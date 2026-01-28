El académico español Juan José Rodríguez-Andina recibe el título de Ciudadano Honorario de Ningbo

Juan Jose Rodríguez-Andina - Ningbo

VIGO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Juan José Rodríguez-Andina, profesor de cátedra y vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Vigo, fue nombrado Ciudadano Honorario de Ningbo (China) el pasado 19 de enero por el alcalde Tang Feifan, convirtiéndose en el primer académico español en recibir esta distinción simbólica. El galardón premia su contribución a la innovación tecnológica, la formación de talento y el fortalecimiento de los intercambios entre España y China

Un reconocimiento histórico en Ningbo

El 19 de enero, Rodríguez-Andina recibió el certificado de "Ciudadano Honorario de Ningbo" de manos del alcalde Tang Feifan. La distinción subraya su trayectoria en innovación tecnológica, formación de talento y promoción de intercambios amistosos entre España y China.



Ningbo, puente histórico entre dos culturas

Ningbo, en la costa sureste de China, es una ciudad con más de 8.000 años de historia. Su apertura marítima, la cultura Yangming y la tradición de los libros forman parte esencial de su identidad. La relación entre Ningbo y España se remonta al siglo XVI, durante la Ruta de la Seda marítima, cuando manufacturas textiles y porcelanas zarpaban desde esta región hacia la Península Ibérica.



En 1995, Ningbo y Barcelona establecieron relaciones de amistad y sus puertos se convirtieron en puertos hermanos, iniciando una cooperación integral. El año pasado, la exposición itinerante "Ningbo entre luces y sombras" llegó a Madrid, revitalizando esta amistad histórica.



Un vínculo personal y profesional con la ciudad

La conexión de Rodríguez-Andina con Ningbo se inició en 2022, cuando, invitado por un amigo, visitó la ciudad por primera vez. Durante tres meses disfrutó de "su estilo de vida cómodo y su espíritu innovador", y destacó el marisco local que le llevaron a "sentirse como en casa" y decidir quedarse.



Posteriormente, se incorporó al Instituto de Equipos Inteligentes de Ningbo y al Instituto de Ciencia Interdisciplinaria Inteligente de la Universidad de Tecnología de Ningbo, centrando su investigación en la exploración y aplicación industrial de campos interdisciplinarios bajo el concepto de "Inteligencia+".



Innovación aplicada y reconocimiento institucional

En tres años, Rodríguez-Andina y su equipo han logrado avances en tecnología de control preciso de sistemas complejos. Los equipos de montaje desarrollados junto con empresas locales fueron reconocidos como los primeros productos de su tipo en la provincia de Zhejiang, permitiendo el salto de resultados de laboratorio a aplicaciones industriales. Las autoridades de Ningbo valoran estos logros, que han convertido a Rodríguez-Andina en un impulsor de nuevas industrias y en un portavoz que promociona la ciudad ante la comunidad internacional.



Un compromiso de futuro entre España y China

Rodríguez-Andina ha señalado que China ofrece un amplio espacio para el desarrollo y que Ningbo es un lugar destacado para la innovación científica. El reconocimiento como Ciudadano Honorario también se percibe como una responsabilidad, ya que espera seguir construyendo puentes de cooperación científica y de intercambio de talento entre China y España.

