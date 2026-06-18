Se amplía el plazo de presentación de candidaturas para los Premios de Periodismo Semmelweis-Richter 2026

Se amplía el plazo de presentación de candidaturas - Premios de Periodismo Semmelweis-Richter 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Tras el gran interés suscitado y las numerosas solicitudes recibidas, el plazo de presentación de candidaturas para los Premios de Periodismo Semmelweis-Richter 2026 se amplía dos semanas. Los trabajos podrán enviarse hasta el 23 de junio de 2026 a las 23:59 horas (CET)

Madrid, 18 de junio de 2026.- Tras el éxito de su primera edición, el galardón continúa reconociendo los trabajos periodísticos de excelencia que contribuyen a mejorar la comprensión pública de cuestiones clave relacionadas con la salud y fomentan un debate informado en toda Europa. La iniciativa está organizada por la Universidad Semmelweis, la principal institución húngara especializada en medicina y ciencias de la salud, en colaboración con Gedeon Richter, compañía farmacéutica multinacional de origen húngaro centrada en la innovación.



Las candidaturas pueden presentarse en dos categorías: Salud de la Mujer y Estrategias e Innovación Farmacéutica, esta última con especial atención a las terapias cardiovasculares. Los organizadores buscan trabajos periodísticos de alta calidad que visibilicen cuestiones sanitarias relevantes o poco abordadas, ayuden a combatir estigmas y contribuyan a mejorar el conocimiento y el tratamiento de distintas patologías.



La primera edición despertó un notable interés internacional, con cerca de 70 candidaturas procedentes de más de 20 países europeos. Entre los trabajos presentados figuraban artículos publicados en medios de referencia como The Times, The Guardian, La República o Süddeutsche Zeitung, reflejando el alcance y la relevancia de estos premios.



Los requisitos de participación se mantienen sin cambios tras la ampliación del plazo. Los artículos presentados deberán haber sido publicados entre el 1 de marzo de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos, uno por categoría.



Las candidaturas deberán enviarse en formato de copia escaneada para publicaciones impresas, mediante enlace público para contenidos digitales o mediante captura de pantalla en el caso de artículos sujetos a suscripción o muro de pago. Todos los materiales deberán estar redactados en inglés o acompañarse de una traducción al inglés, junto con la versión original.



Las solicitudes pueden presentarse a través de la página web oficial: https://semmelweisrichteraward.com/



Un jurado internacional de expertos evaluará los trabajos atendiendo a criterios como la calidad periodística, la profundidad de la investigación, la originalidad, el impacto social y la claridad expositiva.



La dotación económica total de los premios asciende a 45.000 euros. En cada categoría se concederán 10.000 euros al primer premio, 7.500 euros al segundo y 5.000 euros al tercero. Los ganadores se darán a conocer durante la última semana de julio de 2026.



Los seis premiados serán invitados a asistir a la ceremonia oficial de entrega de premios, que se celebrará en octubre de 2026 en la Universidad Semmelweis de Budapest, con los gastos de viaje y alojamiento cubiertos por la organización.

Contacto

Nombre contacto: Mr. Róbert Cseszregi

Descripción contacto: Premios de Periodismo Semmelweis-Richter 2026

Teléfono de contacto: +36300164502



