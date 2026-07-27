Tomás Elías González Benítez: iluminación audiovisual - Tomás Elías González Benítez

(Información remitida por la empresa firmante)

El videomaker venezolano Tomás Elías González Benítez expone una metodología técnica y narrativa que sitúa a la iluminación como el eje central del lenguaje visual contemporáneo

Venezuela, 27 de julio de 2026.- La iluminación se ha consolidado como el elemento más determinante del lenguaje audiovisual moderno. En un entorno saturado de contenido, dominar la luz es una habilidad imprescindible. En este contexto, el videomaker venezolano Tomás Elías González Benítez presenta una guía profesional para abordar la iluminación con intención, criterio y excelencia técnica.



Para Tomás Elías González Benítez, la luz no es un accesorio, sino un recurso narrativo capaz de transformar espacios y definir la identidad visual de un proyecto. Su metodología se basa en tres principios esenciales: intención (determinar la emoción), control (dominar dirección, intensidad, temperatura y textura) y coherencia visual.



Tomás Elías González Benítez: la luz como herramienta narrativa y estratégica

En el enfoque del videomaker, la iluminación cumple funciones clave como construir atmósferas, dirigir la mirada del espectador, definir personajes y crear profundidad separando al sujeto del fondo. Para lograrlo, destaca la importancia de dominar distintos tipos de luz:



• Luz suave: ideal para entrevistas y escenas íntimas.



• Luz dura: perfecta para aportar dramatismo y alto contraste.



• Luz natural: poderosa pero impredecible, exige adaptación.



• Luz artificial: paneles LED o tubos RGB que ofrecen control total.



Asimismo, la temperatura de color influye directamente en la psicología del espectador. Tomás Elías González Benítez subraya el uso estratégico de la luz cálida (2700K–3500K) para generar intimidad, la neutra (4500K–5500K) para buscar naturalidad, y la fría (6000K–7000K) para transmitir modernidad o tensión.



Criterio sobre presupuesto

El experto sostiene que la iluminación profesional no depende del presupuesto, sino del criterio. Para creadores con recursos limitados, recomienda aprovechar la luz natural con reflectores, utilizar modificadores en luces pequeñas, priorizar la dirección sobre la intensidad y crear capas de luz.



"Una luz bien colocada vale más que un equipo costoso", afirma Tomás Elías González Benítez



Finalmente, el videomaker advierte sobre errores comunes que restan profesionalismo, tales como iluminar sin intención, descuidar el fondo, mezclar temperaturas de color sin criterio y depender exclusivamente de una luz frontal. Evitar estos fallos y diseñar la luz analizando el espacio y la narrativa es lo que transforma una imagen correcta en una memorable. Dominar la iluminación es, en definitiva, dominar el lenguaje audiovisual.



Contacto

Nombre contacto: Tomás Elías González Benítez PR

Descripción contacto: Tomás Elías González Benítez

Teléfono de contacto: 644679067



