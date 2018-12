Publicado 06/12/2018 17:31:05 CET

En abril de 2018, Artprice, líder mundial en información sobre el mercado del arte, y su sede, el museo de arte contemporáneo L'Organe que gestiona el establecimiento abierto al público (ERP) La Demeure du Chaos/Abode of Chaos (dixit el New York Times), fueron contactados por Antoine de Caunes, reputado periodista y director del canal de pago CANAL PLUS, una de las cadenas de televisión más importantes de Francia, con vistas a rodar un episodio de La Gaule d'Antoine para una primera proyección programada para principios de mayo de 2018. El tema de la muestra es un descubrimiento selectivo de las 13 regiones de Francia y se centra en sus lugares más especiales y que no deben dejar de visitarse.

La profesionalidad y la implicación de Antoine de Caunes a través de una magnífica combinación de comentarios e imágenes, han permitido que el vídeo resultante capte con precisión el espíritu de lo que representa Artprice y su sede central, el museo de arte contemporáneo L'Organe, que gestiona el ERP de La Demeure du Chaos/Abode of Chaos. En los últimos 20 años el sitio ya ha sido objeto de más de 2700 anuncios y documentales de la prensa internacional y del sector audiovisual.

En cuestión de semanas, el vídeo de de Caune se convertía en un vídeo de culto en Facebook. Actualmente supera los 22 millones de visitas (según el informe de la agencia de agentes judiciales Estelle PONS - Sarah MERGUI con licencia en Lyon, el 20 de agosto de 2018, basado en una muestra de 10 millones de visitas). https://business.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999/videos/10156396733800 979/ [https://business.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999/videos/10156396733800979 ]

https://vimeo.com/124643720

Este informe hace referencia a 2 URL que conducen al vídeo de Facebook sobre el documental de Canal+ que pertenece, por un lado a la página Facebook de Artprice (mundo), que cuenta con 3,41 millones de seguidores, y a la página Facebook (mundo) del museo de arte contemporáneo L'Organe, sede del ERP La Demeure du Chaos/Abode of Chaos con 3,33 millones de seguidores.

Estas cifras muestran el extraordinario éxito mundial del episodio de La Gaule d'Antoine en el museo de arte contemporáneo L'Organe, que gestiona el ERP Abode of Chaos, sede mundial de Artprice.

Según thierry Ehrmann, nuestro apoyo internacional demuestra hasta qué punto el museo de arte contemporáneo L'Organe, que gestiona el ERP Abode of Chaos, transmite un mensaje artístico universal. El hecho de que albergue la sede de Artprice es el vector ideal para comunicar la imagen de Artprice como líder mundial en el mundo del arte, incluso en China con su fiel socio desde hace 9 años, el Grupo Artron y su presidente fundador, el Sr. Wan Jie, que, con su aguda visión del arte contemporáneo, mostró un gran interés en la Abode of Chaos durante su visita en octubre para la ceremonia de firmas (cuyo vídeo recibió 3,6 millones de visitas):

https://www.facebook.com/artpricedotcom/videos/2179810805627498

La página Facebook de Artprice con 3,41 millones de seguidores y la página Facebook del museo de arte contemporáneo L'Organe, sede del ERP Demeure du Chaos/Abode of Chaos, con 3,33 millones de seguidores reflejan una excepcional tasa de satisfacción en un vídeo documental visto más de 20 millones de veces con un número de "no me gusta" extremadamente bajo para el mundo del marketing B2B y B2C.

De hecho, contamos oficialmente con una tasa de satisfacción del 99,855% en la página Facebook de Artprice y del 99,724% en la de La Demeure du Chaos/Abode of Chaos. (Informe oficial de los agentes judiciales Estelle PONS - Sarah MERGUI, 20 de agosto de 2018). El mismo informe también señalaba que, según las estadísticas del administrador de Facebook, estábamos llegando a 7,5 millones de personas por semana con nuestro contenido.

También cabe mencionar que Artprice y La Demeure du Chaos/Abode of Chaos son el origen del famoso Ranking Cultural de Facebook/Google de la Metrópoli de Lyon, que ya tiene 7 años de antigüedad y que actualmente vive su 63 Ranking. https://artmarketinsight.wordpress.com/2018/11/27/thierry-ehrmann-en-avant-premiere-le-classement-n63-exclusif-de-decembre-2018-des-principaux-acteurs-culturels-du-grand-lyon-la-metropole

El resultado de nuestro ranking no deja lugar a dudas: el museo de arte contemporáneo L'Organe, sede del ERP Demeure du Chaos/Abode of Chaos es el museo de Arte Contemporáneo más visitado de la región Rhône-Alpes con 180 000 visitantes al año y el primer establecimiento en cuanto a seguidores, con 3 336 858 y una excepcional apuesta logarítmica de 75.

Asimismo, si nos fijamos en las valoraciones de Google de los visitantes de los museos de arte, el museo de arte contemporáneo L'Organe, sede del ERP La Demeure du Chaos/Abode of Chaos alcanza el #1, con una valoración de 4,6, frente a 3 instituciones. El Musée des Beaux-Arts de Lyon ocupa el segundo lugar con una valoración de 4,4, y el Museo de Arte Contemporáneo de Lyon el tercero con 4,1. Con una puntuación de 4.0, el Instituto de Arte Contemporáneo ocupa la cuarta posición.

Fuera del universo cultural, las grandes marcas mundiales, la mayoría de las cuales estaba fuertemente vinculadas con la reciente Copa Mundial y la victoria de Francia, obtuvieron puntuaciones mucho más bajas que nuestro vídeo. Vea la gran cantidad de vídeos publicados por CIC, Easy Voyage, LG France, Carrefour, SFR, Orange France, McDonalds France, APRR Group en: http://www.e-marketing.fr/Thematique/veille-1097/Breves/Les-meilleures-videos-marques-diffusees-Facebook-333124.htm

Agradecimientos al equipo editorial de e-marketing.fr en colaboración con NukeSuite

Aprovechamos esta oportunidad para recordar a los inversores que en su Junta General de Accionistas del 30 de junio de 2017, Artprice se comprometió a convertirse en el primer proveedor mundial de información del mercado del arte en las redes sociales, cuando sólo contaba con 345 000 seguidores. Para lograr este ambicioso objetivo, Artprice y su entidad Artmarket.com necesitaban conseguir al menos un millón de seguidores de contenido entre la segunda mitad de 2017 y la primera de 2018.

Estamos orgullosos de poder decir que hemos superado ampliamente este objetivo con un crecimiento de seguidores del +888% durante el periodo de julio de 2017 a diciembre 2018 en la página de Artprice; crecimiento que la sitúa entre las páginas más seguidas del mundo con 3 336 858 suscriptores a fecha 4 de diciembre de 2018.

Algunos de los principales grupos internacionales incluidos en la lista que creían que estaban economizando al no preocuparse por la complejidad de las redes sociales han sufrido retrasos fatales, generando un daño económico significativo que bien podría comprometer sus posiciones. Incluso con un presupuesto financiero masivo, el retraso acumulado no puede recuperarse debido a la elaborada arquitectura de las redes sociales. Algunos grupos del S&P 500 son buenos ejemplos de esta situación.

En adelante, el alcance de las redes sociales es un parámetro primordial y vital para cualquier entidad que desee proteger el capital de la empresa y su futuro, por no hablar de su notoriedad y visibilidad global. Este es naturalmente el caso de Artprice, como líder mundial en información sobre el mercado del arte con su Standardised Marketplace, Artmarket.com, junto con el grupo Artron en China.

