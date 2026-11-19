Los farmacólogos clínicos ponen la salud de la mujer en el centro de su investigación - Sociedad Española de Farmacología Clínica

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2026.- Investigar la salud de las mujeres implica conocer hasta qué punto un tratamiento alivia sus síntomas, cómo lo toleran y qué dificultades encuentran para continuarlo. Estudiar si estos resultados difieren entre mujeres y hombres ayuda a decidir cuándo conviene adaptar el tratamiento o su seguimiento. Dos trabajos reconocidos por la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) durante su último congreso nacional abordan estas preguntas en la cistitis y la psoriasis. El ensayo SCOUT, que recibió el Premio Lilly a la mejor publicación, comparó cuatro pautas antibióticas para determinar con cuál era más probable que los síntomas de la cistitis desaparecieran al cabo de una semana. La revisión sobre psoriasis, distinguida con el Premio Chiesi a la mejor comunicación oral, examinó si la continuidad del tratamiento biológico y las interrupciones relacionadas con efectos adversos diferían entre mujeres y hombres.

La pauta de antibiótico que logra mejores resultados en la cistitis

Las infecciones urinarias son un motivo frecuente de consulta y de prescripción de antibióticos en atención primaria. Se calcula que aproximadamente un 60% de las mujeres tiene por lo menos un episodio en la vida. Para su tratamiento farmacológico, las guías europeas incluyen la fosfomicina, la nitrofurantoína y el pivmecillinam entre las opciones de primera línea. Sin embargo, faltaban datos de una comparación directa entre los tres antibióticos para responder a una pregunta habitual en la consulta: ¿con qué pauta es más probable que los síntomas hayan desaparecido al cabo de una semana?

Para responderla, el estudio SCOUT (Clinical and bacteriological effectiveness of three different short-course antibiotic regimens and single-dose fosfomycin for uncomplicated lower urinary tract infections in women (SCOUT): a pragmatic, multicentre, open-label, randomised clinical trial) comparó cuatro pautas con estos tres antibióticos en mujeres adultas con infección urinaria baja no complicada atendidas en centros de atención primaria españoles. El ensayo clínico aleatorizado pragmático asignó al azar a 768 mujeres en centros de atención primaria españoles a una de cuatro pautas: fosfomicina en una dosis de 3 gramos, fosfomicina en dos dosis de tres gramos cada dos días, nitrofurantoína 100 miligramos tres veces al día durante cinco días o pivmecillinam 400 miligramos tres veces al día durante tres días. El análisis principal incluyó a 720 participantes y midió la desaparición de todos los síntomas al séptimo día.

La nitrofurantoína obtuvo la mayor tasa de resolución de los síntomas (74 %), seguida del pivmecillinam (70 %), la fosfomicina en dos dosis (67 %) y la fosfomicina en dosis única (59 %). De las tres comparaciones con la fosfomicina en dosis única, solo la diferencia entre la nitrofurantoína y la fosfomicina en dosis única alcanzó significación estadística tras el ajuste por comparaciones múltiples. Las diferencias frente a la pauta de dosis única fueron mayores entre las mujeres con infección confirmada mediante un cultivo de orina.

El equipo investigador del estudio promovido por el IDIAP Jordi Gol, destaca: “Estos resultados aportan nueva evidencia comparativa entre los antibióticos más recomendados para el manejo de las ITUs no complicadas en mujeres. A juicio de los autores del trabajo, los resultados abren nuevas líneas de investigación para determinar qué pauta se ajusta mejor a cada paciente.

La mujer y la continuidad del tratamiento biológico de la psoriasis

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que puede afectar considerablemente a la calidad de vida. Según el Global Psoriasis Atlas, unos 43 millones de personas tienen un diagnóstico de psoriasis en el mundo, alrededor de 732.000 de ellas en España. La prevalencia en adultos se sitúa en el 1,96%. Los tratamientos biológicos han mejorado el control de las lesiones y presentan una buena respuesta clínica a lo largo del tiempo; sin embargo, ¿se toleran igual en mujeres y hombres?

Para responder a esta pregunta, los farmacólogos clínicos Andrés Esteban Riaño Ávila, Judit Riera-Arnau e Inmaculada Danés Carreras realizaron una revisión exploratoria de 104 estudios sobre personas con psoriasis tratadas con medicamentos biológicos. El equipo analizó el control de las lesiones, la continuidad del tratamiento, los efectos adversos y la calidad de vida. También revisó seis guías de práctica clínica internacionales para comprobar cómo incorporaban las diferencias por sexo en sus recomendaciones.

Durante el análisis de las publicaciones, los investigadores no encontraron diferencias relevantes en el control de las lesiones a largo plazo. Sin embargo, observaron que las mujeres presentaban una mayor tendencia a interrumpir el tratamiento biológico y una mayor frecuencia de discontinuación relacionada con eventos adversos. A pesar de que los resultados variaban según el estudio y el medicamento, en general, los trabajos revisados recogían una menor satisfacción con el tratamiento, una mayor carga emocional y un mayor impacto en la salud mental.

“Estos resultados no fueron uniformes en todos los estudios ni con todos los medicamentos, por lo que deben interpretarse con prudencia. Sin embargo, esta heterogeneidad podría explicar, al menos en parte, por qué las principales guías de práctica clínica todavía no incorporan sistemáticamente las diferencias entre sexos en sus recomendaciones terapéuticas”, indican los investigadores.

Con estos datos, el trabajo plantea que, junto con la evolución de las lesiones, en consulta conviene preguntar cómo tolera cada persona el tratamiento, qué dificultades encuentra para continuarlo y cómo afecta la psoriasis a su vida. La revisión abre preguntas sobre las causas de las diferencias observadas y sobre cómo adaptar el seguimiento a las necesidades de cada paciente. Y es que, según los autores, desde la práctica de la farmacología clínica, esta perspectiva resulta especialmente relevante porque permite abordar el tratamiento de manera integral, reforzando la importancia de una terapéutica cada vez más individualizada que tenga en cuenta las diferencias entre sexos. “Se trata de comprender mejor estas diferencias, seguir investigando sus posibles causas y, en última instancia, utilizar ese conocimiento para dar un mejor soporte y guiar mejor a los profesionales de la salud y mejorar la atención a los pacientes”, sostienen.

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