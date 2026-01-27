Skyscanner revela los 10 destinos más baratos y el día más barato para volar en 2026

Milán - Skyscanner

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de enero de 2026.-

El nuevo planificador de destinos más baratos ayuda a los viajeros a encontrar el destino más económico y el día más barato para volar de cada mes del año

Según la última investigación de Skyscanner, la aplicación líder mundial en viajes, en colaboración con OnePoll*, aunque el 75 % de los españoles tiene previsto viajar al extranjero en 2026, solo la mitad ha dado el paso y ha reservado ya sus vuelos (esta cifra se reduce al 44 % en el caso de los hoteles y al 19% en el de los alquileres de coches). La indecisión sobre el destino y la preocupación por los precios son los principales obstáculos para la reserva, ya que más de la mitad afirma que todavía está decidiendo el destino (53%) y casi una cuarta parte (22%) sigue buscando las mejores ofertas.



La percepción que tienen los viajeros españoles sobre los precios de los vuelos en 2026 no se ajusta a la realidad de las excelentes ofertas disponibles. Mientras que el 59 % de los españoles cree que sus vuelos costarán más de 250 € ida y vuelta este año, Skyscanner ha hecho el trabajo duro por los viajeros y ha analizado las cifras para revelar los 10 destinos más baratos para 2026, todos con precios medios de vuelos de ida y vuelta inferiores a 250 €.



Los 10 destinos más baratos para 2026

1. Milán - precio medio del vuelo ida y vuelta: 68 €



2. Bilbao - precio medio del vuelo ida y vuelta: 72 €



3. Lisboa - precio medio del vuelo ida y vuelta: 86 €



4. Londres - precio medio del vuelo ida y vuelta: 94 €



5. Roma - precio medio del vuelo ida y vuelta: 108 €



6. Cracovia - precio medio del vuelo ida y vuelta: 114 €



7. Bucarest - precio medio del vuelo ida y vuelta: 122 €



8. Budapest - precio medio del vuelo ida y vuelta: 133 €



9. Estambul - precio medio del vuelo ida y vuelta: 229 €



10. Rovaniemi - precio medio del vuelo ida y vuelta: 240 €



El viernes es el día más barato para volar, en promedio, este 2026

Según el análisis de Skyscanner, el día más barato, de media, es el viernes. Solo el 2% de los españoles encuestados pensaba que el viernes sería el día más barato, siendo el día más elegido el martes, por un 32% de los encuestados. Por supuesto, esto es solo una estimación, ya que el día más barato varía según la ruta y el mes. Las herramientas de Skyscanner como "Todo el mes", permiten a los viajeros comparar rápidamente qué fechas ofrecen la mejor calidad-precio.



Lore Treviño, experta en viajes de Skyscanner, comenta: "Enero es el mes perfecto para planificar viajes, ya que proporciona ilusión después de las Navidades. Sin embargo, el 62% reconocer estar preocupados por los costes de los viajes. El compromiso es garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de las vacaciones que se merece, utilizando los datos de forma inteligente para encontrar las mejores ofertas. Con el nuevo planificador de destinos baratos esperamos que este 2026 sea un gran año de viajes para todos".







Contacto

Nombre contacto: Rafael Olalla Martínez

Descripción contacto: BURSON - Skyscanner

Teléfono de contacto: 682 471 803



