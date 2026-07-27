Mirnax Biosens presenta un nuevo test genético cardiovascular y consolida su expansión internacional - Mirnax Biosens SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de julio de 2026.- Mirnax Biosens continúa reforzando su apuesta por la medicina preventiva y el diagnóstico de precisión con el lanzamiento al mercado de su nuevo test genético de evaluación del riesgo de enfermedades cardiovasculares, una herramienta innovadora diseñada para identificar la predisposición genética de cada paciente a desarrollar patologías cardiovasculares antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Sin embargo, una parte importante del riesgo puede conocerse con años de antelación mediante el análisis de variantes genéticas asociadas al desarrollo de enfermedad coronaria, infarto de miocardio, ictus y otras alteraciones vasculares.

El nuevo test desarrollado por Mirnax Biosens analiza un panel de marcadores genéticos de alta relevancia clínica mediante una sencilla muestra biológica, proporcionando al profesional sanitario información objetiva que permite estratificar el riesgo individual del paciente y facilitar la adopción de estrategias preventivas personalizadas. La integración de estos resultados con los factores clínicos tradicionales supone un importante avance hacia una medicina cada vez más personalizada, permitiendo intervenir de forma precoz mediante cambios en el estilo de vida, programas de seguimiento o tratamientos preventivos cuando estén indicados.

Con este lanzamiento, Mirnax Biosens amplía su cartera de soluciones diagnósticas de medicina de precisión, manteniendo su compromiso con el desarrollo de tecnologías capaces de mejorar la prevención de las enfermedades con mayor impacto sanitario.

Un crecimiento re-spaldado por la adopción clínica e internacional

Coincidiendo con este lanzamiento, la compañía ha querido poner en valor la evolución de su test de detección hiperprecoz del riesgo de cáncer de colon, una tecnología propia que, desde su introducción en el mercado, continúa ampliando su implantación tanto en España como en el ámbito internacional.

Actualmente, esta solución diagnóstica ya se encuentra implantada en grupos hospitalarios españoles, redes de clínicas especializadas y diversos centros del sistema sanitario público, donde está siendo utilizada como una herramienta innovadora para apoyar la detección temprana de una de las enfermedades con mayor incidencia en la población.

Paralelamente, la tecnología desarrollada por Mirnax Biosens ha despertado un importante interés internacional, materializado en acuerdos de licencia en más de seis países, lo que permitirá acelerar la disponibilidad de esta solución en nuevos mercados y reforzar la presencia internacional de la compañía.

Estos acuerdos consolidan la estrategia de expansión de Mirnax Biosens y confirman el creciente interés por herramientas diagnósticas no invasivas, precisas y orientadas a la detección precoz de enfermedades de elevada carga sanitaria.

Compromiso con la medicina preventiva

"Nuestro objetivo es transformar el diagnóstico en una herramienta de prevención. Cuanto antes conozcamos el riesgo de desarrollar una enfermedad, antes podremos actuar para evitarla o retrasar su aparición. El lanzamiento de nuestro nuevo test cardiovascular y la consolidación internacional de nuestro test para cáncer de colon representan dos hitos muy importantes dentro de la estrategia de crecimiento e innovación de Mirnax Biosens", señala la dirección de la compañía.

Mirnax Biosens continúa desarrollando nuevas soluciones basadas en biomarcadores moleculares y genética aplicada con el propósito de acercar la medicina personalizada a la práctica clínica diaria, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios mediante la prevención y el diagnóstico precoz.

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