United Group responde a la desinformación sobre las empresas de noticias serbias

United Group se compromete con la independencia editorial de N1 y Nova en Serbia. El Grupo se centra en las operaciones, el valor y la gobernanza

LUXEMBURGO, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- United Group rechaza las afirmaciones falsas y engañosas de que el Grupo pretende limitar o comprometer la independencia editorial de los canales N1 y Nova TV en Serbia, o venderlos a Telekom Srbija o a entidades vinculadas al Estado Serbio. Estas acusaciones son falsas.

Independencia editorial

Las áreas de noticias de United Group operan bajo una clara separación entre la gestión comercial y la toma de decisiones editoriales, y la empresa establece una clara distinción entre el personal editorial y el ejecutivo.

La independencia informativa es fundamental para la dirección actual y el accionista mayoritario, BC Partners, y nunca se verá influenciada por ninguna interferencia o consideración política.

United Group es una empresa comercial, centrada en impulsar la creación de valor en las empresas de su cartera mediante decisiones sólidas y éticas, basadas en el negocio.

Las decisiones editoriales para N1 y Nova las toman los equipos editoriales, no los ejecutivos de United Group, y no ha habido interferencia alguna por parte de la dirección actual. Esto queda claramente demostrado por la reciente cobertura informativa de N1 y Nova, que se ha mantenido de forma totalmente independiente.

El papel que desempeñó la dirección anterior a la hora de influir en las decisiones editoriales y el contenido informativo para adaptarlo a sus propios intereses sigue siendo una incógnita.

Telekom Srbija ha planteado algunas preocupaciones sobre la conducta de Aleksandra Subotić, quien no forma parte del equipo editorial de ninguna organización de noticias de United Group, y estas están siendo investigadas de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos.

United Group y su accionista mayoritario, BC Partners, han estado trabajando en un modelo para asegurar y fortalecer la independencia editorial de los canales de noticias N1 y Nova.

Las medidas que se están considerando incluyen estatutos editoriales reforzados, pactos de no interferencia, supervisión de la independencia a nivel de canal y una función de defensor del pueblo externo. A principios de julio, se contrató a dos asesores internacionales de primer nivel para apoyar esta labor.

El objetivo es garantizar que la independencia editorial se mantenga sólida y protegida de consideraciones políticas y no comerciales.

La actual dirección del Grupo nunca ha tenido planes de vender sus activos informativos a Telekom Srbija ni a ninguna otra entidad estatal. Las únicas conversaciones que se han llevado a cabo sobre la posible venta de N1 y Nova se llevaron a cabo bajo la dirección anterior.

Cualquier venta de este tipo claramente no se ajusta a la prioridad del Grupo de salvaguardar la independencia y, al mismo tiempo, mejorar la resiliencia, la eficiencia y el rendimiento de las empresas de su cartera.

El fundador y socio principal solicitó el cierre de los canales de televisión serbios en enero de 2025

Algunas especulaciones recientes de los medios sobre las operaciones de noticias serbias se han relacionado con una disputa accionarial en curso.

Cualquier sugerencia de que las conversaciones para modificar la estructura de los activos de noticias o vender negocios serbios provengan de la actual dirección es falsa y deliberadamente engañosa.

La correspondencia documentada de enero de 2025 muestra que el fundador y accionista minoritario del Grupo, Dragan Šolak, a través de su estrecho colaborador de muchos años, Vladislav Ratajac, se dirigió a Telekom Srbija con propuestas para:

Retirar N1 y Nova de la televisión en Serbia a cambio de una suma global de aproximadamente 120 millones de euros. Los canales de noticias se habrían retirado de la programación de cable/satélite y se habrían transmitido exclusivamente por internet.

televisión en Serbia a cambio de una suma global de aproximadamente 120 millones de euros. Los canales de noticias se habrían retirado de la programación de cable/satélite y se habrían transmitido exclusivamente por internet. Vender los activos de noticias serbios a un tercero.

Vender otras partes del negocio serbio a Telekom Srbija, como Shoppster y D Express.

Esto se suma a una bonificación de 200 millones de euros exigida por Šolak a Summer Parent, la matriz de United Group, por supuestamente facilitar la venta de las empresas serbias de United Group.

Al parecer, la redacción de N1 y Nova fue mantenida al margen de estas actividades.

Las actividades de Šolak y su representante, Vladislav Ratajac, no fueron adoptadas y no reflejan la estrategia de la actual dirección para el sector informativo en Serbia.

Las afirmaciones de que la nueva dirección pretendía "debilitar" los canales de noticias independientes de Serbia son falsas.

Las mismas acciones que Šolak y Ratajac afirman que el Grupo está tomando hoy, según se ha informado en la prensa, fueron, de hecho, ideadas y llevadas a cabo por Šolak y Ratajac a principios de año.

Para ser claros:

La independencia editorial no es negociable. Las decisiones editoriales recaen en las redacciones. La dirección actual de United Group y su accionista mayoritario, BC Partners, no han interferido en el contenido editorial de sus medios.

La dirección actual de United Group nunca ha tenido intención alguna de vender N1 ni Nova a Telekom Srbija ni a nadie más, a diferencia de Šolak y sus socios.

Cualquier inferencia, sugerencia o información en sentido contrario es simplemente falsa.

La pregunta es con qué propósito, por qué razón y en beneficio de quién se está promoviendo esta narrativa.

La empresa no se verá involucrada en la política ni en los intereses personales de Šolak. Su objetivo es gestionar el negocio con disciplina operativa, una sólida gobernanza y una clara rendición de cuentas.

La dirección actual y el accionista mayoritario tienen tolerancia cero ante cualquier interferencia con la independencia editorial, la interferencia política o las amenazas de violencia contra su equipo periodístico o cualquiera de sus 14.000 empleados, de los cuales aproximadamente 4.000 trabajan en United Media y aproximadamente 370 en el sector de noticias.

El rendimiento subyacente de las empresas de cartera de United Group sigue siendo sólido, como se informó recientemente en los resultados del primer semestre de 2025: los ingresos aumentaron un 5 %, el EBITDA aumentó casi un 7 %, con una fuerte conversión de efectivo.

United Group

United Group es una empresa líder en telecomunicaciones y medios de comunicación multicanal en el sureste de Europa, con unos ingresos anuales de 2.700 millones de euros y un EBITDA de aproximadamente 1.000 millones de euros. Summer Parent Sàrl, la matriz de United Group, decidió nombrar una nueva dirección el 16 de junio de 2025 para impulsar la creación de valor, una sólida gobernanza y un enfoque operativo en toda la cartera. El cambio de dirección se llevó a cabo tras la venta de la mayor parte del negocio serbio de United Group y ante una posible desinversión de nuestras operaciones en Bosnia y Herzegovina. Nuestra cartera está compuesta por empresas en Eslovenia, Montenegro, Croacia, Grecia y Bulgaria, representando estas dos últimas aproximadamente el 70% del EBITDA del Grupo. Al optimizar nuestras operaciones, nos centramos en nuestros negocios de telecomunicaciones, medios de comunicación, tecnología y servicios en la nube en nuestros principales mercados de la UE.

