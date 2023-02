ZTE presenta nuevos dispositivos de consumo y su Ecosistema Inteligente 2.0 de Escenario Completo en MWC 2023 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

ZTE Mobile Devices está construyendo el recientemente actualizado "1+2+N" Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0 para ofrecer un nuevo estilo de vida digital a los consumidores

ZTE Mobile Devices lanzará la primera tableta 3D sin gafas nubia Pad 3D potenciada por inteligencia artificial y las gafas nubia Neovision AR Glass, que ofrecen una experiencia audiovisual superior

Siguiendo el concepto de "Ecología, Inteligencia y Seguridad", ZTE Mobile Devices presentará en el MWC 2023 la 5ª generación de productos 5G FWA y la versión GIS

BARCELONA, España, 27 de febrero de 2023/PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un proveedor líder mundial de soluciones de tecnología de la información y la comunicación, se presentó en el Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) de Barcelona con su stand de demostración en el que exhibió productos de consumo de todas las categorías, incluidos ZTE Axon, ZTE Blade, nubia y MBB, productos de la familia FWA & IoT y soluciones industriales. En respuesta a la acelerada expansión de los escenarios de consumo y la demanda de los usuarios, la estrategia de ZTE Mobile Devices se ha actualizado oficialmente a "1+2+N" Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0.

La red 5G, con sus ventajas de alta velocidad, baja latencia y gran ancho de banda, ha traído consigo un nuevo consumo de contenidos en formas más diversificadas. ZTE Mobile Devices lanzó nubia Pad 3D, la primera tableta 3D sin gafas impulsada por IA del mundo, y nubia Neovision Glass, unas gafas de realidad aumentada que proporcionan una experiencia audiovisual superior, y anunció su concepto de producto MBB&FWA de "Ecología, Inteligencia y Seguridad (GIS)", así como otros productos clave, incluida la 5ª Gen de FWA.

Ecosistema inteligente 2.0 de escenario completo recién actualizado

5G mejora el trabajo y la vida de las personas, y atrae a la gente a poseer más de un dispositivo móvil. Basado en la potente capacidad de "nube, red, borde y dispositivos", ZTE MyOS romperá los límites de los diferentes dispositivos y realizará la interconexión sin fisuras de los ecosistemas de dispositivos "1+2+N", incluyendo teléfonos móviles, terminales de datos personales y domésticos, y productos ecológicos periféricos, aportando una nueva mejora del estilo de vida digital, y un Ecosistema Inteligente 2.0 de Escenario Completo.

ZTE MyOS permitirá la percepción inteligente y la interacción entre diferentes dispositivos terminales, cubriendo cuatro escenarios principales, a saber, deportes y salud, entretenimiento audiovisual, negocios y viajes, y familia y educación, para proporcionar a los usuarios una experiencia de integración multidispositivo y una conexión multipantalla, conectividad entre dispositivos y un estilo de vida digital de convergencia de escenarios inteligentes.

nubia Pad 3D, ofreciendo una nueva experiencia en tecnología

nubia Pad 3D, desarrollado conjuntamente por ZTE y Leia Inc, líder mundial en el desarrollo de dispositivos 3D sin gafas, está equipado con la exclusiva tecnología 3D Lightfield de Leia y una enorme potencia informática de IA para adaptarse a abundantes escenarios de aplicaciones 3D. En concreto, es compatible con AI Face Tracking, que puede hacer coincidir la mejor vista (8 vistas como máximo) en tiempo real, lograr la conversión de 2D a 3D basada en IA en tiempo real, contenido 3D impulsado por IA grabado por cámaras delanteras o traseras, así como es compatible con las populares aplicaciones 3D de IA para la creación artística. Está equipado con una pantalla 2.5K de 12,4 pulgadas y cuatro altavoces simétricos compatibles con Dolby Surround Sound, que ofrecen una experiencia visual y sonora envolvente. Con el mayor ecosistema de contenidos 3D del mundo, permite a los usuarios disfrutar sin problemas del primer videochat 3D del mundo, cine privado 3D, juegos 3D inmersivos y otros escenarios. Impulsado por el chip Snapdragon serie 8, nubia Pad 3D destaca en rendimiento y ofrece una experiencia de usuario mejorada en todas las dimensiones con la batería de 9070mAh y el cargador rápido de 33W.

