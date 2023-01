WATG nombra nueva directora general en Londres a Alejandra de Córdoba Estepa RIBA, ARB, BREEAM

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 11 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- WATG , la empresa líder mundial en diseño de hostelería, ha anunciado el nombramiento de Alejandra de Córdoba Estepa Como directora general de la oficina de Londres de la empresa.

De Córdoba Estepa se une a WATG con más de 15 años de experiencia en diseño, planificación y construcción de hoteles y una cartera de obras construidas en el Reino Unido, Europa, Oriente Medio, África y el Caribe. Recientemente, ocupó el cargo de vicepresidenta de hostelería en HKS Architects en Londres.

Dave Moore, director general y consejero delegado de WATG , explicó en relación al nombramiento: "El nombramiento de Alejandra como directora general en Londres es muy importante para nuestro negocio y nuestra futura estrategia de crecimiento. Es una arquitecta brillante que aporta a nuestro equipo un profundo conocimiento del sector de la hostelería y una gran pasión por la tutoría, la formación y el desarrollo del talento. Estamos encantados de darle la bienvenida a la empresa".

De Córdoba Estepa añadió: "Siempre he admirado al excepcional equipo de diseño de WATG y sus inspiradores proyectos de hostelería en todo el mundo. Es un honor unirme a la empresa y estoy deseando liderar y trabajar con el equipo para seguir dando vida a las visiones de nuestros clientes".

Antes de incorporarse a HKS, De Córdoba Estepa fue asociada de G1 Architects en Londres, donde contribuyó al crecimiento del departamento de hostelería y desempeñó un papel clave en la contratación, la tutoría, el desarrollo empresarial y el marketing.

Su trabajo se ha centrado en el diseño de hoteles de ultra lujo de marcas como Cheval Blanc, Baccarat y Royal Mansour. Entre los proyectos más destacados de De Córdoba Estepa hasta la fecha figuran Corinthia Hotel and Residences, Riad (Arabia Saudí); Cheval Blanc Dubai; St Regis Mallorca; Four Seasons Hotel and Residences Bodrum, Turquía; Fairmont Taghazout, Marruecos; LOPESAN Costa Bávaro Resort, República Dominicana; JW Marriott Algarve, Portugal; O2 InterContinental Hotel London; Windsor Hotel & Golf Resort, Nairobi; y Lagos Waterfront Marriott.

Licenciada en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, De Córdoba Estepa realizó un año completo de intercambio Erasmus en la Ecole d'Architecture et de Paysage de Burdeos y habla con fluidez inglés, español y francés.

ACERCA DE WATG

Fundada en el año 1945, WATG es una de las principales empresas de diseño del mundo especializada en hostelería, ocio, juego, usos mixtos y diseño residencial de alta gama. Independiente hasta el día de hoy y con un profundo respeto por el patrimonio, sus cinco estudios - Advisory, Master Planning, Architecture, Landscape y Wimberly Interiors - se mantienen fieles a sus valores, diseñando espacios que respetan, protegen y realzan la magia natural de su entorno a la vez que aportan valor a largo plazo para clientes y comunidades.

WATG y Wimberly Interiors tienen oficinas en Honolulú, Irvine (California), Los Ángeles, Nueva York, Londres, Singapur y Shanghái, y son conocidos por crear destinos aclamados internacionalmente con más de 500 proyectos construidos en 170 países y territorios de seis continentes. Los proyectos de WATG son famosos no sólo por su diseño atemporal y su sentido del lugar, sino también por su éxito económico.

