El Hospital Universitario San Pedro de Logroño inaugura una nueva sala de hemodinámica para avanzar en cardiología intervencionista - Philips Health

(Información remitida por la empresa firmante)

El Hospital Universitario San Pedro de Logroño inaugura una nueva sala de hemodinámica para avanzar en cardiología intervencionista

La nueva sala permitirá abordar procedimientos complejos con mejores resultados para los pacientes y una mejor experiencia de los profesionales

El Hospital Universitario San Pedro es uno de los primeros de España en incorporar la tecnología SmartIQ, un algoritmo que reduce la dosis de radicación y mejora la calidad de la imagen en procedimientos coronarios

Logroño, 14 de abril de 2026. El Hospital Universitario San Pedro de Logroño ha inaugurado su nueva sala de hemodinámica. Equipada con la tecnología más avanzada de guiado por imagen, intervencionismo y apoyo a la decisión clínica, la nueva sala permitirá al Hospital San Pedro mejorar la precisión, eficiencia y consistencia clínica de las intervenciones cardiológicas y optimizar la experiencia de pacientes y profesionales médicos.

En el acto de inauguración ha estado presente el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, quien ha subrayado el esfuerzo del gobierno autonómico por ofrecer siempre “la tecnología más avanzada con el fin de que los profesionales puedan hacer uso de ella para mejorar la atención a nuestros pacientes, en este caso, en cardiología”.

El Servicio Riojano de Salud ha emprendido esta apuesta estratégica por la modernización y el salto cualitativo en cardiología intervencionista de la mano de Philips Ibérica, empresa que proporciona la tecnología integrada en la nueva sala de hemodinámica.

“La colaboración con empresas como Philips es muy importante porque este tipo de proyectos son complejos y multidimensionales. Ya tenemos una amplia experiencia trabajando con esta compañía para mejorar la calidad asistencial a los pacientes”, afirma Eduardo Dulce Chamorro, director de Gestión Económica del Servicio Riojano de Salud.

La nueva sala de hemodinámica del Hospital Universitario San Pedro incorpora las siguientes innovaciones:

Sistema principal de guiado por rayos X Azurion con tecnología SmartIQ , un algoritmo que reduce la dosis de radicación y mejora la calidad de la imagen en procedimientos coronarios.

, un algoritmo que reduce la dosis de radicación y mejora la calidad de la imagen en procedimientos coronarios. Plataforma de ecografía intraprocedimiento EPIQ CVxi junto con la sonda mini TEE para facilitar la monitorización ecocardiográfica y dar soporte a las decisiones clínicas.

junto con la sonda mini TEE para facilitar la monitorización ecocardiográfica y dar soporte a las decisiones clínicas. Software de guía EchoNavigator , una solución tecnológica que fusiona la imagen de rayos X con la ecografía en tiempo real para guiar con más confianza los pasos críticos.

, una solución tecnológica que fusiona la imagen de rayos X con la ecografía en tiempo real para guiar con más confianza los pasos críticos. Sistema de diagnóstico intravascular IntraSight con IVUS , que permite realizar ecografías desde dentro de las arterias y, gracias a la guía de presión y el tri-registro, facilita una información completa sobre su anatomía y fisiología.

, que permite realizar ecografías desde dentro de las arterias y, gracias a la guía de presión y el tri-registro, facilita una información completa sobre su anatomía y fisiología. Catéter para ecografía intracardiaca tridimensional VeriSight Pro , que aporta imagen en tiempo real desde el interior del corazón, algo especialmente útil en procedimientos estructurales y de navegación compleja.

, que aporta imagen en tiempo real desde el interior del corazón, algo especialmente útil en procedimientos estructurales y de navegación compleja. Polígrafo de hemodinámica Hemo R2, un sistema de registro y monitorización en sala que actúa como cuaderno digital del procedimiento para seguimiento y documentación clínica.

“En colaboración con el Servicio Riojano de Salud y el Hospital Universitario San Pedro, hemos diseñado un modelo de sala de hemodinámica moderna que integra tecnología avanzada para mejorar la atención a los pacientes y facilitar al máximo el trabajo de los profesionales”, sostiene Jorge Hernández de Sande, líder del negocio de Terapia Guiada por Imagen en Philips Ibérica. “De esta forma, el Hospital Universitario San Pedro dispone ya de una sala de hemodinámica preparada para abordar procedimientos complejos con tecnologías que ayudan a optimizar el proceso asistencial”, añade.

“La novedad principal es que podemos fusionar imágenes de TAC con imágenes de ecocardiografía y de rayos X, lo que nos da una mayor precisión y, desde luego, una seguridad muy importante para el paciente”, asegura la doctora María Pilar Portero, jefa de Hemodinámica del Hospital Universitario San Pedro.

Dentro de la sala de hemodinámica del Hospital Universitario San Pedro se podrán realizar procedimientos mínimamente invasivos para diagnosticar y tratar enfermedades cardiovasculares. Entre ellos figuran procedimientos como cateterismo cardíaco, angiografía coronaria, angioplastia coronaria, implante de marcapasos, ablación cardiaca con catéter o TAVI (reemplazo percutáneo de válvula aórtica).

“Hemos integrado todas las tecnologías de imagen de las que podemos disponer hoy en día: la imagen angiográfica y la imagen ecocardiográfica, para construir juntas imágenes tridimensionales que nos van a facilitar el trabajo”, explica el doctor Luis Javier Alonso, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario San Pedro. “Todas estas tecnologías van a hacer que los procedimientos que ya estamos realizando se lleven a cabo con mucha más seguridad y calidad y que algunos procedimientos que todavía no hemos empezado a realizar los podamos implementar a partir de ahora”, concluye el doctor Alonso.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnología sanitaria centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación significativa. La innovación de Philips centrada en el paciente y en las personas aprovecha la tecnología más avanzada y los profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones de salud personal para los consumidores y soluciones profesionales para los proveedores de atención sanitaria y sus pacientes, tanto en el hospital como en el hogar.

Con sede en Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips generó en 2025 unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias

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