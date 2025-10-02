‘La tienda maldita’ abre sus puertas por Halloween en intu Xanadú

(Información remitida por la empresa firmante)

- Del 24 de octubre al 2 de noviembre, el destino madrileño ofrecerá de forma gratuita a sus visitantes un pasaje del terror ambientado en un local cerrado del centro comercial

- Una experiencia aterradora e inmersiva con efectos especiales, actores en vivo y una ambientación escalofriante que hará las delicias de los amantes del género del terror

Madrid, 2 de octubre 2025.- Llega la época más terrorífica del año, y como cada año, intu Xanadú ofrecerá una experiencia única y gratuita para celebrar Halloween con todos sus visitantes. Así, del 24 de octubre al 2 de noviembre, ‘La tienda maldita’ abrirá sus puertas para todas aquellas personas que se atrevan a adentrarse en este local que estará ubicado en un espacio cerrado del centro comercial de casi 200 metros cuadrados.

‘Una tienda abandonada, clausurada tras sucesos inexplicables, vuelve a abrir sus puertas… pero algo oscuro permanece dentro…’. El pasaje del terror recrea la historia de este local maldito transformado completamente con una ambientación escalofriante, efectos especiales y actores en vivo.

Una experiencia inmersiva, en la que los amantes del terror y las emociones fuertes tendrán la oportunidad de recorrer diferentes espacios como la zona de los maniquíes, la de espejos, el espacio donde trabajaba el sastre con máquinas que se activan solas o los probadores con cortinas que se mueven solas y luces que parpadean.

Durante el recorrido se irán encontrando con diferentes personajes que harán la experiencia aún más aterradora, como el sastre maldito, la vendedora fantasma, el maniquí vivo o el cliente perdido.

El pasaje es gratuito para clientes VIP, está dirigido para personas de todas las edades, y estará ubicado en la planta baja, cerca de la puerta 2 de acceso al centro. Con esta propuesta, intu Xanadú reafirma su compromiso por ofrecer experiencias memorables y diferentes para todos sus visitantes, y refuerza su posicionamiento como destino de ocio.

Más información: https://www.intuxanadu.com/landing/halloween-xanadu-2025/

HALLOWEEN’25: ‘La tienda maldita’

Dónde: intu Xanadú (A-5. Salida 22. Arroyomolinos)

Planta baja (entre C&A y Claires)

Cuándo: del 24 de octubre al 2 de noviembre (ambos inclusive)

Horario: de lunes a jueves de 17h a 21h, y viernes, sábados y domingos de 12h a 14h y de 17 a 21h.

Entrada gratuita

(aforo limitado por franjas horarias)

Para todas las edades.

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.