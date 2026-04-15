CEOMA abre la inscripción para la XVI edición de ‘Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a’

(Información remitida por la empresa firmante)

El concurso trata de poner en valor las relaciones intergeneracionales y visibilizar la labor de los mayores dentro del núcleo familia

El plazo de entrega de trabajos finaliza el 15 de mayo y la entrega de premios tendrá lugar en junio

La edición pasada el certamen alcanzó el mayor número de inscripciones superando los 2.500 trabajos presentados

Madrid, 15 de abril de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores ha abierto la inscripción para la XVI edición del certamen nacional del concurso ‘Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a”, poniendo así en valor desde hace dieciséis años la relación intergeneracional entre abuelos, abuelas y nietos y nietas a través de dibujos, relatos o vídeos cortos.

La convocatoria está dirigida tanto a abuelos y abuelas como a los nietos y nietas que se encuentran en etapas escolares de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación de Personas Adultas de centros públicos, concertados, privados de ámbito nacional.

Los participantes, que pueden ser tanto particulares como colegios, pueden inscribirse rellenando el formulario y remitir los trabajos hasta el 15 de mayo al correo ordinario a la sede de CEOMA.

Será en el mes de junio, tras el fallo del jurado, cuando la Confederación Española de Organizaciones de Mayores proceda a entregar los premios a los trabajos que mejor reflejen la relación entre abuelos/as y nietos/as. Además de ensalzar las relaciones, el certamen promueve el respeto a los mayores y el intercambio experiencial. Los mejores trabajos presentados tendrán sus correspondientes premios, dando la posibilidad de compartir tiempo de calidad entre los abuelos/as y nietos/as. José Luis Fernández Santillana, presidente de CEOMA, reconoce la “gran ilusión” de abrir un año más este concurso, que además “da visibilidad al trabajo que desempeñan los abuelos y las abuelas a la hora de conciliar dentro del núcleo familiar. En ocasiones convirtiéndose en la llave fundamental para hacer posible la vida profesional, escolar y familiar”.

Las categorías a las que los interesados pueden presentar los trabajos son ‘Dibujo o Pequeño relato de Infantil’, ‘Dibujo o pequeño relato de 1º y 2º de Primaria’, ‘Dibujo o Pequeño relato de 3º y 4º de Primaria’ ‘Dibujo o pequeño relato de 5ºy 6º de Primaria’, premio a la categoría de Audiovisual y por último, el premio al ‘Dibujo o pequeño relato’ presentado por un abuelo o abuela, además del premio en categoría ‘Centro’ destinado a colegios con una participación especial o proyecto representativo. En el caso de los vídeos no pueden tener una duración que supere los dos minutos. Los relatos cortos no excederán de un máximo de 2 folios, a doble espacio y escritos a una sola cara y los dibujos podrán presentarse haciendo uso de cualquier técnica artística ajustándose a las dimensiones de un DIN A3. Los interesados pueden acceder a las bases del concurso, compartidas por CEOMA.

La iniciativa ‘Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a’ forma parte de los programas desarrollados subvencionados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que buscan potenciar el encuentro entre generaciones, mostrando los valores que nacen de las relaciones entre abuelos/as y nietos/as. En la edición del año pasado el certamen nacional ‘Háblame de tu abuelo/a, Háblame de tu nieto/a’ alcanzó el mayor número de inscripciones superando los 2.500 trabajos presentados.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

Contacto

Celia Moreno Garrido

Directora Gerente

celiamoreno@ceoma.org

Tel.: 91 557 25 56

Sandra Delgado

Europa Press Comunicación

sandradelgado@europapress.es

600 90 50 85

Leopoldo Alonso

Europa Press Comunicación

leopoldoalonso@europapress.es

600 90 56 25