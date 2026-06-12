Psicóloga Aroa González; 'Muchas veces el problema está en la forma en la que se aprende a vincularse' - Centro de Psicología Conductual Aroa González

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio de 2026.- En los últimos años, la salud mental ha adquirido un papel cada vez más relevante dentro del bienestar de las personas. Junto a problemas como la ansiedad o la depresión, cada vez son más frecuentes las consultas relacionadas con la dependencia emocional, las dificultades en las relaciones de pareja, la baja autoestima o el duelo tras una ruptura sentimental.

En este contexto, el Centro de Psicología Conductual Aroa González, ubicado en Valencia, se ha consolidado como un espacio especializado en el abordaje de estas dificultades desde una perspectiva integradora que combina la evidencia científica con una atención cercana y personalizada.

La psicóloga sanitaria, forense y sexóloga clínica Aroa González, lidera un proyecto que nace con la intención de ofrecer un acompañamiento profesional que vaya más allá del alivio de los síntomas, buscando comprender el origen de los problemas emocionales y relacionales que afectan al bienestar de las personas.

Más allá de los síntomas: entender el origen del malestar

Uno de los aspectos que caracteriza el trabajo del centro es su enfoque centrado en comprender las causas profundas que se encuentran detrás de muchas dificultades emocionales. Aunque numerosos pacientes acuden a consulta por ansiedad, tristeza o dificultades para superar una ruptura, en muchos casos existen factores relacionados con el apego, la autoestima o la forma en la que la persona ha aprendido a relacionarse consigo misma y con los demás.

Desde el centro explican que, en ocasiones, el problema no se encuentra únicamente en la situación actual que está generando malestar, sino en patrones emocionales y relacionales que se han desarrollado a lo largo de la vida y que se repiten en diferentes contextos.

Por ello, el trabajo terapéutico no se centra exclusivamente en reducir el síntoma, sino también en identificar y modificar aquellos patrones que contribuyen al sufrimiento emocional.

Dependencia emocional, autoestima y relaciones de pareja

Entre las principales áreas de especialización del centro destacan el apego, la dependencia emocional, las relaciones de pareja y el duelo por ruptura sentimental. Muchos pacientes llegan a consulta con dificultades para poner límites, miedo al abandono, necesidad constante de aprobación o sensación de inseguridad dentro de sus relaciones. Estas situaciones suelen generar un importante desgaste emocional y afectan tanto al bienestar personal como a la calidad de las relaciones interpersonales.

Los profesionales del centro señalan que comprender la forma en la que cada persona se vincula emocionalmente resulta clave para abordar estas dificultades. En muchos casos, aprender a establecer relaciones más saludables implica revisar creencias, experiencias previas y formas de relacionarse que se han mantenido durante años. Además, el equipo también trabaja otras problemáticas frecuentes como la ansiedad, la depresión, la gestión emocional, la autoestima y las dificultades relacionadas con la sexualidad y la intimidad en la pareja.

La importancia de una atención personalizada

El crecimiento del Centro de Psicología Conductual Aroa González, ha permitido ampliar el equipo profesional manteniendo una filosofía basada en la combinación de formación especializada, experiencia clínica y calidad humana. Desde el centro consideran que la atención psicológica debe adaptarse a las necesidades particulares de cada persona. Por ello, el proceso terapéutico comienza con una evaluación detallada que permite comprender la historia personal, el contexto actual y los factores que están influyendo en el problema.

A partir de esta información, se diseña una intervención individualizada orientada a ofrecer herramientas prácticas y estrategias psicológicas ajustadas a cada caso. Según explican, comprender qué ocurre y por qué ocurre constituye uno de los primeros pasos para generar cambios significativos y duraderos.

Un primer contacto basado en la cercanía y la confianza

Dar el paso de acudir a terapia sigue generando dudas, miedo o inseguridad en muchas personas. Por este motivo, el centro presta especial atención al primer contacto con los pacientes. El objetivo es que cada persona pueda sentirse escuchada, comprendida y acompañada desde el primer momento. Para muchas personas, pedir ayuda psicológica supone una decisión importante después de meses o incluso años intentando gestionar solas su malestar emocional. Desde el equipo destacan que acudir a terapia no debe interpretarse como una señal de debilidad, sino como una oportunidad para comprender mejor lo que está ocurriendo y desarrollar nuevas herramientas para afrontar las dificultades personales.

Atención presencial en Valencia y terapia online

El Centro de Psicología Conductual Aroa González, se encuentra en el barrio de Pla del Real, en Valencia, en un entorno pensado para favorecer la comodidad y la tranquilidad de los pacientes. Además de la atención presencial, el centro ofrece terapia online en toda España, una modalidad que ha permitido ampliar el acceso a la atención psicológica a personas que residen fuera de Valencia o que prefieren realizar las sesiones de forma telemática.

Comprender para transformar

La experiencia clínica demuestra que muchas personas descubren durante el proceso terapéutico que el origen de su malestar no siempre coincide con aquello que inicialmente identificaban como el problema principal. Comprender los propios patrones emocionales, aprender nuevas formas de relacionarse y desarrollar herramientas para gestionar las dificultades cotidianas puede convertirse en un paso decisivo hacia una mayor estabilidad emocional y bienestar psicológico.

En un momento en el que cada vez más personas buscan apoyo profesional para mejorar su calidad de vida, centros especializados como el liderado por Aroa González ponen el foco en la importancia de una psicología cercana, rigurosa y adaptada a las necesidades reales de cada paciente.

Centro de Psicología Conductual Aroa González

Especialistas en apego, dependencia emocional, autoestima y duelo por ruptura. Atención presencial en Valencia y online en toda España.

Contacto

Emisor: Centro de Psicología Conductual Aroa González

Contacto: Centro de Psicología Conductual Aroa González

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