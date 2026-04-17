Cuatro estudiantes de Burgos se proclaman ‘mejores empresarios virtuales de España’

Ganadoras XV final nacional Young Business Talents - YOUNG BUSINESS TALENTS

- Las ganadoras, Julia Varona, Sara Herrera, Abril Merino y Alicia Villar, son alumnas de 2º de Bachillerato del IES Comuneros de Castilla en Burgos

- El equipo ganador se ha impuesto a un total de 340 jóvenes preuniversitarios de toda España en la gran final nacional de la competición educativa Young Business Talents que se ha celebrado hoy en Madrid

- Las vencedoras han demostrado su talento empresarial y sus habilidades directivas para liderar y llevar al éxito con la mayor rentabilidad su propia empresa virtual

- El segundo puesto de la competición ha sido para cuatro estudiantes de 4º de ESO del IES Ordes de La Coruña, mientras que el tercer lugar lo han ocupado cuatro alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Samaniego de Murcia

- En cuarta posición se han clasificado otros tres jóvenes del IES Ordes de La Coruña, estudiantes de 1º de Grado Medio, y el quinto puesto ha correspondido a tres preuniversitarios de 2º de Bachillerato del IES Francisco de los Ríos de Córdoba

- Un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España han participado en esta edición desde que dio comienzo el programa educativo en el mes de noviembre

(Información remitida por la empresa firmante)

Las burgalesasestudiantes dedelense han proclamado ‘tras alzarse con la victoria en la decimoquinta, la mayor competición de simulación empresarial organizada por ABANCA y Praxis MMT, que se ha celebrado hoy de manera presencial en Madrid.

El equipo ganador burgalés ha demostrado su gran talento empresarial y habilidades directivas al haber conseguido imponerse frente a los 340 estudiantes de 78 centros educativos de toda España que se han dado cita en la fase final de la competición. Las vencedoras han logrado gestionar de la manera más eficiente su empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en productos lácteos, y obtener la mayor rentabilidad posicionando a su compañía con los mejores resultados económicos frente al resto de participantes.

La toma de decisiones, la estrategia y la visión empresarial han sido claves para anticiparse a sus competidores y conseguir la victoria. Los vencedores han destacado por su trabajo en equipo y la buena comunicación a la hora de tener que tomar decisiones estratégicas en áreas clave como marketing, ventas, producción, recursos humanos o finanzas, para posicionar a su empresa virtual como líder y no caer en bancarrota.

El segundo puesto de la competición ha sido para cuatro estudiantes de 4º de ESO del IES Ordes en La Coruña, mientras que el tercer lugar lo han ocupado cuatro alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Samaniego, en Alcantarilla, Murcia.

En cuarta posición se han clasificado otros tres jóvenes del IES Ordes (La Coruña) estudiantes de 1º de Grado Medio, mientras que el quinto puesto ha correspondido a tres preuniversitarios de 2º de Bachillerato del IES Francisco de los Ríos en Fernán Núñez (Córdoba).

“El nivel que hemos visto hoy entre los jóvenes confirma que existe una generación sobradamente preparada, con gran talento y con un enorme potencial. No solo hemos visto competir a estudiantes, sino a auténticos directivos en acción. Los participantes no solo han adquirido conocimientos, sino que han sabido aplicarlos con criterio, tomar decisiones complejas y adaptarse a un contexto cambiante, que es exactamente lo que demanda hoy el mundo profesional. Este tipo de experiencias permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones reales y desarrollar competencias que difícilmente se adquieren solo con la teoría”, afirma Nuño Nogués, director de la competición educativa Young Business Talents.

Durante la final del certamen, los más de 300 finalistas, estudiantes de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, se han convertido en auténticos directivos, viviendo en primera persona la gestión de una empresa, al tener que dirigir su propia compañía virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial que les ha enfrentado a situaciones reales que se viven dentro de una compañía, como cambios en la demanda, fluctuaciones de precios o decisiones de la competencia. A lo largo de la jornada, los equipos han tenido que analizar datos, definir estrategias y tomar decisiones en tiempo real con el objetivo de lograr la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la empresa más competitiva del mercado.

El camino hasta esta final nacional que pone el broche de oro a esta competición educativa ha sido exigente. Esta edición arrancó el pasado mes de noviembre con la participación de un total de un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España y solo los mejores equipos han conseguido una plaza en la final. Los estudiantes han tenido que competir desde las aulas en diferentes fases online con la ayuda de sus profesores, así han podido vivir en primera persona una experiencia de laboratorio sin riesgos, para conocer desde dentro la gestión empresarial.

Más allá de la competición, este programa educativo da la oportunidad a miles de jóvenes de vivir en primera persona la experiencia de dirigir una empresa en un entorno competitivo que reproduce de manera realista las dinámicas del mercado. Los centros educativos participantes reciben de manera gratuita los simuladores empresariales, una herramienta de aprendizaje innovadora que permite a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos en un entorno realista.

Los equipos ganadores se han repartido más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como a docentes, además de recibir diplomas acreditativos que contribuirán a enriquecer su desarrollo profesional. Con esta victoria, Burgos se suma al palmarés de Young Business Talents, en el que Tarragona lidera con cuatro triunfos, seguida de Pontevedra, con tres, y Barcelona, con dos. Madrid, Murcia, Córdoba, Castellón y Valladolid han conseguido alzarse con el título en una ocasión.

Para más información: www.youngbusinesstalents.com

Acerca de Praxis MMT (www.praxismmt.com)

Praxis MMT, empresa española líder en el desarrollo de simuladores empresariales y metodologías de formación práctica en gestión empresarial, lleva casi 30 años trabajando con universidades, escuelas de negocios y empresas de reconocido prestigio para formar a directivos y emprendedores de forma totalmente práctica, de forma experiencial. La compañía desarrolla simuladores de tercera generación que emulan mercados con precisión. En el año 2011 crea Young Business Talents, un programa educativo para que los estudiantes preuniversitarios puedan beneficiarse de una formación innovadora con la ayuda de simuladores empresariales que se ceden de manera gratuita a los centros docentes. De esta forma, a través de la gamificación, con esta herramienta formativa los alumnos pueden adquirir experiencia a través de poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en clase.

Acerca de ABANCA (www.abanca.com)

ABANCA es un banco español con vocación ibérica. Cuenta con cerca de 900 oficinas en 11 países de Europa y América, más de 8.000 empleados y un volumen de negocio de más de 136.000 millones de euros. Su propuesta diferencial combina la atención personal con la operatoria a través de canales digitales y a distancia. ABANCA basa su actividad en el conocimiento de las necesidades del cliente y en un catálogo de productos y servicios sencillos, innovadores y transparentes. La especialización, la internacionalización y la sostenibilidad son otras señas de identidad de una entidad financiera situada entre las más solventes del sector en España. ABANCA cuenta con rating en la categoría A, el bloque de calificaciones más elevado de las agencias. Desde 2015 desarrolla un amplio programa de educación financiera en el que se incluyen actividades dirigidas a mejorar los conocimientos financieros de las personas, independientemente de su edad o de la etapa de la vida en la que se encuentren, y en este marco se encuadra su colaboración con el proyecto Young Business Talents.