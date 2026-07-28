IFIN destaca la importancia de una formación rigurosa en EMT y tDCS para la práctica clínica - Instituto de formación internacional en neuromodul

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de julio de 2026.- La neuromodulación no invasiva se ha consolidado como una de las áreas con mayor crecimiento dentro de las neurociencias clínicas. La Estimulación Magnética Transcraneal (EMT o TMS) y la Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS) cuentan con una evidencia científica cada vez más sólida y forman parte del abordaje terapéutico de múltiples patologías, como la depresión, el dolor crónico, la rehabilitación tras un ictus y diversos trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos. Como consecuencia, cada vez más profesionales buscan un curso de EMT, una formación en TMS, un curso de tDCS o una formación universitaria en neuromodulación que les permita incorporar estas técnicas a su práctica clínica.

Sin embargo, el crecimiento de la oferta formativa plantea una pregunta fundamental: ¿qué diferencia a una formación de excelencia de un curso centrado únicamente en el manejo de un dispositivo?

La aplicación de la estimulación magnética transcraneal y de la estimulación transcraneal por corriente directa exige mucho más que conocer el funcionamiento técnico de un equipo. Una formación rigurosa debe proporcionar una comprensión profunda de los fundamentos neurocientíficos de la neuromodulación, la interpretación crítica de la evidencia científica, la correcta selección de pacientes, las indicaciones y contraindicaciones, la seguridad clínica, el diseño de protocolos y la integración de estas técnicas dentro de un abordaje terapéutico global.

En una disciplina en constante evolución, el conocimiento debe ir siempre acompañado de criterio clínico, rigor científico y compromiso ético. La neuromodulación requiere profesionales capaces de tomar decisiones fundamentadas, aplicar tratamientos seguros y mantener una actitud crítica basada en la mejor evidencia disponible. La excelencia no depende únicamente de dominar una técnica, sino de comprender cuándo utilizarla, cómo hacerlo y en qué contexto clínico ofrecerá el mayor beneficio para el paciente.

Con esta filosofía nace el modelo docente del Instituto de Formación Internacional en Neuromodulación (IFIN), cuya dirección académica está a cargo del Dr. Héctor Saiz García y del Dr. Daniel Vicente Rivera, médicos psiquiatras y referentes en neuromodulación clínica. Su propuesta formativa ha sido diseñada por clínicos y para clínicos, integrando experiencia asistencial, evidencia científica y un enfoque eminentemente práctico. El objetivo no es únicamente enseñar a aplicar EMT (TMS) o tDCS, sino formar profesionales capaces de desarrollar un razonamiento clínico sólido, actuar con responsabilidad y ofrecer una atención de máxima calidad.

Actualmente, IFIN ofrece la primera formación universitaria acreditada en español específicamente dedicada a la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT/TMS) y a la Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS), acreditada por la Universidad EUNEIZ. Los programas combinan formación teórica, análisis de casos clínicos, prácticas presenciales opcionales con dispositivos reales y un modelo de actualización continuada que permite al profesional mantenerse al día en una disciplina en permanente desarrollo científico.

En un momento en el que la demanda de formación en neuromodulación, cursos de EMT (TMS) y formación en tDCS continúa creciendo, elegir un programa universitario basado en la evidencia, impartido por profesionales con amplia experiencia clínica y comprometido con la excelencia científica constituye una inversión en conocimiento, seguridad y calidad asistencial. Porque aprender neuromodulación no consiste únicamente en adquirir una técnica, sino en desarrollar el criterio clínico necesario para aplicarla con rigor, responsabilidad y el máximo beneficio para cada paciente.

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