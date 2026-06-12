El Dr. D. Carlos Javier Egea Santolalla, recibe el premio Estetoscopio de Oro a la Innovacion en la Medicina

El Doctor D. Carlos Javier Egea Santolalla, recibe el premio Estetoscopio de Oro a la Innovacion en la Medicina - ASOCIACION EUROPEA DE INDUSTRIA, TECNOOLOGIA E INN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio de 2026.- El pasado 22 de mayo, el Hotel Marriott Auditorium de Madrid se vistió de gala para acoger la entrega del prestigioso premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en la Medicina que organiza la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación, un reconocimiento que en esta edición ha recaído en el eminente doctor D. Carlos Javier Egea Santolalla.

Este galardón se ha consolidado como el premio que más doctores en medicina han recibido a lo largo de su historia, convirtiéndose en un auténtico objetivo y referente para toda la profesión médica. El Estetoscopio de Oro se instituyó con el firme propósito de galardonar a aquellos facultativos que sobresalen en la búsqueda constante de la innovación. El premio parte de una premisa fundamental en la práctica sanitaria actual: cada paciente es único y diferente, lo que obliga a los profesionales a innovar de forma continua en cada diagnóstico y tratamiento.

Liderazgo institucional y vanguardia en la Medicina del Sueño

La concesión de este premio viene a refrendar la impecable y activa trayectoria del doctor Egea Santolalla, quien ejerce como Jefe del Servicio de Neumología y de la Unidad Funcional de Sueño de la OSI Araba (Hospital Universitario de Álava). Su liderazgo en el sector es incuestionable, ocupando actualmente el cargo de Presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESUMS), desde donde coordina las estrategias nacionales para el avance de esta disciplina.

Asimismo, el doctor desempeña un papel crucial en el desarrollo de la medicina respiratoria en nuestro país como Director de Calidad e Innovación de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Su perfil experto y su visión de futuro le han llevado también a formar parte fundamental del Comité Científico del Observatorio del Sueño, consolidándose como una de las voces más autorizadas y respetadas en el estudio integral del descanso y sus patologías.

Innovación tecnológica y salud digital

El galardón reconoce de manera muy especial su enfoque vanguardista en el abordaje de los trastornos del descanso. El Dr. Egea Santolalla ha sido uno de los grandes impulsores de la innovación tecnológica y la salud digital aplicadas a la neumología, promoviendo activamente sistemas de monitorización domiciliaria y el uso de la telemedicina. Estas herramientas permiten diagnosticar patologías complejas, como la apnea del sueño, de forma mucho más personalizada, cómoda y precisa para el paciente, optimizando el seguimiento clínico continuo.

Su capacidad para fusionar la gestión de la calidad científica, las herramientas tecnológicas de última generación y una profunda empatía clínica responde a la perfección al espíritu del premio otorgado: demostrar que el futuro de la medicina pasa por la innovación constante para adaptarse a las necesidades específicas y humanas de cada paciente.

Sobre la Asociación Europea de Industria, Tecnología e Innovación (AEITI)

Fundada en 2019, la AEITI tiene como misión fundamental apoyar a la empresa española en su competitividad tanto en Europa como en el resto del mundo. A pesar de los retos globales, la asociación mantiene una intensa actividad diplomática y comercial, con diversos tratados internacionales ya firmados y nuevas negociaciones en marcha para fortalecer el tejido industrial y tecnológico nacional.

La institución cuenta con una junta directiva de alto nivel:

Presidencia: El Presidente D. Jordi Bentanachs y la Vicepresidenta Dña. Rosa María Puentedura, ambos empresarios de reconocida trayectoria.

Socios de Honor: El destacado periodista y político D. Bernardo Rabassa y el reputado oftalmólogo malagueño D. Manuel García Marcos.

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