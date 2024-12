Vantage reconocido como el «Bróker de mayor confianza» en los Professional Traders Awards 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

- Vantage reconocido como el Bróker de mayor confianza y galardonado con el premio a la Mejor responsabilidad social corporativa en los Professional Traders Awards 2024

SYDNEY, 10 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (o Vantage), bróker multiproducto de CFD, se enorgullece de haber sido nombrado Bróker más fiable y Mejor responsabilidad social corporativa en los Professional Trader Awards 2024. Estos premios subrayan el compromiso inquebrantable de Vantage de ofrecer una experiencia de trading fiable y de tener un impacto positivo en la comunidad de trading australiana.

El premio Bróker de mayor confianza es un motivo especial de orgullo para Vantage, que lo ha recibido durante dos años consecutivos. La confianza es fundamental para la ética de la empresa, y este reconocimiento continuo refleja la dedicación de Vantage a la transparencia, la seguridad y una atención al cliente excepcional. El equipo está inmensamente orgulloso, lo que habla de las sólidas relaciones que Vantage ha fomentado con los operadores a través de una comunicación clara, una seguridad de primer nivel y un servicio de atención al cliente receptivo.

El premio a la Mejor Responsabilidad Social Corporativa celebra el apoyo de Vantage a la Vantage Foundation, una organización benéfica independiente que patrocina impulsar la concienciación y la acción en torno a problemas sociales críticos, pero a menudo invisibles, como los problemas de salud mental, entre ellos la ansiedad, la depresión y el aislamiento social. A través de sus asociaciones con organizaciones benéficas locales, la Vantage Foundation fomenta conexiones comunitarias de gran impacto que abordan estas áreas esenciales de necesidad.

El éxito de los premios de este año continúa un legado de reconocimiento para Vantage, que se suma a logros anteriores como Mejor Plataforma de Negociación y Mejor App de Negociación, que destacaron la excelencia del bróker en tecnología y experiencia del cliente.

Jack Kelly, jefe de ventas de Vantage Australia, explicó: Estamos increíblemente orgullosos de recibir los premios al "Bróker de mayor confianza" y a la "Mejor responsabilidad social corporativa" en los Professional Traders Awards 2024. Estos reconocimientos reflejan nuestra dedicación a ofrecer a los operadores australianos productos y servicios basados en la confianza, la innovación y la transparencia. Al mismo tiempo, nuestro compromiso de apoyar causas sociales significativas a través de la Vantage Foundation sigue impulsándonos. Este reconocimiento es un reflejo directo de la confianza y lealtad de nuestros traders y de nuestros continuos esfuerzos por tener un impacto positivo en las comunidades a las que servimos.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker multiproducto que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para la negociación de divisas y contratos por diferencia (CFD) sobre materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el papel de bróker, proporcionando un ecosistema de negociación de confianza, una galardonada aplicación de negociación móvil y una plataforma de negociación fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades de negociación. Descargue la aplicación Vantage en App Store o Google Play.

trade smarter @vantage

