Zalando lidera la positividad y optimismo con su nueva campaña navideña: Volveremos a abrazarnos

BERLIN, 9 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Esta temporada navideña, Zalando, la plataforma online líder en Europa para moda y estilo de vida, celebra la última expresión de la conexión humana y la solidaridad: el abrazo. Ante el telón de fondo de un año de incertidumbre y separación, la conexión humana nunca ha sido más importante y la nueva campaña para las fiestas, "We Will Hug Again" (Volveremos a abrazarnos", busca reflejar el sentimiento de optimismo y esperanza en Europa.

La campaña cobra vida mediante una serie de fotografías de abrazos, imágenes íntimas y emotivas captadas por la fotógrafa de documentales y retratos Sarah Blais. Complementando esto está la emotiva película, "100 Years of Hugs", supervisada y dirigida por el narrador visual reconocido en todo el mundo Vincent Haycock, y adaptada a 'Godspeed' por el legendario cantante y compositor, Frank Ocean.

La sencillez e impacto emocional del abrazo puede sentirse a través de la campaña. Ya sea caminando con amigos cogidos del brazo, una hija abrazando a su anciano padre o parejas de todas las edades, géneros y orientaciones abrazándose, los protagonistas son reales y personas relacionadas, alejando el foco de actuaciones, modelos y moda y colocándose en el mensaje de esperanza para el futuro cuando podremos volver a abrazar a nuestros seres queridos.

"La idea fundamental de nuestra campaña festiva, la conexión humana, se refleja en el modo en que nos involucramos con nuestros clientes. Nuestra estrategia es ser sociales lo primero, permitiéndonos conectar e implicarnos con los clientes mediante historias relevantes y cercanas". Barbara Daliri, vicepresidenta sénior de Ventas y Marketing de Zalando, dijo: "Fue importante para nosotros abordar las circunstancias excepcionales y la incertidumbre de esta temporada navideña y al mismo tiempo compartir con nuestra comunidad la sensación de esperanza para el momento en que podamos reconectar con nuestros seres queridos".

La campaña se lanzó el 1 de noviembre y tiene lugar en dos meses. Comenzó con una fase de apertura inicial diseñada para impulsar la intriga y la conversación. Esta primera fase incluyó los Hug Portraits que aparecen como enormes murales sin marca en localizaciones altamente visibles en Europa. Muestras dos figuras abrazándose, donde la segunda persona falta y la pregunta que se plantea es "¿Volveremos a abrazarnos?".

Desde el 8 de noviembre, Zalando revela la propiedad y lanza el mensaje optimista central de la campaña: "Volveremos a abrazarnos". Este mensaje de esperanza se lanzará en numerosos formatos: desde la finalización de murales con la segunda figura a través de todos los canales de publicidad, digitales y sociales, incluida la película "100 Years of Hugs" rodada por Haycock, con fotografía de Blais, OOH, DOOH y los canales sociales propios del amplio y diverso reparto de esta campaña. La campaña de 360° fue creada en colaboración con la agencia creativa Anomaly Berlin y se lanzará en Europa, en los 17 mercados de Zalando.

Veit Moeller, director creativo ejecutivo de Anomaly Berlin, añadió: "Esta campaña sencilla pero potente es una promesa para nuestro futuro. El objetivo fue despegar todas esas capas externas asociadas con la temporada festiva e identificar el símbolo más icónico y puro de la conexión humana: el abrazo. Grabar una campaña en todo el mundo, de forma totalmente remota, durante una pandemia mundial, ha sido un bonito reto y estamos encantados de llevar el mensaje de Zalando al mundo".

La película se rodó en Nigeria, Vietnam, Italia, México, Suecia y Alemania por cuatro directores, maravillosamente dirigidos por Haycock. Cada película cuenta la historia de un abrazo*, unido por un sentimiento central, permitiendo que todas las películas se corten individualmente o juntas. Otra añadidura a esta naturaleza en movimiento, 'Godspeed' de Frank Ocean, es una posta que epitomiza la sensación de conexión humana y unidad.

Notas a los redactores:*Todas las imágenes y contenido de vídeo se han tomando de acuerdo con las directrices gubernamentales sobre la COVID-19, específicas de cada país en el momento de la captura. Todas las medidas de seguridad se pusieron en vigor en todas las localizaciones de grabación en todo el mundo para asegurar que todas las personas captadas estaban respetando las medidas de seguridad para la COVID. Todos los modelos son miembros de familias reales, parejas o amigos que viven juntos y tienen permitido abrazarse y estar cerca. Acerca de Zalando: Zalando (https://corporate.zalando.com [https://corporate.zalando.com/]) es la plataforma online líder europea de moda y estilo de vida. Fundada en Berlín en 2008, ofrecemos moda de la cabeza a los pies a más de 35 millones de clientes activos en 17 mercados, como ropa, calzado, accesorios y belleza. La variedad de marcas internacionales va desde nombres famosos en el mundo a marcas locales. Nuestra plataforma es un destino de moda todo en uno para inspiración, innovación e interacción. Como compañía de tecnología más a la moda de Europa, trabajamos duro para encontrar soluciones digitales para cada aspecto de la trayectoria de la moda: para nuestros clientes, socios y cada actor valioso en la historia de Zalando. Nuestro objetivo es convertirnos en el "punto de partida para la moda" y en una plataforma sostenible con un impacto neto positivo para las personas y el planeta.

