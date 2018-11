LEO Pharma lanza una campaña para concienciar que la psoriasis es una enfermedad que va más allá de la piel

Publicado 29/10/2018 11:00:55 CET

Barcelona, 29 de octubre de 2018.- LEO Pharma, compañía líder global en dermatología médica, ha lanzado una campaña global para concienciar a la población del impacto de la psoriasis no sólo en la piel, sino en la calidad de vida de los más de 125 millones de personas que conviven con la patología en todo el mundo. Con motivo del Día Mundial de la Psoriasis, que se celebra el próximo 29 de octubre, la compañía ha querido ilustrar las graves consecuencias de la psoriasis, no sólo a nivel físico sino también emocional.

Bajo el lema "¿Sabes lo que mi piel no muestra?", la campaña estará presente en las redes sociales y en ella se mostrarán distintas situaciones diarias con las que se encuentran las personas que sufren Psoriasis. Situaciones que van que van más allá de lo visible en la piel como: las comorbilidades de la patología, afectaciones psicológicas como depresión o ansiedad, la situación laboral, las relaciones personales, la soledad y el estrés o la calidad del sueño, trasladando el mensaje a todos los afectados que con un compromiso y un tratamiento integral adecuado su calidad de vida puede mejorar considerablemente.

Paolo Cionini, director general de Leo Pharma España, ha destacado que desde la compañía "la misión es ayudar a los pacientes a tener una piel saludable, pero eso es sólo un primer paso, ya que con campañas como ésta pretendemos contribuir a concienciar sobre el impacto real de la psoriasis, físico y emocional ante amigos, familiares o compañeros de trabajo, con el fin de poder normalizar esta enfermedad y que las personas con Psoriasis puedan llevar una vida normal". Además, ha destacado "con esta campaña queremos más comprensión, pero también un mayor acceso a tratamientos que tengan en cuenta a la persona en un conjunto físico y emocional".

Los datos sobre las afectaciones que van más allá de la piel provienen del Informe 'World Psoriasis Happiness report 2018', que se ha presentado recientemente, elaborado por el World Happiness Institute, en colaboración con LEO Innovation Lab de LEO Pharma. El estudio evalúa el grado de felicidad de más de 79.600 pacientes de 21 países, entre ellos España, a partir del análisis de distintos factores como las comorbilidades de la patología, la situación laboral, las relaciones personales, la soledad, el estrés o la calidad del sueño.

Según este informe, un 20,4% de los pacientes españoles no disfrutan de una calidad de vida suficiente, un porcentaje que se dispara en el caso de China, con un 51,4%, y que llega al 36,6% en el Reino Unido y al 35,2% en la República Checa.

El informe (https://psoriasishappiness.report/)señala también que en España un 22% de las personas con psoriasis sufre depresión u otra enfermedad mental. En el conjunto de los países analizados un total de 21, el porcentaje asciende a un 25,2% y son las mujeres las que padecen con mayor frecuencia estos trastornos, en concreto un 28,04% frente a un 15,95% de hombres.

A pesar de ello, la campaña con distintas historias de superación, quiere ayudar a todas aquellas personas que sufren Psoriasis a poder ver cómo gente con historias parecidas y que han tenido acceso a tratamientos que tienen en cuenta la parte física y emocional pueden mejorar la calidad de su vida considerablemente.

La psoriasis es una patología crónica que tiene un gran impacto sobre la piel, pero también sobre la salud mental de las personas. Puede ser un factor estigmatizante y llegar a ser incapacitante, ya que suele ir acompañada de comorbilidades o patologías asociadas. En este sentido, las personas con psoriasis tienen un 50% más de posibilidades de sufrir obesidad clínica que el resto de la población, lo que puede conllevar numerosas complicaciones de salud como la diabetes, problemas del corazón o algunos cánceres.

Siguiendo el compromiso de LEO Pharma de ofrecer el máximo apoyo a los pacientes, en este día Mundial de la Psoriasis estrena una nueva página web centrada exclusivamente en los pacientes con Psoriasis www.mipsoriasis.com y una comunidad de apoyo en Facebook (facebook.com/ComunidadMiPsoriasis), los cuáles pretenden poder ser un portal de referencia de la Psoriasis, dónde los pacientes puedan encontrar información, consejos y poder compartir e interactuar con otros pacientes, con el fin de poder tener una mejor calidad de vida.

Se calcula que 125 millones de personas en todo el mundo viven con psoriasis2, de ellas cerca de 14 millones son europeos3. A través de estudios epidemiológicos realizados en España, se estima que entre el 1.4%4 y el 2.3%5 de la población padece esta enfermedad crónica, y que aproximadamente entre el 20%-30%6,7 y 39%8 de estos presentan psoriasis moderada-grave.

Acerca de Laboratorios LEO Pharma, S.A. y de la Fundación LEO.

LEO Pharma ayuda a las personas a tener una piel sana. Ofrece soluciones a pacientes en más de 130 países a nivel mundial, ayudando a las personas a mejorar las enfermedades de la piel. Fundada en 1908 y perteneciente en su totalidad a la Fundación LEO, es totalmente independiente de propietarios particulares, accionistas externos u otros intereses, con un compromiso real y efectivo con los pacientes. La compañía farmacéutica con sede en Dinamarca ha dedicado décadas de investigación y desarrollo a la creación de productos y soluciones para personas con afecciones de la piel. En 2017, LEO Pharma empleó a unas 5.200 personas en todo el mundo y tuvo ventas globales de 1.400 millones de euros.

La Fundación LEO asumió la propiedad de LEO Pharma en 1984, se trata de una institución privada, independiente, cuyo objetivo es asegurar la continuidad del grupo de empresas LEO Pharma. La completa pertenencia a una Fundación es una de las características que diferencian a LEO Pharma de otras compañías farmacéuticas y asegura que los beneficios que obtiene la compañía se reinvierten en ayudar a los pacientes, realizando una investigación a largo plazo y desarrollar medicamentos y tratamientos encaminados a necesidades de pacientes todavía no resueltas.

