020 de $1 a 105,4 yenes), Fast Retailing es una de las empresas minoristas más grandes del mundo, y UNIQLO es el minorista líder de Japón.

UNIQLO continúa abriendo tiendas a gran escala en algunas de las ciudades y lugares más importantes del mundo, como parte de sus esfuerzos continuos para consolidar su estatus como marca global. Hoy en día la compañía cuenta con más de 2.200 tiendas en 25 mercados incluyendo Japón. Los otros mercados son Australia, Bélgica, Canadá, China continental, Dinamarca, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Malasia, Países Bajos, Filipinas, Rusia, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Taiwán, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam. Además, UNIQLO estableció un negocio social en Bangladesh junto con el Banco Grameen en 2010, y hoy en día hay varias tiendas Grameen-UNIQLO en Dhaka.

Con una declaración corporativa comprometida con cambiarse de ropa, cambiar la sabiduría convencional y cambiar el mundo, Fast Retailing se dedica a crear ropa excelente con un valor nuevo y único para enriquecer la vida de las personas en todas partes. Para obtener más información sobre UNIQLO y Fast Retailing, visite www.uniqlo.com [http://www.uniqlo.com/] y www.fastretailing.com [http://www.fastretailing.com/].

