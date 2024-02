WorldSkills Lyon 2024: la competición WorldSkills regresa a Francia después de casi 30 años

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 2 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- WorldSkills Lyon 2024, la mayor competición de destrezas del mundo, celebrará su 47ª edición en Lyon.

Del 10 al 15 de septiembre de 2024, 1500 participantes menores de 23 años y procedentes de los 5 continentes competirán en 62 destrezas ante 250 000 visitantes.

El 29 de enero tuvo lugar un encuentro entre los representantes del movimiento WorldSkills de todo el mundo para presentar la hoja de ruta de la competición de 2024.

«Poner el foco en las destrezas irremplazables, inspirar a los jóvenes, promover la inclusión a través de la educación, la adquisición de destrezas para hacer frente a los retos internacionales y nacionales de la formación profesional y el atractivo de los oficios: esa es nuestra misión»

Franck Le Roux, Director General de WorldSkills Lyon 2024

WorldSkills Lyon 2024: más que una competición

De los 250 000 visitantes, casi 100 000 serán estudiantes.

El comité organizador anunció el 31 de enero el lanzamiento del programa «Una escuela, un país», en el que 65 escuelas francesas se hermanarán con una de las delegaciones internacionales que participan en la competición.

2024: Francia, tierra de deportes, pero también centro neurálgico de las destrezas que lo hacen todo posible

WorldSkills Lyon 2024 anunció el lanzamiento del programa «Deportes y destrezas», en línea con la iniciativa «El deporte, una gran causa nacional para 2024». Este programa tiene dos objetivos:

Movilizar e involucrar a una comunidad de agentes del mundo deportivo deseosos de aportar su granito de arena al evento WorldSkills Lyon 2024.

Tender un puente entre las federaciones deportivas y WorldSkills Lyon 2024 para inspirar a los jóvenes atletas y volver a atraer a los jóvenes desempleados hacia las oportunidades profesionales.

WorldSkills Lyon 2024 revela las medallas para los futuros campeones de WorldSkills

Simbolizan la excelencia francesa, la ciudad de Lyon y las destrezas.

Testimonios de antiguas campeonas: una voz que transmite los valores de WorldSkills Lyon 2024

La conferencia concluyó con los testimonios de Yousra Assali, la primera mujer africana que puso en práctica su destreza para la competición WorldSkills, y Cloé Lemaréchal, que superó su discapacidad para enfrentarse a todos los retos. Sus testimonios se hacen eco de una de las grandes ambiciones de WorldSkills Lyon 2024: reunir a jóvenes de todos los países y orígenes, decir que todo es posible y plasmar su lema: «If there is a skill, there is a way" (Si hay destreza, todo es posible).

Press Kit : 2024 roadmap - WorldSkills Lyon 2024 (worldskills2024.com)

