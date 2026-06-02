(Información remitida por la empresa firmante)

-De Transilvania al oro: Vibre Hotel gana la distinción de hospitalidad más alta de Rumania para hoteles boutique independientes

CLUJ-NAPOCA, Rumanía, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En un sector dominado por marcas hoteleras internacionales y grandes grupos de hostelería, un hotel boutique independiente de Transilvania ha logrado una de las más altas distinciones hoteleras de Rumanía.

Vibre Hotel ha sido galardonado con el Oro al Hotel del Año, en la categoría de Hotel Independiente de 5 Estrellas, en los Premios TopHotel 2026, el certamen hotelero más importante de Rumania.

Esta distinción supone el tercer año consecutivo en que el hotel recibe este reconocimiento en los Premios TopHotel y representa el mayor logro de su trayectoria hasta la fecha.

En menos de tres años desde su apertura, el Vibre Hotel ha evolucionado de un ambicioso hotel recién llegado a una de las marcas hoteleras independientes más premiadas de Rumania. Este reconocimiento llega en un momento en que los viajeros buscan cada vez más autenticidad, personalización y experiencias significativas, en lugar de un lujo estandarizado.

Ubicado en Cluj-Napoca, uno de los centros tecnológicos, empresariales y culturales de mayor crecimiento en Europa del Este, Vibre Hotel combina un diseño contemporáneo, tecnología de vanguardia y experiencias de hospitalidad cuidadosamente seleccionadas, tanto para viajeros de negocios como de placer.

Respaldado por una inversión continua y una visión a largo plazo de la excelencia hotelera, el hotel ha seguido invirtiendo en la experiencia del huésped, la gastronomía, la tecnología y el diseño, posicionándose como más que un hotel: un ecosistema hotelero en evolución.

Hoy en día, la propiedad cuenta con 49 habitaciones y suites, instalaciones para eventos ejecutivos, servicios de bienestar, Leda Restaurant y C'est la Vie Rooftop Restaurant & Bar, conocidos por sus vistas panorámicas de la ciudad, gastronomía elevada y experiencias de estilo de vida seleccionadas.

"Ganar el oro es un honor increíble, pero representa algo aún más importante", afirmó Marius Stan, director general de Vibre Hotel. "Confirma que las marcas hoteleras independientes pueden competir al más alto nivel cuando tienen una identidad clara, un equipo excepcional y un compromiso genuino con la experiencia del huésped".

A medida que los viajeros siguen priorizando las experiencias auténticas y un fuerte sentido de pertenencia al lugar, Vibre Hotel representa una nueva generación de marcas hoteleras que surgen de Europa Central y del Este, definidas no por su tamaño, sino por su carácter, originalidad y una profunda conexión con su destino.

Vibre Hotel

Vibre Hotel es un hotel boutique independiente de cinco estrellas ubicado en Cluj-Napoca, Transilvania, Rumania. Diseñado bajo los principios del lujo discreto y la hospitalidad personalizada, el establecimiento ofrece 49 habitaciones y suites, instalaciones para eventos ejecutivos, servicios de bienestar, Leda Restaurant y C'est la Vie Rooftop Restaurant & Bar.. En 2026, el Vibre Hotel recibió la distinción Oro como Hotel Independiente del Año, 5 Estrellas, en los premios TopHotel.

www.vibrehotel.ro

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