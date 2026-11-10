Antiqua Immersa: Roma da vida al mundo antiguo en el Palau Martorell

Experiencia de realidad virtual - Dream Vortex

(Información remitida por la empresa firmante)

De los creadores de 'Petra – Gloria de los Nabateos' llega una nueva exposición inmersiva en la que los visitantes podrán asumir un papel propio en un viaje por Roma, Egipto y la Galia

Barcelona, 10 de noviembre de 2026.- Antiqua Immersa: Roma propone un viaje interactivo al mundo antiguo en el Palau Martorell de Barcelona. Creada por Dream Vortex, responsable también de la exitosa Petra – Gloria de los Nabateos, esta nueva exposición invita al público a vivir la historia en primera persona.



Durante el recorrido los visitantes podrán encontrarse con Julio César, Cleopatra y Vercingétorix, descubrir una maqueta de la ciudad que cobra vida mediante proyecciones y acercarse a la vida cotidiana de la época a través de los sentidos.



Junto a la exposición, además, se presenta Julio César: Triunfo y Destino, una experiencia cinematográfica de realidad virtual que transportará al público al mundo del líder romano. Los escenarios virtuales recreados con detalle envolverán al visitante. Los asientos se moverán al ritmo de la acción y los efectos sensoriales harán que se sienta completamente inmerso dentro de la historia.



Una identidad para descubrir el mundo antiguo

Al comenzar la experiencia, a cada visitante se le asignará un 'destino': una identidad —romana, egipcia o gala— y una profesión. También recibirá una pulsera con la que podrá iniciar conversaciones con los personajes de la exposición y descubrir las historias y culturas de la época desde su propia perspectiva.



Los visitantes podrán hablar con Julio César, negociar con Cleopatra y desafiar a Vercingétorix. Estos encuentros les permitirán formular preguntas directamente a los personajes y conocer distintas perspectivas sobre las personas y los acontecimientos que marcaron el Mediterráneo antiguo.



Descubrir la ciudad y la vida cotidiana

Una espectacular maqueta de la antigua Roma de casi cinco metros de longitud cobrará vida mediante proyecciones de luz y una narración visual que destacarán sus monumentos y su paisaje urbano.



A lo largo de la exposición, réplicas y recreaciones históricas mostrarán tanto la vida y las campañas militares como aspectos de la escritura, la acuñación de monedas, la alimentación y el comercio.



El recorrido también permitirá descubrir el mundo antiguo a través del olfato. Los visitantes encontrarán aromas que evocan el pan recién horneado, las hierbas y el garum —una salsa de pescado romana—, junto con fragancias inspiradas en los rituales y tradiciones del antiguo Egipto. Estos detalles acercarán al público a las costumbres de quienes vivieron entonces y complementarán las historias de gobernantes y ejércitos.



El mundo de Cleopatra

Una sala inmersiva dedicada a Cleopatra acercará al visitante a una serie de relatos inspirados en su figura. Proyecciones ilustradas, música y narración darán vida a historias inspiradas en la reina de Egipto. A través de ellas, los visitantes podrán explorar el amor, la ambición y la imaginación desde una perspectiva más íntima combinado con historias de conquista y poder.



Sobre Dream Vortex

Dream Vortex crea experiencias inmersivas que combinan narración, espacios físicos y realidad virtual. Entre sus trabajos anteriores se encuentra Petra – Gloria de los Nabateos, que acercó la antigua ciudad nabatea al público de Barcelona.



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Información para la visita

Exposición: Antiqua Immersa: Roma

Lugar: Palau Martorell, Carrer Ample 11, 08002 Barcelona

Horario: 10:00–20:00; consulta la página de venta de entradas para ver los horarios de acceso disponibles y posibles excepciones

Modalidad de entrada: Exposición o entrada combinada para la exposición y Julio César: Triunfo y destino

Idiomas de los textos de la exposición: español, catalán e inglés

Edad recomendada: a partir de 8 años

Entradas: entradas.com

Web: antiquaimmersa.com

Contacto

Nombre contacto: Elisabeth Muñoz

Descripción contacto: Eventim España

Teléfono de contacto: +34 682 31 47 20