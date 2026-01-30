Archena presenta su nueva marca turística; un destino donde el bienestar se vive con plenitud - Turismo Archena

La identidad "Archena, Tu Paraíso" posiciona al municipio como referente en turismo de salud, naturaleza y cultura, integrando agua termal, patrimonio y experiencias transformadoras.

Archena, enero de 2026 - Archena presenta oficialmente su nueva marca turística bajo el concepto "Agua, Salud y Vida – Archena, Tu Paraíso", consolidando su posicionamiento como destino de bienestar integral en la Región de Murcia. Esta identidad refuerza una propuesta de valor que va más allá del turismo termal tradicional, situando a Archena como un territorio donde naturaleza, patrimonio cultural y calidad de vida convergen para ofrecer experiencias regenerativas y conscientes.

Agua, salud y vida: el origen de la marca

El agua ha marcado la identidad de Archena durante siglos. En el nuevo logotipo, la gota simboliza ese origen: brota, se renueva y transforma, representando la continuidad y regeneración que define el destino. Pero Archena es mucho más que sus aguas termales. Es un espacio donde el entorno natural, la gastronomía local, las rutas activas y el patrimonio histórico se entrelazan para crear una experiencia completa de bienestar.

La identidad visual se expresa a través de una paleta de azules que evocan tanto el agua como la amplitud del cielo, creando una atmósfera de calma, serenidad y conexión profunda con el territorio.

Un destino completo: mucho más que el balneario

Si bien el balneario de Archena constituye uno de sus activos más emblemáticos, el destino ofrece una experiencia multidimensional que integra:

Turismo de salud y bienestar, con aguas medicinales que cuidan cuerpo y mente desde hace generaciones.

Turismo activo, con rutas de senderismo, paisajes junto al río Segura y espacios naturales que invitan al disfrute pausado del entorno.

Turismo cultural, donde el patrimonio histórico y las tradiciones locales enriquecen la experiencia del visitante.

Gastronomía saludable, con productos frescos y locales que complementan la filosofía de bienestar integral del destino.

Archena no se limita a ofrecer servicios turísticos: propone una manera de vivir el tiempo, de reconectar con lo esencial y de regalarse una pausa consciente.

Open-Ideas: estrategia y diseño de la nueva identidad

La consultora Open-Ideas, especializada en transformación digital y marketing turístico, ha liderado el diseño estratégico de comunicación y la identidad visual de la marca. Trabajando en colaboración con el equipo municipal, Open-Ideas ha desarrollado un relato visual y narrativo que conecta los valores del destino con las tendencias actuales en turismo sostenible y experiencial.

Eva M. Nicolás, Directora de Marketing en Open-Ideas, explica: "Hemos construido una marca que refleja la esencia de Archena: un destino auténtico y transformador. Archena no solo es agua termal; es un lugar donde el bienestar integral encuentra su equilibrio con el disfrute consciente. Nuestro objetivo ha sido crear una identidad que invite a vivir una experiencia regenerativa, alineada con los valores de sostenibilidad y calidad de vida que el destino representa".

Un destino que se vive, no solo que se visita

Patricia Fernández, alcaldesa de Archena subraya que esta nueva marca se alinea con los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos (PSTD Archena. Tu Paraíso de Salud y Vida), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, que impulsa la sostenibilidad, la desestacionalización y la mejora de la calidad de la experiencia turística. "Archena es un destino donde el tiempo se toma su tiempo. Esta identidad refuerza nuestra visión como espacio de bienestar integral, accesible tanto para turistas nacionales como internacionales, con un enfoque que rompe la brecha generacional asociada al turismo termal tradicional".

Una experiencia transformadora

La nueva marca posiciona a Archena como un destino que propone algo más que descanso superficial: ofrece una experiencia de bienestar profundo, donde la desconexión del ritmo cotidiano se convierte en una inversión en calidad de vida. Cada rincón del territorio, cada tratamiento, cada momento vivido forma parte de un proceso de renovación y autocuidado.

La campaña de lanzamiento incluirá contenido audiovisual, materiales gráficos y activaciones digitales que transmitirán las sensaciones de calma, transformación y disfrute que solo Archena puede ofrecer.

Proyección de futuro. Con esta renovación de identidad, Archena no solo redefine su posicionamiento turístico: propone un estilo de vida basado en el cuidado consciente, el disfrute pleno y la conexión con lo esencial. Archena, Tu Paraíso es más que un eslogan. Es la expresión de un territorio que entiende el bienestar como experiencia transformadora y la vida como algo que merece vivirse con plenitud.

Contacto

Emisor: Turismo Archena

Contacto: Turismo Archena

Número de contacto: 623035392