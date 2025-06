Héctor Manuel Montero Rodríguez presenta su metodología para automatizar pequeñas empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

Ciudad de México, 20 de junio de 2025. - Con una estrategia clara y adaptable, el consultor mexicano ofrece a las PYMES de Latinoamérica una nueva forma de digitalizarse sin complicaciones ni grandes inversiones

La automatización ya no es exclusiva de grandes corporaciones con presupuestos millonarios. Al menos, no bajo la visión de Héctor Manuel Montero Rodríguez, especialista en transformación digital para pequeñas empresas.



Este viernes, el consultor mexicano presentó su metodología propia para automatizar procesos empresariales, pensada para emprendedores que buscan eficiencia sin renunciar a la simplicidad.



La propuesta surge en un contexto desafiante. De acuerdo con el informe 'Transformación digital y las MIPYMES en América Latina y el Caribe' publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), menos del 30 % de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en la región ha implementado soluciones digitales de forma estructurada. La gran mayoría aún gestiona sus procesos de forma manual, con las ineficiencias y errores que eso implica.



"Automatizar no es una moda ni un lujo. Es una necesidad urgente para quienes quieren crecer y mantenerse competitivos en un entorno cambiante", señaló Héctor Manuel Montero Rodríguez durante el evento virtual de presentación.



Una metodología diseñada para lo posible

La propuesta de Montero no parte de la teoría, sino de la práctica. Se basa en su experiencia asesorando a más de 50 PYMES en México, Colombia y Perú durante la última década.



Su metodología incluye cinco etapas clave:



• Evaluación del flujo operativo actual



• Identificación de cuellos de botella



• Selección de herramientas digitales accesibles



• Capacitación personalizada del equipo



• Monitoreo y mejora continua





A diferencia de otros modelos importados que no consideran el contexto local, esta estrategia toma en cuenta la realidad económica, cultural y tecnológica de los pequeños negocios latinoamericanos.



"No se trata de implementar lo último en inteligencia artificial. Se trata de saber en qué parte del proceso estás perdiendo tiempo y cómo solucionarlo con herramientas simples y sostenibles", agregó Montero.



Resultados concretos

La metodología ya ha sido aplicada en diversos sectores: desde talleres mecánicos y clínicas odontológicas, hasta tiendas online y despachos contables. En todos los casos, los resultados se repiten:



• Reducción del tiempo operativo entre un 30 % y un 50 %



• Disminución de errores humanos en tareas administrativas



• Mejora en la atención al cliente gracias al seguimiento automatizado



Estas cifras no son casuales. Como confirma el BID en su informe, "las empresas que invierten en digitalización aumentan su productividad hasta un 45 % más que aquellas que no lo hacen".



Lo que viene: mentorías y diagnóstico gratuito

Como parte de la estrategia de difusión, Montero abrirá en junio una serie de mentorías grupales virtuales, en las que compartirá casos reales y enseñará a automatizar tareas utilizando herramientas como Trello, Google Workspace, Holded o WhatsApp Business.



Además, su sitio web ofrecerá la posibilidad de solicitar un diagnóstico inicial gratuito, donde cada negocio podrá entender qué procesos puede automatizar sin alterar su operación actual.



"No basta con digitalizarse por digitalizarse. Hay que hacerlo bien, de forma humana y gradual. Esa es la única manera de lograr una transformación real y duradera", concluyó Montero.







