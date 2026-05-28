Vapeadores y bolsas de nicotina, vía hacia el tabaquismo entre los jóvenes, según expertos de UIC Barcelona

Dr. Adrián González Marrón, investigador y profesor del Área de Epidemiología, Salud Pública y Estadística de UIC Barcelona. - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

Investigadores de UIC Barcelona alertan de la falsa percepción de seguridad de los vapeadores, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina con motivo del Día Mundial Sin Tabaco.

El libre acceso a los nuevos formatos y su promoción desde las redes sociales dificultan el objetivo europeo de una generación sin tabaco en el 2040.

Barcelona, 28 de mayo de 2026. - La irrupción de nuevos productos con nicotina, como los vapeadores, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina, está impulsando nuevas formas de consumo entre jóvenes y plantea importantes retos de salud pública. Así lo alertan investigadores del Departamento de Medicina de UIC Barcelona con motivo del Día Mundial Sin Tabaco.

A pesar de que la industria del tabaco promueve estos productos como una alternativa "menos perjudicial" que el tabaco convencional, los expertos recuerdan que ya existe evidencia de sus efectos negativos sobre la salud a corto plazo y, especialmente, de cómo estos productos pueden acabar normalizando el consumo de nicotina entre adolescentes y jóvenes. En España, la edad media de inicio al consumo de tabaco se sitúa ya en torno a los 14 años.

"El uso de estos nuevos dispositivos puede convertirse en la puerta de entrada al consumo de nicotina y tabaco convencional entre adolescentes", explica el Dr. Adrián González Marrón, investigador y profesor del Área de Epidemiología, Salud Pública y Estadística de UIC Barcelona. "Esto podría dificultar lograr el objetivo europeo de reducir el consumo de tabaco por debajo del 5% de la población en 2040", añade.

Redes sociales e influencers: uno de los principales retos.

Los investigadores señalan que uno de los principales factores que impulsan el consumo de estos nuevos productos es su promoción a través de las redes sociales. La publicidad, explícita o encubierta, a menudo llega a los jóvenes mediante influencers, vídeos o contenidos digitales que transmiten una imagen atractiva y aparentemente inofensiva del consumo de nicotina.

"La promoción de los nuevos productos del tabaco en las redes sociales es actualmente uno de los grandes desafíos en control del tabaco, especialmente porque supera fronteras y dificulta la regulación", destaca el Dr. González Marrón. En este sentido, los expertos alertan que la regulación de estos productos todavía presenta vacíos legales en España, lo que facilita su promoción entre los jóvenes.

Un proyecto de investigación para entender el consumo entre jóvenes.

Ante este contexto, investigadores del Departamento de Medicina de UIC Barcelona han puesto en marcha un proyecto de investigación para estudiar la relación entre el uso de redes sociales y la evolución en el uso de nuevos productos del tabaco y nicotina entre los jóvenes españoles. Tal y como explica el Dr. González Marrón, que además de profesor e investigador en UIC Barcelona es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, el objetivo de este estudio es profundizar en los factores que favorecen el inicio de este consumo y contribuir al desarrollo de nuevas estrategias de prevención y concienciación.

Sobre UIC Barcelona.

La Universidad Internacional de Cataluña (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 17 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuidas UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y curas paliativas.

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