5 investigadoras sanitarias de UIC Barcelona, entre las más destacadas de España, según el ranking del CSIC

(Información remitida por la empresa firmante)

La clasificación reconoce la excelencia científica de la universidad, su impacto en la sociedad y la capacidad de atracción de personal investigador de alto nivel

Este listado, que incluye hasta abril cerca de 3.000 perfiles con los mejores indicadores académicos en Google Scholar, ORCID y Openalex, pone en valor la contribución de la mujer a la ciencia y la investigación en el país

Barcelona, 24 de abril de 2026.- Cinco investigadoras de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona han sido incluidas en el ranking de las científicas españolas más destacadas publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Este listado, que hasta abril incluye cerca de 3.000 perfiles con los mejores indicadores académicos en Google Scholar, ORCID y Openalex, pone en valor la contribución de la mujer a la ciencia y la investigación en España. Está previsto que la clasificación se amplíe hasta 10.000 científicas a finales de año.

Las investigadoras que figuran en el listado son la catedrática y directora del departamento de I+D+I de Microbiología en el Hospital Sant Joan de Déu, Carmen Muñoz Almagro (1.173); la profesora y especialista en Anatomía Patológica María Teresa Fernández Figueras (1.193); la catedrática y decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, Esther Calbo Sebastián (1.371); la docente del departamento de Medicina en la especialidad de endocrinología, Elena Valassi (1.613), y la catedrática y responsable del Grupo de Investigación de Neurolípidos, Núria Casals Farré (1.660).

El ranking de investigadoras españolas y en España incluye los perfiles en Google Scholar con mejores indicadores métricos (índice h y citas) con identificador ORCID asignado de las mujeres españolas que investigan en España o fuera y de las mujeres investigadoras extranjeras con afiliación a instituciones españolas. Esta edición tiene en cuenta también los indicadores equivalentes de Openalex.

Además de dar visibilidad a las mujeres investigadoras, el objetivo de esta clasificación del CSIC es fomentar el uso de herramientas abiertas como ORCID y RoR para mejorar la conexión entre las fuentes científicas.

Este reconocimiento, que se suma a la presencia de investigadores de UIC Barcelona en otros prestigiosos rankings, como el 'World's Top 2% Scientists' de la Universidad de Standford, refleja el compromiso de UIC Barcelona con la investigación de calidad, su excelencia científica, impacto en la sociedad y capacidad de atracción de personal investigador de alto nivel.

Para más información:

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