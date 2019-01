Zoomlion abre la mayor fábrica inteligente de grúas torre del mundo

Publicado 23/01/2019 12:14:44 CET

CHANGDE, China, 23 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, SHE: 000157), el primer fabricante de maquinaria de construcción de China ha abierto la mayor fábrica inteligente de grúas torre del mundo (la «Fábrica») en Changde, China, marcando un nuevo hito para Zoomlion en el ámbito de la fabricación inteligente.

La Fábrica, que ha tardado tres años en construirse con una inversión de 780 millones de yuanes (115,4 millones de dólares), es el elemento central en el objetivo de Zoomlion de cumplir con la norma alemana «Industria 4.0». Con sus 12 líneas de producción automáticas, más de 10.000 sensores, 100 robots industriales, 35 RGV y AVG autónomos, así como 16 equipos de centros de maquinado CNC, es la fábrica inteligente de grúas torre más avanzada, eficiente y ecológica del mundo e integra control IM, línea de producción IM, logística inteligente y sensores inteligentes. La nueva Fábrica permitirá a Zoomlion alcanzar un nuevo nivel en el sector de las grúas torre al integrar talento, capital, tecnología e información tanto en los tramos superiores como inferiores de la cadena industrial.

«Estamos muy ilusionados ante el inicio de la producción en nuestra nueva y vanguardista fábrica inteligente», afirmó Zhan Chunxin, presidente y director general de Zoomlion. «Al aprovechar nuestra tecnología líder mundial, así como los recursos y el soporte del que disponemos en la región de Changde, seremos el indiscutido líder mundial en el sector de la maquinaria de construcción y nos esforzaremos en el desarrollo de unos productos de aún mayor calidad y más inteligentes».

Zoomlion ha desvelado para la generación 4.0 tres grúas torre Flat-Top completamente nuevas: las T6515, T6520 y T7525. Cada modelo dispone de comunicación para trabajo remoto, gestión por App móvil e incorpora alarma remota, además de liderar el sector en eficiencia y precisión de izado.

Zoomlion es la grúa torre nº.1 en China, y dispone de la mayor cuota de mercado del mundo en el sector de las grúas torre. El negocio de las grúas torre de Zoomlion logró una facturación total de 739,7 millones de dólares en 2018 y la Fábrica permitirá a Zoomlion alcanzar su objetivo de 1,480 millones de dólares en 2019.

Acerca de Zoomlion

Fundada en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) es una empresa fabricante de equipos de alta calidad que integra maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola y servicios financieros. La empresa vende en la actualidad cerca de 800 productos de vanguardia, fabricados en 49 líneas de producción y que cubren nueve categorías principales. Zoomlion es la primera empresa de maquinaria de construcción de China en aparecer listada tanto en la bolsa de valores de Shenzhen como en la de Hong Kong.

Para más información, visite http://en.zoomlion.com/ [http://en.zoomlion.com/].

CONTACTO: CONTACTO: Tian Zhang, +86-731-8892-3810, 925769034@qq.com

Sitio Web: http://en.zoomlion.com//www.zoomlion.com/