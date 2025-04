(Información remitida por la empresa firmante)

-Xobin reconocido en la Guía de mercado de Gartner 2024 para plataformas de evaluación y entrevistas de habilidades para desarrolladores

CHENNAI, India, 2 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Xobin, un software líder en evaluación de habilidades, anuncia con orgullo su reconocimiento en la Guía de mercado de Gartner 2024 para plataformas de evaluación y entrevistas de habilidades para desarrolladores.

Con más de 4 millones de examinados al año y más de 5000 clientes en más de 55 países, Xobin es un socio de confianza para la evaluación de habilidades de profesionales de la adquisición de talento en todo el mundo.

Xobin: Revolucionando el futuro de la contratación

La plataforma de evaluación de habilidades de Xobin ayuda a las organizaciones a contratar a los mejores talentos 20 veces más rápido, ahorrando 10 veces más tiempo y recursos con precisión y eficiencia. Diseñada para sectores como TI, finanzas, banca, comercio minorista y más.

Características clave que impulsan el éxito de Xobin

1. Evaluaciones personalizadas: Xobin cuenta con más de 3.400 pruebas de habilidades y más de 2.500 pruebas basadas en puestos de trabajo para una evaluación precisa de puestos técnicos y no técnicos en todos los sectores.

2. Contratación impulsada por IA: AI Evaluate automatiza las evaluaciones, mientras que AI Communication Checker analiza las habilidades comunicativas de los candidatos, ahorrando tiempo a los reclutadores.

3. Pruebas psicométricas: Obtenga información sobre la personalidad de los candidatos para formar equipos de alto rendimiento con precisión basada en datos.

4. Supervisión avanzada: AI Web Proctoring, EyeGazer y la Monitorización del Navegador garantizan evaluaciones seguras y a prueba de trampas al detectar anomalías.

5. Evaluaciones de programación: Las pruebas de programación en tiempo real, los simuladores y los hackatones ayudan a las empresas a evaluar a los desarrolladores de forma eficiente. Y mucho más.

Reconocimiento de Gartner: un testimonio de la excelencia de Xobin, desde nuestra perspectiva.

Como proveedor representativo, Xobin destaca en la evaluación de habilidades, incluyendo usabilidad, escalabilidad e innovación. Apoya la contratación basada en habilidades y roles laborales, el reclutamiento tecnológico y no tecnológico, la capacitación y el desarrollo, y la contratación universitaria a gran escala para ayudar a las organizaciones a contratar al mejor talento de manera eficiente.

Cita del consejero delegado

Guruprakash Sivabalan, consejero delegado de Xobin:"En Xobin, creemos en transformar el proceso de contratación en una experiencia fluida y eficiente, garantizando que nuestros clientes encuentren fácilmente al mejor talento".

Atribución y descargo de responsabilidad de Gartner

Gartner, Market Guide for Developer Skills Assessment and Interview Platforms, 7 de noviembre de 2024.

GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE.UU. e internacionalmente, y se utiliza aquí con autorización. Todos los derechos reservados. Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de su organización de investigación y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado.

