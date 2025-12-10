Viva In Vitro y Vall d’Hebron impulsan un nuevo proyecto de investigación contra la sepsis

Verónica Cánovas (Viva), Pablo Pelegrín (Viva), Ricard Ferrer (VHIR) Toni Vilaplana (Viva) - VIVA IN VITRO

El estudio se desarrollará en el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Vall d’Hebron bajo la dirección del Dr. Ricard Ferrer, líder internacional en sepsis.

La colaboración permitirá validar el valor pronóstico del biomarcador NLRP3, medido mediante ASC-specks con la tecnología VIVA-ELISA®.

Barcelona, 10 de diciembre de 2025.

Viva In Vitro Diagnostics, compañía española especializada en la investigación y el desarrollo de soluciones y servicios en el ámbito biotecnológico y la medicina inmunológica, ha suscrito un acuerdo de colaboración con el Hospital Universitario Vall d’Hebron y el Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) para llevar a cabo un estudio clínico centrado en la detección funcional del inflamasoma NLRP3 como biomarcador para mejorar la prognosis, la estratificación inmunológica y la monitorización activa de los pacientes con sepsis.

Cada año, más de 13 millones de personas fallecen por sepsis en todo el mundo, y hasta un 50% de los supervivientes desarrollan secuelas físicas o cognitivas, reinfecciones u otros efectos secundarios graves, especialmente en personas con sistemas inmunes debilitados (mayores, niños, pacientes oncológicos, etc.).

Esta alianza refuerza la hoja de ruta de Viva In Vitro Diagnostics, una de las 40 compañías europeas seleccionadas en 2025 por el European Innovation Council (EIC) por su contribución disruptiva a la medicina de precisión basada en inflamasomas y el desarrollo de soluciones biotecnológicas para enfermedades inflamatorias complejas (sepsis, cáncer, alzhéimer, entre otras).

Ampliación del estudio clínico con Vall d’Hebron y la tecnología VIVA-ELISA®

El estudio clínico que comienza se desarrollará íntegramente en Vall d’Hebron. En concreto, se estudiará la activación del inflamasoma NLRP3 y otras interleuquinas relacionadas como posibles biomarcadores de diagnóstico, gravedad y evolución clínica en pacientes con sepsis del hospital. Se trata de un estudio multicéntrico, con una previsión de inclusión de al menos 280 individuos y 80 pacientes sanos de control, siendo el reclutamiento competitivo. En el caso del Hospital Universitario Vall d’Hebron, la estimación aproximada es de 75 individuos y 30 pacientes sanos de control.

La incorporación de Vall d’Hebron permitirá ampliar el espectro de pacientes, aumentar la capacidad analítica y consolidar una validación clínica robusta del biomarcador basado en la activación del inflamasoma NLRP3 mediante la tecnología VIVA-ELISA®.

Este biomarcador permite identificar de forma temprana la disfunción del sistema inmunitario en pacientes sépticos, mejorar la capacidad de prognosis clínica y avanzar hacia una estratificación que facilite decisiones terapéuticas personalizadas basadas en el fenotipo inmunológico del paciente.

A diferencia de los biomarcadores convencionales (PCT, PCR, IL-6 o lactato), este enfoque mide la capacidad funcional del sistema inmune innato, lo que ofrece una ventaja crucial en las primeras horas de evolución de la enfermedad.

La tecnología VIVA-ELISA® cuantifica ASC-specks, señal molecular directa de la activación del inflamasoma NLRP3, demostrando un alto potencial para identificar precozmente a los pacientes con peor evolución inmunológica, algo que las herramientas actuales no permiten con suficiente precisión clínica.

El Dr. Ricard Ferrer, Investigador Principal del estudio

El estudio estará dirigido por el Dr. Ricard Ferrer Roca, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Vall d’Hebron y líder del grupo de investigación SODIR (Shock, Disfunción Orgánica y Resucitación) del VHIR.

