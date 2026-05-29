Veeva Quality Cloud optimiza las operaciones de fabricación de Kindeva

(Información remitida por la empresa firmante)

La CDMO global unificará sus plantas en una única plataforma de calidad para lograr mayor eficiencia y escalabilidad

BARCELONA, España, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha dado a conocer hoy que Kindeva está adoptando Veeva Quality Cloud para modernizar sus operaciones de fabricación, integrando su red global de plantas en una única plataforma en la nube. Con Veeva QualityDocs, Veeva QMS, Veeva Training y Veeva LearnGxP, Kindeva está construyendo una base tecnológica escalable que puede satisfacer las nuevas necesidades de los clientes a medida que la empresa continúa su trayectoria de crecimiento.

La asociación entre Kindeva y Veeva se ha llevado a cabo de cara a impulsar su misión de desarrollar y fabricar terapias que puedan proporcionar un futuro mejor a los pacientes, declaró Melanie Cerullo, directora de calidad de Kindeva. La implementación de Veeva Quality Cloud mejorará nuestra infraestructura de gestión de calidad para permitir una mayor estandarización, visibilidad en tiempo real de todas las operaciones, una colaboración más eficiente y un intercambio seguro de información con nuestros clientes. Al garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios globales, Veeva Quality Cloud ayudará a Kindeva a ofrecer productos de alta calidad a gran escala e impulsar la eficiencia operativa en toda la cadena de valor.

Veeva Quality Cloud estandarizará y unificará los procesos comerciales de Kindeva. Al conectar el aseguramiento de la calidad (QA) y la capacitación, la organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) puede operar de manera más eficiente y eliminar los silos de datos. La plataforma permitirá a Kindeva brindar un mejor servicio a sus clientes y respaldar el crecimiento en todas las regiones y áreas terapéuticas, a medida que la organización avanza en sus operaciones de llenado y acabado.

Veeva es un socio principal que busca hacer realidad nuestra visión de calidad digital, ya que nos ayuda a simplificar la infraestructura de nuestros sistemas en toda la empresa y a garantizar la integridad de los datos, afirmó Prakash Pandian, director de información de Kindeva. Con Veeva Quality Cloud, podemos implementar procedimientos globales estandarizados que aumentan la productividad de las instalaciones y generan valor para nuestra empresa, nuestros clientes y nuestros pacientes.

Veeva Quality Cloud unifica los procesos de calidad, conecta las aplicaciones e impulsa la colaboración para reducir los tiempos de ciclo y maximizar la eficiencia. Para obtener más información sobre Veeva Quality Cloud para CDMO, visite veeva.com/eu/Quality-CDMO.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la plataforma en la nube para el sector de las ciencias de la vida, con software, IA, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1500 clientes, desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para más información, visite veeva.com/eu.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro informe presentado en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de enero de 2026, que puede encontrar aquí (un resumen de los riesgos que pueden afectar nuestro negocio se encuentra en las páginas 13 y 14), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

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