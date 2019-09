Los abogados Repara tu deuda, cancelan 9.066 euros con la ley de la segunda oportunidad a un boliviano

Publicado 20/09/2019 10:37:47 CET

El afortunado es una persona de origen Boliviano afincado en España con dos hijos a su cargo y una prestación por baja médica de 1.200 euros mensuales

El Juzgado de lo Mercantil nº3 de Barcelona, aplicando la Ley de Segunda Oportunidad, ha liberado a un vecino de la ciudad de una deuda de 9.066 euros, contraída con la entidad bancaria CaixaBank.

LLG, de origen boliviano, separado, con dos hijos a su cargo y una prestación por baja médica de 1.200 euros mensuales.

LLG acudió a Repara tu Deuda, primera consultora que tramita la Ley de Segunda Oportunidad en España, en una situación de insolvencia inminente. “Esto significa– explican los abogados de Repara tu Deuda- que el cliente prevé que no podrá cumplir regular y puntualmente con sus obligaciones. No siempre se trata de personas con grandes deudas ni con muchos acreedores. Como en este caso, basta con que no puedas hacer frente a una única deuda para que la Ley de Segunda Oportunidad se convierta en tu salvación”.

Desde que puso en marcha su actividad en 2015, Repara tu Deuda ha ayudado a tramitar el proceso de Ley de Segunda Oportunidad a más de 6.000 personas. De los 7.540 casos en España, Repara tu deuda ha gestionado más del 89%, consiguiendo un 100% de éxito en casos finalizados. En países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de 7 años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda. No hay juicio ni el cliente tiene que ir a declarar delante de los micros, señalan desde Repara tu deuda, para quitar el miedo que la población tiene a los temas judiciales.

