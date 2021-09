Veeva anuncia una nueva aplicación para acelerar la ejecución de la validación

Veeva Vault Validation Management para agilizar los procesos de validación de principio a fin para la preparación y el cumplimiento de las auditorías

BARCELONA, España, 15 de septiembre de 2021/PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy Veeva Vault Validation Management, una nueva aplicación que permitirá una gestión del ciclo de vida de la validación más eficiente y rentable. Las empresas del sector de las ciencias de la vida podrán crear y organizar actividades de validación, gestionar una biblioteca global de guiones de prueba y ejecutar y registrar los datos de validación de forma electrónica para agilizar la ejecución de las pruebas y aumentar el cumplimiento.

"Los procesos de validación manual son ineficaces, agotan los recursos y aumentan el coste operativo", dijo Mike Jovanis, vicepresidente de Veeva Vault Quality. " Veeva Vault Validation Management permitirá a los clientes optimizar el ciclo de vida de la validación de principio a fin con la ejecución sin papel para una mayor eficiencia y preparación para la auditoría."

Vault Validation Management reducirá los procesos manuales y eliminará los silos para mejorar el seguimiento y la alineación entre las actividades y los proyectos de validación. Los equipos de calidad podrán utilizar los artefactos y plantillas sugeridos para impulsar la coherencia, garantizando las buenas prácticas de documentación (GDP) y la integridad de los datos.

La perfecta integración con Veeva Vault QualityDocs y Veeva Vault QMS conectará los artefactos clave, las discrepancias y los controles de cambio, mejorando la transparencia y la accesibilidad de los datos. Los paneles intuitivos también muestran métricas críticas como el estado y los tiempos de ciclo para una mejor trazabilidad de los proyectos de validación.

Vault Validation Management es parte de Veeva Vault Quality Suite, incluyendo Vault QMS, Vault QualityDocs, Veeva Vault Training, Veeva LearnGxP, Veeva Vault Station Manager, y Veeva Vault Product Surveillance para automatizar y armonizar los procesos de calidad a nivel mundial. Vault Quality Suite permite a las empresas gestionar fácilmente la calidad en una solución unificada y ofrece la potencia y escalabilidad necesarias en toda la cadena de valor de las ciencias de la vida.

La disponibilidad de Vault Validation Management está prevista para el segundo semestre de 2022. Para saber más sobre Vault Validation Management, visite veeva.com/eu/VaultValidationManagement.

Asista a Veeva R&D and Quality Summit Connect el 14 de octubre de 2021 para escuchar más sobre la nueva oferta, el viaje de transformación de la calidad digital de Merck & Co., Inc. y las mejores prácticas de gestión del cambio organizativo de Supernus Pharmaceuticals para la modernización de la calidad. El evento online está abierto a los profesionales de la industria de las ciencias de la vida. Regístrese y manténgase al día de los detalles del programa en veeva.com/Summit.

