Zleep Hotels abre su primer establecimiento en España

El aeropuerto de Madrid es la sede de la marca económica de Deutsche Hospitality

Fráncfort del Meno, a 1 de diciembre de 2022 (News Aktuell)

El diseño escandinavo se encuentra con la metrópolis del sur de Europa: El 1 de diciembre de 2022 abrirá en Madrid el nuevo Zleep Hotel Madrid Airport, abriendo el mercado español para la marca. Junto con el Steigenberger Hotel & Resort Camp de Mar de Mallorca, el Zleep Hotel Madrid Airport es la segunda propiedad gestionada por Deutsche Hospitality en la Península Ibérica. En las inmediaciones del aeropuerto y del recinto ferial IFEMA, el Zleep Hotel tiene una ubicación excelente, no solo para los más de cinco millones de viajeros de negocios anuales, sino también para turistas.

El hotel se incluye en la cartera del “European Hotel Fund” de la empresa financiera alemana Commerz Real. En 2020, la subsidiaria del segundo banco más grande de Alemania, el Commerzbank, lo había comprado como edificio de oficinas que alojaba la antigua sede de la compañía aeroportuaria española AENA, convirtiéndolo y reposicionándolo.

«Nos hallamos en una emocionante fase de expansión. Hoy se inicia un nuevo capítulo, en el que introducimos por primera vez en el mercado español nuestro producto escandinavo y nuestras soluciones digitales. En colaboración con Deutsche Hospitality, hemos reunido a un equipo de empleados locales cualificados con pasión por el concepto y que tienen muchas ganas de que llegue la inauguración», afirma Denis Hüttig, vicepresidente de operaciones senior de Deutsche Hospitality.

«Como ubicación, España es la extensión perfecta para nuestra cartera. Con el nuevo Zleep Hotel Madrid Airport, contribuimos a la arquitectura progresiva y de sabor moderno de Madrid, ampliamos nuestra presencia y, de este modo, ofrecemos a nuestros clientes una red aún mayor», añade Dominique Simon, director del hotel Zleep Airport.

Con más de 281 habitaciones espaciosas, el Zleep Hotel Madrid Airport es el Zleep Hotel más grande de la cadena hotelera danesa hasta la fecha. Forman parte de las modernas instalaciones una sala de «fitness», un restaurante para los desayunos y un área combinada de bar y «lounge». Las habitaciones, de diseño escandinavo, se componen de una cómoda cama, un escritorio, espacio de almacenamiento para ropa y un modernísimo baño con ducha. Una de las seis categorías de habitaciones es el concepto del apartamento Zleep Living: Los apartamentos extragrandes con cocina privada, mesa de comedor, cama y sofá son una manera adecuada de sentirse como en casa en Madrid, especialmente para las estancias más largas. Además de encontrarse en una ubicación tranquila, las ventanas de todas las habitaciones están insonorizadas para relajarse o trabajar con tranquilidad.

Tanto la autovía como el transporte público se hallan a una distancia conveniente del hotel, lo que permite acceder fácilmente a museos, teatros y enclaves gastronómicos especiales del encantador centro de Madrid. Los bonitos parques de Juan Carlos I y El Capricho también permiten paseos relajantes cerca del hotel. El entorno del hotel se ve enriquecido por varios centros comerciales, incluyendo el Plenilunio, y el gran estadio de fútbol Wanda Metropolitano, sede del Atlético de Madrid.

Zleep Hotels es la marca joven y económica de Deutsche Hospitality. La cartera actual de la marca incluye 16 hoteles en Dinamarca y Suecia. Actualmente se están construyendo más Zleep Hotels en Praga, Hamburgo, Fráncfort y Zúrich. La apertura de hoteles adicionales se halla en fase de planificación. La marca se caracteriza por una combinación de calidad, funcionalidad, servicio, diseño escandinavo y precios atractivos. Los conceptos como el de Zleep Living se adaptan a la modernidad y flexibilidad de las necesidades de viaje actuales.

Acerca de Deutsche Hospitality

Visión, pasión y cosmopolitismo. Deutsche Hospitality ofrece la experiencia de alojamiento perfecta. La tradición y la visión de futuro se aúnan en una inimitable cartera de ocho marcas que operan en más de 160 hoteles de todo el mundo. «Celebrando una simplicidad lujosa»: Los Steigenberger Icons son hoteles de lujo extraordinarios que combinan unicidad histórica y conceptos modernos. La marca Steigenberger Porsche Design Hotels está generando impulsos innovadores en el segmento del estilo de vida de lujo. Los Steigenberger Hotels & Resorts representan la encarnación de la hospitalidad de gama alta en tres continentes. Los «lifestyle hotels» Jaz in the City dictan el ritmo en el sector de gama alta. House of Beats aúna la pasión por el negocio hotelero con la fascinación del estilo de vida, la moda y la música. Los IntercityHotel están situados en el mismo centro de todos los destinos y ofrecen verdadera comodidad y movilidad en el segmento medio. MAXX by Deutsche Hospitality es una carismática marca de conversión que también se halla posicionada en la gama media del mercado. Los Zleep Hotels ofrecen una unión inteligente de diseño y funcionalidad en el segmento económico. Todas estas marcas se hallan unificadas bajo el programa de fidelidad H-Rewards de Deutsche Hospitality, que ofrece ventajas desde la primera reserva.

