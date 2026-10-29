BRUDYLAB reúne en Valencia a especialistas para abordar el glaucoma - BrudyLab

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía española, con cerca de 30 años de trayectoria en la investigación del DHA, impulsó un encuentro científico para explorar nuevas perspectivas en el abordaje de una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo.

Barcelona, 29 de octubre de 2026.- BRUDYLAB celebró el pasado jueves 22 de octubre el encuentro científico Innovación en el cuidado del glaucoma en el emblemático Hemisfèric de la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia. La jornada reunió a alrededor de 150 especialistas en oftalmología para compartir conocimientos y analizar nuevas perspectivas en la investigación de esta enfermedad.

El glaucoma provoca un daño progresivo del nervio óptico y constituye una de las principales causas de pérdida irreversible de visión. Aunque la reducción de la presión intraocular continúa siendo la principal estrategia terapéutica, la investigación está explorando otros mecanismos implicados en su progresión, como el estrés oxidativo y los procesos neurodegenerativos.

BRUDYLAB ha desarrollado una tecnología propia basada en DHA, Tridocosahexanoína-AOX, aplicada al desarrollo de soluciones nutracéuticas en el ámbito de la salud ocular. Dentro de esta línea de investigación se enmarca BRUDYGLAUCO, desarrollado específicamente dentro del área de salud visual de la compañía.

Ciencia e innovación en un escenario único

El Hemisfèric de Valencia, cuya arquitectura evoca la forma de un ojo humano, acogió una jornada que combinó conocimiento científico, tecnología y una experiencia audiovisual especialmente diseñada para la ocasión.

El encuentro contó con la participación de especialistas en oftalmología, entre ellos la Dra. Noemí Güerri y la Dra. María Jesús Rodrigo, que compartieron sus conocimientos sobre los retos actuales y las nuevas perspectivas científicas en el cuidado del glaucoma.

Con esta iniciativa, BRUDYLAB refuerza su compromiso con la investigación y el intercambio de conocimiento entre profesionales, contribuyendo al avance científico en el ámbito de la salud ocular.

Contacto

Emisor: BrudyLab

Contacto: BrudyLab

Número de contacto: 932170366