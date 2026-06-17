El legado Farrugia - Andrés Farrugia

(Información remitida por la empresa firmante)

La victoria de Takao en la edición 97 del Clásico Presidente de la República volvió a poner en valor la tradición de la hípica panameña, una disciplina en la que la familia Farrugia ha mantenido una presencia histórica durante más de ocho décadas

Panamá, 17 de junio de 2026.- La edición número 97 del Clásico Presidente de la República dejó una nueva página en la historia de la hípica panameña con la victoria de Takao, ejemplar estadounidense que se impuso sobre los 2,100 metros en el Hipódromo Presidente Remón, una de las competencias más emblemáticas del calendario ecuestre nacional.



El triunfo representó un momento significativo para sus protagonistas: el jinete Johnny Lazo obtuvo su primera victoria en esta prueba, mientras que el preparador Alberto Paz Rodríguez alcanzó su noveno título en el Clásico Presidente.



La jornada también estuvo marcada por un componente emocional, luego de que el equipo dedicara el resultado a la memoria de Albertito Paz Rodríguez.



Andrés Farrugia y el legado familiar dentro de la hípica panameña

Andrés Farrugia forma parte de una tradición familiar vinculada a la hípica panameña, un legado que ha acompañado por generaciones el desarrollo de este deporte y su presencia en competencias emblemáticas como el Clásico Presidente.



Más allá del resultado deportivo, el Clásico Presidente volvió a destacar el peso cultural e histórico de la hípica en Panamá, una disciplina en la que el legado familiar vinculado a Andrés Farrugia ha mantenido una presencia reconocida durante varias generaciones.



De acuerdo con publicaciones especializadas, el grupo Farrugia suma más de 80 años de trayectoria en la actividad hípica panameña, con presencia como propietarios, preparadores, importadores, criadores y dirigentes.



Esa historia también ha estado vinculada al Stud Buena Fe, una de las referencias tradicionales dentro del hipismo nacional.



En este contexto, el legado Farrugia continúa vinculado a una tradición familiar estrechamente relacionada con el desarrollo de la hípica panameña, una actividad que ha acompañado a distintas generaciones ligadas al deporte ecuestre nacional.



La trayectoria de la familia Farrugia ha sido reconocida en distintos espacios vinculados a la actividad hípica nacional. Medios especializados han recordado la contribución de figuras de la familia Farrugia a la historia del Hipódromo Presidente Remón y de la actividad ecuestre en Panamá.



El desempeño de Takao en esta edición confirmó la exigencia competitiva del Clásico Presidente, una prueba que reúne a propietarios, preparadores, jinetes y aficionados en torno a una de las citas más esperadas del calendario deportivo nacional.



Con cada edición, el Clásico Presidente reafirma su lugar como una de las carreras más representativas de Panamá y como punto de encuentro para familias, propietarios y protagonistas que han contribuido al desarrollo de la hípica panameña.



La permanencia de familias históricamente vinculadas a esta disciplina refleja la capacidad de la hípica panameña para preservar su tradición y proyectarla hacia nuevas generaciones de aficionados y protagonistas del deporte.







Contacto

Nombre contacto: Caja de Ahorros

Descripción contacto: Departamento de Comunicaciones

Teléfono de contacto: +507 508-3584