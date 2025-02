Abierto el plazo de inscripción para World of Coffee 2025 en Ginebra

(Información remitida por la empresa firmante)

El principal evento para los profesionales del café que reunirá a más de 13.000 asistentes y 430 expositores

Ginebra, 7 de febrero de 2025.- World of Coffee, el evento esencial para los profesionales, entusiastas e innovadores del café de todo el mundo, tendrá una edición 2025 en Ginebra, Suiza, en el Palexpo SA, del 26 al 28 de junio. Tras el éxito sin precedentes de World of Coffee en Copenhague, esta feria emblemática del café acogerá a más de 13.000 profesionales del café de más de 160 países durante tres días de negocios, contactos y formación. Producida por la Specialty Coffee Association (SCA), la feria y la conferencia cuentan con el apoyo del patrocinador anfitrión BWT Water + More, el patrocinador de platino Barista Attitude, el patrocinador de diamante Nestlé Professional y el patrocinador de oro Alpro. El Café de Colombia será presentado como el País Retrato con activaciones culturales únicas, y una experiencia de café pop-up.



"Ginebra es el lugar ideal para celebrar nuestra feria europea emblemática, ya que está estratégicamente situada en el corazón de Europa y es un actor clave en el mercado mundial del café. World of Coffee es famosa por su ambiente dinámico, sus exposiciones atractivas y sus conocimientos de vanguardia, y nuestro evento de 2025 promete mantener esta tradición, proporcionando una plataforma para la colaboración y la innovación mundiales", ha declarado Yannis Apostolopoulos, Director General de la Asociación de Cafés Especiales. "Ginebra cuenta con una excelente infraestructura de transporte, instalaciones para convenciones de primera clase y es un centro internacional con una accesibilidad excepcional para los asistentes de todo el mundo. Estamos encantados de colaborar con la vibrante y apasionada comunidad cafetera suiza y con el capítulo suizo de la SCA para aprovechar el exitoso evento World of Coffee Europe del año pasado y reunir a la comunidad cafetera mundial para intercambiar ideas, celebrar los logros e impulsar la industria".



"Estamos encantados de anunciar que volveremos a ser el patrocinador anfitrión de World of Coffee 2025 en Ginebra. Este importante evento cafetero reúne a expertos, innovadores y entusiastas de todo el mundo para descubrir las últimas tendencias, tecnologías y productos", declaró el Dr. Frank Neuhausen, Director General de BWT water+more, patrocinadores desde hace tiempo de World of Coffee. "Esperamos dar forma al Mundo del Café e inspirar a todos los asistentes y les invitamos a que nos visiten en nuestro stand para saber más sobre nuestros últimos productos y servicios".



Los profesionales del café que representan a toda la cadena de valor, incluidos tostadores, minoristas, compradores, productores, mayoristas, fabricantes de equipos, baristas y otros, tendrán la oportunidad de reunirse en Ginebra para debatir y descubrir las últimas tendencias, tecnologías, servicios y mucho más. También se anima a los profesionales de la hostelería, el comercio minorista y los restaurantes y cafeterías a que asistan a World of Coffee Ginebra para aprender a ampliar y mejorar su oferta y a integrar las especialidades de café en sus planes de negocio. Los asistentes tienen la increíble oportunidad de tomar fácilmente decisiones de compra cara a cara en la sala de exposiciones.



Programación destacada:



• Campeonatos Mundiales del Café: los asistentes serán testigo de cómo profesionales de élite del café compiten en cuatro competiciones mundiales: World Latte Art, World Coffee in Good Spirits, World Cup Tasters y Cezve/Ibrik Championships.



• Premios y más: se podrán descubrir los productos y envases innovadores y mucho más a través de los Premios a los Mejores Nuevos Productos y los Premios al Diseño de Café.



• Dos aldeas de tostadores y salas de catas: estarán presentes tostadores boutique y los mejores importadores mostrando cafés excepcionales de todo el mundo.



• Green Coffee Connect: un espacio dedicado a los profesionales del café verde para explorar los retos de la industria, las tendencias y las oportunidades de negocio.



• Sala de compradores minoristas: un entorno especialmente diseñado para que los profesionales del comercio minorista se relacionen, aprendan y establezcan alianzas.



• Amplias oportunidades para establecer contactos: Desde happy hours a recepciones nocturnas, fiestas del sector y reuniones exclusivas, World of Coffee Ginebra ofrece innumerables formas para que expositores y asistentes establezcan relaciones e impulsen el negocio.



• Formación de alto impacto: los talleres de World of Coffee y la serie de conferencias de SCA ofrecen una visión profunda de las tendencias de la industria, el comportamiento de los consumidores y los avances técnicos, ayudando a las empresas a mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo.



Cómo conseguir una plaza para World of Coffee Ginebra



• El registro está abierto en https://www.worldofcoffee.org/.



• Descuentos por reserva anticipada hasta el 31 de marzo del 2025



• SCA miembros recibirán exclusivos descuentos en el registro.



Sobre The Specialty Coffee Association (SCA)

The Specialty Coffee Association es la mayor asociación mundial de comercio de café dedicada a mejorar el café mediante el fomento de una comunidad cafetera mundial y el apoyo a actividades que hagan del café especial una actividad próspera, equitativa y sostenible para toda la cadena de valor. Mediante la colaboración y enfoques progresistas, apoya a la industria a través de la investigación, las normas, la educación y los eventos. Trabajando en todo el mundo, la SCA eleva los estándares mundiales, proporcionando valor y conectividad a la creciente comunidad global.



Más información en: sca.coffee







Contacto

Nombre contacto: Amy Riemer

Descripción contacto: Director de comunicación

Teléfono de contacto: 978-502-4895