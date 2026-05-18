La moda de Bogotá desembarca mañana en la capital con la celebración de [PUENTE] Internacional: Madrid

Agenda de acciones [PUENTE] Internacional: Madrid - CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de mayo de 2026.

Madrid se prepara para convertirse en el escaparate de la moda colombiana los próximos 19 y 20 de mayo con la llegada de [PUENTE] Internacional: Madrid, una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) que acercará a la capital las propuestas de siete firmas colombianas de diseño de autor a través de diferentes eventos.

Tras su paso por New York Fashion Week, el proyecto aterriza en España, integrado en la programación de la 25ª edición de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía - SIMA 41, con un calendario de actividades que incluirá un showroom, un trunk show y un desfile en algunos de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad. El objetivo, reforzar la proyección internacional de un sector que en Bogotá agrupa a más de 35.000 empresas y genera alrededor de 120.000 empleos.

Mónica Fonnega, Cardiaca, Cueros Unipiel, PLUR, SAÁG, Dunia Shoes y Revolución Urbana, son los diseñadores participantes, firmas que representan la diversidad del ecosistema creativo colombiano.

“Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, a través del programa [PUENTE] Internacional, trabajamos con un propósito claro: acompañar a nuestro talento local en su tránsito hacia mercados globales, no solamente facilitando su participación en plataformas internacionales, sino preparándolos para competir con visión de sostenibilidad, sofisticación y crecimiento empresarial”, afirma Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la CCB.

PROGRAMACIÓN [PUENTE] INTERNACIONAL: MADRID

La programación arrancará el 19 de mayo en la Fundación Pons con una presentación oficial a las 10:00 horas en la que participará Claros Polanco y los diseñadores invitados. A continuación, abrirá sus puertas un showroom colectivo. Con acceso libre para el público hasta las 15:00 horas, está concebido como un espacio de encuentro entre diseñadores, compradores y profesionales del sector. Una jornada que cerrará a las 19:00 horas con un trunk show, evento que requiere invitación.

Un día después, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acogerá un desfile colectivo donde los creadores participantes mostrarán sus diseños, una propuesta que conecta identidad, patrimonio cultural y contemporaneidad.

Las firmas seleccionadas no solo expresan creatividad, sino que avanzan en la construcción de modelos de negocio sostenibles, fomentando un diálogo con el diseño, la producción responsable y el mercado global. Mónica Fonnegra trabaja junto a comunidades indígenas integrando técnicas ancestrales en piezas contemporáneas, mientras Cardiaca explora la conexión entre moda y arte desde una visión independiente y experimental. Por su lado, Cueros Unipiel transforma el cuero en prendas auténticas y con carácter, PLUR apuesta por una sastrería basada en procesos sostenibles con materiales responsables y SAÁG desarrolla un lenguaje propio a través de siluetas deconstruidas y precisión arquitectónica. Completan la selección dos firmas de calzado, Dunia Shoes, que fusiona artesanía e innovación, y Revolución Urbana, marca que transforma residuos urbanos en zapatos funcionales y trabaja junto a artesanos de la tercera edad para preservar el oficio tradicional.

Madrid se posiciona para [PUENTE] INTERNACIONAL como un lugar clave, no solo por ser una importante puerta de entrada al mercado europeo, sino también por su condición de hub cultural y comercial entre Europa y América Latina.