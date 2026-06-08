Cribecca Psicología alerta sobre el impacto de la autoexigencia en la salud mental - Cribecca Psicología

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 8 de junio de 2026.- En la sociedad actual la productividad, el rendimiento y la consecución constante de objetivos se han convertido en valores altamente reconocidos. Aunque esforzarse y querer mejorar son aspectos positivos, existe una línea que, cuando se cruza, puede transformar la motivación en una fuente de sufrimiento emocional. Cada vez son más las personas que viven sometidas a una presión interna constante, marcada por la sensación de tener que hacerlo todo bien y de no poder permitirse cometer errores.

Según explican los especialistas en salud mental, la autoexigencia excesiva se ha convertido en uno de los motivos de consulta más frecuentes relacionados con la ansiedad, el estrés y el agotamiento emocional. En la consulta de muchos psicólogos es habitual encontrar personas que mantienen un elevado nivel de responsabilidad, pero que al mismo tiempo viven con la sensación de no llegar nunca a todo lo que esperan de sí mismas.

"La autoexigencia puede convertirse en una trampa. Muchas personas llegan a consulta convencidas de que deben poder con todo y sienten una gran frustración cuando no alcanzan unas expectativas que, en muchas ocasiones, son poco realistas", explica Clara García-Sandoval, directora de Cribecca Psicología, centro de psicología en Sevilla especializado en el tratamiento de la ansiedad, depresión y otros problemas emocionales.

El peaje psicológico de querer hacerlo todo perfecto

La necesidad de controlarlo todo y el miedo al error suelen encontrarse detrás de este problema. Cuando la autoestima depende exclusivamente de los resultados obtenidos, cualquier fallo puede interpretarse como una prueba de incapacidad o insuficiencia personal.

Los psicólogos observan con frecuencia que este patrón genera síntomas como dificultad para desconectar de las obligaciones, problemas de sueño, irritabilidad, sensación constante de estar en deuda con uno mismo y una tendencia permanente a la preocupación. Con el paso del tiempo, esta presión sostenida puede favorecer la aparición de trastornos de ansiedad, episodios depresivos o cuadros de agotamiento emocional.

Además, muchas personas con altos niveles de autoexigencia encuentran dificultades para disfrutar de sus logros. Lejos de experimentar satisfacción, suelen centrar su atención en aquello que aún les queda por conseguir, alimentando una sensación continua de insatisfacción.

Aprender a reducir la presión interna

Los psicólogos coinciden en que la autoexigencia excesiva no es un rasgo de personalidad inamovible, sino un patrón que puede modificarse con las herramientas adecuadas. El trabajo terapéutico permite identificar las creencias que mantienen este problema y desarrollar formas más equilibradas de relacionarse con uno mismo.

Desde Cribecca Psicología, centro formado por psicólogos en Sevilla, señalan que uno de los objetivos más importantes es ayudar a las personas a diferenciar entre la búsqueda saludable de metas y la presión constante por alcanzar una perfección imposible. Aprender a establecer límites, flexibilizar las expectativas y aceptar el error como parte natural del aprendizaje resulta fundamental para proteger la salud mental.

En una época en la que la productividad parece haberse convertido en una medida del valor personal, cada vez más profesionales de la psicología recuerdan la importancia de incorporar espacios de descanso, autocuidado y bienestar emocional. Comprender que el propio valor no depende únicamente del rendimiento es, para muchas personas, el primer paso para recuperar el equilibrio y mejorar su calidad de vida.

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