'Corazón Blanco', una obra que celebra la grandeza y el legado del Real Madrid

La edición exclusiva y limitada de 2.998 ejemplares, fruto de la colaboración entre el Real Madrid y ARTIKA BOOKS, se ha presentado en la Ciudad Real Madrid. Una obra única que recorre más de 120 años de historia del club. 'Corazón Blanco' incluye documentos inéditos, imágenes de objetos originales que por primera vez salen a la luz y un fragmento original y numerado de las barandillas del primer estadio. Todo ello dentro de un estuche escultórico inspirado en el nuevo estadio Bernabéu

Madrid, 3 de diciembre.- La Ciudad Real Madrid ha sido el escenario de la presentación oficial de Corazón Blanco, una pieza única que rinde homenaje a la historia, los valores y las emociones que definen al Real Madrid. La edición es exclusiva y limitada a 2.998 ejemplares para todo el mundo.



El acto ha estado presidido por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y José Creuheras, presidente del Grupo Planeta. Durante la presentación, se ha destacado que Corazón Blanco no es solo un libro, sino una experiencia exclusiva y emocional que captura el alma del madridismo.



La obra se presenta en un espectacular estuche escultórico inspirado en la arquitectura vanguardista del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Su diseño, de silueta estilizada y acabados de alta gama, refleja la esencia contemporánea del estadio, emblema de innovación y distinción. Cada ejemplar se corona con una placa personalizable —con el nombre o mensaje personal—, haciendo que cada pieza sea verdaderamente única.



En su interior, un espectacular libro de gran formato (41 x 41 cm) y 416 páginas, en las que el aficionado del Real Madrid encontrará las esencias y los valores del club, para revivir sus grandes hitos y gestas. Todo a través de fotografías históricas y de documentos inéditos patrimonio del club, cuidadosamente seleccionados por sus máximos especialistas, y que recorren la historia del Real Madrid, su grandeza y sus símbolos más emblemáticos.



Desde los primeros pasos en 1902 hasta las 15 Copas de Europa, Corazón Blanco revive momentos inolvidables y el espíritu de figuras eternas como Di Stéfano, Puskás, Raúl, Casillas, Cristiano Ronaldo o Mbappé.



Una selección de documentos históricos reproducidos facsimilarmente completa el contenido del libro: fragmentos de historia pertenecientes a los archivos privados del Real Madrid, reproducidos con máxima fidelidad para esta edición. Desde la carta del Rey Alfonso XIII concediendo el título de Real, pasando por el primer contrato de Di Stéfano o la notificación de Bernabéu a la participación del equipo en la primera Copa de Europa, hasta una carta de Florentino Pérez a Ronaldo Nazário tras su fichaje.



Cada ejemplar incluye además una pieza histórica auténtica, testigo de grandes gestas y emociones vividas por generaciones de aficionados: un fragmento original y numerado de las barandillas del primer estadio Santiago Bernabéu, con el escudo del Real Madrid grabado. Un elemento que convierte la obra en un símbolo tangible del legado blanco, que seguro hace revivir recuerdos y emocionará a los aficionados del Real Madrid.



La edición se completa con una carta personal escrita por Florentino Pérez, en la que comparte su vínculo con el club y su visión sobre la grandeza del Real Madrid, y con un Acta Notarial numerada que certifica la exclusividad de cada ejemplar. Corazón Blanco, editado en español e inglés, combina diseño, emoción e historia en una obra concebida para los coleccionistas y apasionados del fútbol.



"La grandeza de un legado extraordinario permanecerá aquí para siempre, envuelto en la piel del Bernabéu, el gran templo del fútbol mundial. Un territorio para seguir soñando y para preservar los valores de un Real Madrid que es eterno", afirmó Florentino Pérez durante la presentación.



La creación artística y la producción de esta edición han sido desarrolladas en colaboración con ARTIKA BOOKS, editorial del Grupo Planeta reconocida por su maestría en libros de arte y ediciones de lujo elaboradas de forma artesanal y en tiradas limitadas. Cada ejemplar es el resultado de un proceso minucioso en el que artistas, artesanos y expertos editores combinan sus talentos para crear una pieza única, donde la técnica y la emoción se entrelazan con la esencia del arte.



Gracias a su experiencia y compromiso con la excelencia, ARTIKA BOOKS ha logrado transformar la pasión madridista en una obra de arte sin precedentes, que trasciende el deporte para convertirse en un símbolo cultural y emocional destinado a perdurar y transmitirse entre generaciones.



Corazón Blanco estará disponible a partir del 27 de noviembre de 2025 en www.corazonblancorealmadrid.com. Los socios del Real Madrid tendrán 7 días de preferencia de compra, y posteriormente, y antes que el público general, la Comunidad de Madridistas con carnet Premium.



P.V.P. 5.990 € (en España)