Gafas inteligentes de RA, que aportan una experiencia de pantalla portátil

Como las primeras gafas inteligentes del mundo con certificación TÜV Rheinland y Hi-Res Audio, nubia Neovision Glass cuenta con una pantalla virtual de 120 pulgadas y una pantalla Micro OLED con una resolución de 1920x1080 de doble ojo, y admite un ajuste de miopía de 0-500°, ofreciendo una visión de calidad cinematográfica sin necesidad de llevar gafas. La bandeja de sonido ciclónica integrada y los altavoces duales estéreo de rango completo ofrecen una experiencia de audio envolvente y auténtica. Además, también ofrece varias lentes de absorción magnética con serpentinas de colores. Las gafas, modernas, cómodas y portátiles, adoptan un diseño aerodinámico sin montura y pesan sólo 79 g.

El concepto de GIS, impulsor del nuevo desarrollo de dispositivos de Internet móvil

ZTE es el líder mundial pionero en el campo de 5G MBB & FWA. Según el nuevo informe de TSR, una agencia internacional de consultoría profesional, en 2022, la cuota de mercado de los productos MBB y FWA de ZTE ocupó el primer lugar en el mundo. La cuota de mercado de los productos MBB y FWA 5G de ZTE ocupó el primer lugar durante dos años consecutivos en el mundo, y sus envíos acumulados globales han superado los 3 millones de unidades. En 2023, ZTE seguirá adhiriéndose al concepto de producto "Verde, Inteligencia y Seguridad".

Mediante la práctica del diseño ecológico, la percepción ecológica y el servicio ecológico, el consumo total de energía de ZTE se ha reducido otro 10%. ZTE ofrece un acceso más inteligente, un control de escenarios inteligente basado en las diversas necesidades de los usuarios y múltiples modos inteligentes para regular la velocidad de acceso y el estado de respuesta del dispositivo. Además, ZTE, para que la transmisión de datos sea más segura y fiable, ha lanzado dos escenarios de seguridad especiales para hogares y niños. Gracias a un completo sistema de seguridad y a laboratorios de seguridad de redes distribuidos por todo el mundo, ZTE ha creado la capacidad necesaria para garantizar la seguridad de la red mundial.

During MWC 2023, ZTE officially launched the MC888 Pro GIS version, reducing the power consumption by 10% with 95% PCR materials, which is a new key product launched under the concept of GIS.

Nuevo 5G FWA Gen 5, compatible por primera vez con ing Wi-Fi 7

ZTE también ha lanzado el 5G FWA Gen 5, compatible con el último estándar 3GPP R17, y que adopta la antena inteligente 5.0 de ZTE para aumentar la ganancia de la antena en un 20%. Con la tecnología Wi-Fi 7, su velocidad máxima alcanza los 21Gbps. Reforzada por la tecnología de amplificación de señal, proporciona una conectividad mucho más rápida, estable y fiable. Basándose en la nueva tecnología Mesh-return, el dispositivo consigue una cobertura total en toda la casa y aplicaciones de escenarios inteligentes. Con los soportes de control remoto y el protocolo Matter, 5G FWA Gen 5 crea un auténtico centro de control doméstico inteligente.

Además de los productos recién anunciados, en el MWC 2023 también aparecieron teléfonos móviles como ZTE Axon 40 Ultra, ZTE Blade Series, nubia Z50, periféricos ecológicos como ZTE Watch Live 2, auriculares Bluetooth, dispositivos MBB y FWA, terminales IoT y terminales IoV, que aportan una experiencia 5G completa a los consumidores y usuarios de la industria.

El 5G sigue aportando cambios al futuro. La nueva actualización de Full-Scenario Intelligent Ecosystem 2.0 es una medida importante para que ZTE Mobile Devices acelere la integración de dispositivos inteligentes y lleve la vida digital un paso adelante en la era post-5G, donde todo está conectado de forma inteligente. En el futuro, ZTE Mobile Devices seguirá impulsando el negocio basándose en las demandas de los clientes, innovando continuamente en tecnologías y productos, y permitiendo a los usuarios de todo el mundo disfrutar de un estilo de vida digital respaldado por una conexión sin fisuras en todos los escenarios.

