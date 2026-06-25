Veeva presenta una nueva aplicación EHS para la gestión proactiva de riesgos y la automatización inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta solución de medio ambiente, salud y seguridad forma parte de Veeva Quality Cloud y proporcionará información en tiempo real y flujos de trabajo optimizados

BARCELONA, España, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy Veeva EHS, una nueva aplicación en Veeva Quality Cloud en materia de medio ambiente, salud y seguridad. Con Veeva EHS, las plantas de fabricación y los centros de ensayo pueden identificar, gestionar y mitigar de forma proactiva los riesgos operativos y medioambientales, y garantizar el cumplimiento normativo a nivel global.

"Una solución EHS moderna que simplifica los procesos mediante datos unificados y una experiencia de usuario fluida en todo el flujo de trabajo EHS puede mejorar significativamente la eficiencia de la planta", afirmó Bobbie Grant, gerente sénior global de EHS, Thermo Fisher Scientific. "Es emocionante ver cómo Veeva desarrolla una solución avanzada que no solo mantiene la integridad de los datos hoy, sino que también sienta las bases para capacidades basadas en IA que pueden reducir aún más el riesgo con el tiempo".

Veeva EHS proporcionará una forma intuitiva de reportar incidentes de seguridad al instante y gestionar las investigaciones de principio a fin. Gracias a su conexión directa con Veeva QMS y Veeva Training, un evento de seguridad puede activar automáticamente una desviación de calidad y asignar una capacitación específica, eliminando la duplicación de datos y garantizando el cumplimiento.

"Al ofrecer un enfoque avanzado y automatizado para la gestión de los procesos ambientales, de salud y seguridad, Veeva EHS liberará tiempo para los equipos de EHS y garantizará una ejecución rápida y precisa", afirmó Beth Tanner, vicepresidenta de estrategia de Veeva EHS. "Las organizaciones que reemplacen sus sistemas EHS heredados con una plataforma unificada obtendrán transparencia en tiempo real sobre los principales indicadores de riesgo para tomar decisiones más informadas y adoptar un enfoque proactivo de prevención".

Veeva EHS, cuya disponibilidad para los primeros usuarios está prevista para agosto de 2026, representa un avance significativo en la forma en que las organizaciones gestionan sus responsabilidades ambientales, de salud y seguridad con mayor transparencia y automatización inteligente.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la plataforma en la nube líder para el sector de las ciencias de la vida, con software, IA, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que sirve. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro informe presentado en el Formulario 10-Q para el año fiscal finalizado el 30 de abril de 2026, que puede encontrar aquí (un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestro negocio se puede encontrar en las páginas 33 y 34), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

Contacto:

Jeremy WhittakerVeeva Systems+49-695-095-5486jeremy.whittaker@veeva.com

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