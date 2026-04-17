La fisioterapia de suelo pélvico se consolida como clave en el abordaje de disfunciones comunes - Cfisiomad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de abril

La atención al bienestar físico ha evolucionado en los últimos años hacia un enfoque más preventivo y especializado, especialmente en áreas tradicionalmente menos visibilizadas. Entre ellas, el cuidado del suelo pélvico se ha consolidado como una prioridad creciente dentro del ámbito sanitario, debido a su impacto directo en la calidad de vida de la población. En este marco, la fisioterapia adquiere un papel relevante en la prevención y tratamiento de diversas disfunciones. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) refuerza la importancia de la fisioterapia como disciplina esencial para abordar alteraciones relacionadas con el suelo pélvico, la incontinencia y la necesidad de fortalecer pelvis, promoviendo intervenciones seguras y basadas en la evidencia.

La fisioterapia especializada en suelo pélvico como herramienta terapéutica

La fisioterapia enfocada en el suelo pélvico permite tratar disfunciones que afectan a un amplio espectro de la población, desde mujeres en etapas como el embarazo o el posparto hasta hombres tras determinadas intervenciones quirúrgicas. Este tipo de abordaje terapéutico se centra en la valoración individualizada, el diagnóstico funcional y la aplicación de técnicas específicas que contribuyen a mejorar la funcionalidad muscular y el control corporal.

Entre las principales afecciones que se abordan mediante esta especialidad se encuentran la incontinencia urinaria o fecal, el dolor pélvico crónico o los prolapsos. A través de ejercicios terapéuticos, técnicas manuales y tecnología aplicada, se persigue recuperar la funcionalidad y prevenir complicaciones futuras. La intervención temprana resulta determinante para evitar la cronificación de estos problemas, así como para mejorar la autonomía y el bienestar general.

Prevención, concienciación y acceso a profesionales cualificados

La labor de entidades como el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) resulta clave para garantizar que la población acceda a profesionales debidamente cualificados, evitando prácticas inadecuadas que puedan comprometer la salud. Asimismo, herramientas como los buscadores de especialistas facilitan la localización de fisioterapeutas colegiados, promoviendo una atención basada en criterios de calidad y seguridad.

El avance de la fisioterapia en el ámbito del suelo pélvico refleja una evolución hacia modelos de atención más integrales, en los que la prevención y el tratamiento especializado adquieren un papel central. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) impulsa la fisioterapia como pilar fundamental para mejorar la salud y el bienestar de la población, consolidando su relevancia en el sistema sanitario actual.

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