El Dr. Ferrer es una figura de referencia internacional en sepsis, infecciones graves y medicina intensiva, profesor asociado en la Universidad de Barcelona, codirector de la Masterclass de Infecciones Graves y Sepsis en la ESICM, expresidente de la SEMICYUC, tesorero de la European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), miembro de la World Federation of Intensive and Critical Care (WFICC) y patrono de la Fundación Código Sepsis.

Su liderazgo en redes de investigación internacionales y su amplia experiencia clínica aportan al estudio una base científica y estratégica excepcional. El Dr. Ferrer pasará además a colaborar como asesor externo del Comité Médico Asesor de Viva in Vitro Diagnostics.

Ampliación de las alianzas actuales con los sistemas de salud pública de Andalucía y Murcia

La incorporación del Hospital Universitario Vall d’Hebron y del VHIR refuerza el proyecto multicéntrico que Viva In Vitro Diagnostics desarrolla con el Servicio Murciano de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, a través de los hospitales: Hospital Virgen de la Arrixaca (Murcia), Hospital Virgen de la Victoria (Málaga), Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), con la participación de FFIS, FIMABIS y FCADIZ, junto a instituciones de investigación como IMIB, IBIMA e INIBICA.

La doctora Verónica Cánovas, gerente de Desarrollo Biotecnológico de Viva in Vitro Diagnostics, es la investigadora principal y coordinadora del proyecto.

Vall d’Hebron: referente europeos en investigación clínica y traslacional

El Hospital Universitario Vall d’Hebron, gestionado por el Institut Català de la Salut (ICS), es uno de los mayores complejos hospitalarios del país y un referente internacional en atención al paciente crítico. Su Servicio de Medicina Intensiva es un entorno idóneo para evaluar biomarcadores de alto impacto clínico como NLRP3.

El Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) es una institución pública que impulsa la investigación, la innovación y la docencia biosanitaria del Hospital Universitario Vall d’Hebron desde 1994, consolidándose como uno de los centros de referencia europeos en investigación clínica y traslacional.

Sepsis: una crisis global que exige nuevas herramientas de diagnóstico temprano

Hasta el 75% de los pacientes en UCI pueden desarrollarla.

Entre el 20% y el 50% evolucionan hacia shock séptico.

Entre el 30% y el 60% fallecen tras su progresión.

Casi el 50% de los supervivientes sufre secuelas físicas o cognitivas permanentes.

La posibilidad de anticipar la estratificación inmunológica supone un cambio de paradigma en la práctica clínica y en la toma de decisiones en cuidados críticos.

Para Toni Vilaplana, director general de Viva In Vitro Diagnostics: “La incorporación de VHIR y del Dr. Ferrer refuerza la ambición del proyecto, clave para la autosuficiencia científica y médica de la Unión Europea en un contexto de máxima competitividad global, y nos permite avanzar hacia herramientas de diagnóstico inmunológico más precisas, rápidas y útiles para la práctica clínica.”

Para el Dr. Ricard Ferrer, Investigador Principal del proyecto en Vall d’Hebron: “Para mí, colaborar con Viva In Vitro Diagnostics representa una oportunidad única para avanzar en el diagnóstico y tratamiento de la sepsis, una de las grandes amenazas en el paciente crítico. Poder liderar este proyecto desde el Hospital Universitario Vall d’Hebron y validar clínicamente nuevas herramientas como el biomarcador NLRP3, utilizando la tecnología VIVA-ELISA®, supone un paso adelante hacia una medicina más personalizada y de precisión. Esta alianza nos puede permitir en el futuro ofrecer respuestas más rápidas y eficaces a los pacientes más graves. Estoy convencido de que la combinación de experiencia clínica, investigación y tecnología disruptiva que aporta Viva In Vitro Diagnostics marcará la diferencia en el pronóstico de los pacientes críticos y contribuirá a transformar la práctica clínica en el ámbito de la sepsis”.