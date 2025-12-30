El regalo más original para reyes y la experiencia imprescindible para empezar 2026 - WAH SHOW MADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de diciembre de 2025.- Con la llegada del nuevo año y los Reyes Magos a la vuelta de la esquina, vuelve la gran pregunta: ¿qué regalar que sea realmente especial? Frente a los regalos materiales que se olvidan con el tiempo, WAH Show se consolida como una de las experiencias más originales y emocionantes para regalar en Reyes y para marcarse como imprescindible en la lista de planes de 2026.

En un momento de nuevos comienzos, propósitos y ganas de vivir más intensamente, WAH propone algo diferente: regalar una experiencia que se comparte, se disfruta en directo y se recuerda durante mucho tiempo. Un plan perfecto para sorprender a familia, pareja o amigos… o incluso para darse ese autorregalo con el que empezar el año celebrando.

Un regalo que se vive, no se guarda

Cada vez más personas apuestan por regalar experiencias en lugar de objetos, y WAH Show se ha convertido en una de las opciones más valoradas en Madrid para hacerlo. Regalar WAH es regalar música en directo, gastronomía internacional y una celebración inmersiva en un mismo espacio.

A través de las tarjetas regalo WAH, disponibles desde 50 €, es posible personalizar el diseño, añadir una dedicatoria y enviarlas al instante. Un regalo fácil de preparar, pero con un impacto emocional difícil de igualar. Ideal para Reyes Magos y para quienes buscan empezar el año con planes que de verdad merecen la pena.

Tres actos para una noche (o tarde) inolvidable

Desde el momento en que se abren las puertas, el espectador entra en un universo donde todo puede pasar.

La experiencia arranca en un espectacular Food Hall con propuestas culinarias del mundo acompañadas de actuaciones en vivo.

A continuación, el público accede al corazón de WAH Show: un impresionante teatro donde más de 40 artistas dan vida a una historia épica a través de grandes temas musicales, visuales sorprendentes y una dirección artística inolvidable.

Y, como cierre, una tercera parte donde la energía se desata aún más con música, DJs y una atmósfera envolvente para terminar la experiencia por todo lo alto.

Todo esto en un mismo espacio. En una sola entrada. Y con la garantía de que nunca se vivirán dos funciones iguales.

Un imprescindible en la bucket list de 2026

Concebido y producido íntegramente en España, WAH Show se ha consolidado como una de las experiencias mejor valoradas del mundo. Ubicado en el Espacio WAH en IFEMA Madrid, cuenta con más de 5.000 m, tecnología escénica de vanguardia, sonido envolvente 360º y una pantalla LED indoor de 240 m, la más grande de Europa.

Reconocido por Tripadvisor dentro del 10% de las mejores experiencias del mundo, WAH es hoy uno de esos planes que hay que vivir al menos una vez. El regalo perfecto para Reyes y una cita obligada para quienes quieren empezar 2026 celebrando.

Entradas y tarjetas regalo

Invitan a todos a ser parte de este viaje sensorial donde la gastronomía y la música se unen en un espectáculo que redefine la celebración.

Las entradas están disponibles en www.wahshow.com



Emisor: WAH SHOW MADRID

Contacto: WAH SHOW MADRID

Número de contacto: 910736201