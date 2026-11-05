La arquitectura de Gaudí centra la propuesta de la UIC en la Semana de la Ciencia - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

La UIC participa con tres actividades centradas en la arquitectura, la bioingeniería y la biomedicina en la 31.ª Semana de la Ciencia del 6 al 15 de noviembre, que en esta edición conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

La actividad principal en el Campus Barcelona es una mesa redonda con expertos para poner en valor el carácter innovador del arquitecto y explorar su legado en la sostenibilidad, la geometría, las estructuras, los materiales y la relación entre arquitectura y naturaleza.

Durante toda la semana se organizan en paralelo talleres de bioingeniería y una exposición de biomedicina, en el Campus Sant Cugat.

Barcelona, 5 de noviembre de 2026. La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) se suma a la 31.ª Semana de la Ciencia organizada por la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI) con el apoyo del Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya que se celebra en toda Catalunya del 6 al 15 de noviembre con tres actividades dedicadas a la arquitectura, bioingeniería y biomedicina. La propuesta central es una actividad centrada en el legado y la influencia de Antoni Gaudí ante los retos de la arquitectura contemporánea, en el marco de una edición que conmemora el centenario de la muerte del arquitecto.

La actividad, que tendrá lugar el 12 de noviembre a las 18.00 h en el Campus Barcelona de la universidad, es una mesa redonda titulada ‘La vigencia de Gaudí en la arquitectura actual’, que tiene como objetivo poner en valor el carácter innovador del arquitecto y explorar la vigencia de sus aportaciones en ámbitos como la sostenibilidad, la geometría, las estructuras, los materiales y la relación entre arquitectura y naturaleza.

La charla pretende generar un espacio de debate y acercar el legado de Gaudí a las nuevas generaciones de arquitectos a través del diálogo entre profesionales y expertos. La mesa redonda contará con la participación del arquitecto y catedrático a The Bartlett UCL, Josep Miàs; el catedrático de arquitectura y fundador de ESARQ-UIC, Alberto Estévez; la doctora en Historia del Arte, profesora y ex decana de Humanidades de la UIC, Judith Urbano Lorente, y el arquitecto, ex responsable del área de Expresión Gráfica de la UIC, Manuel Arenas.

Actividades de Bioingeniería y Biomedicina en el Campus Sant Cugat

La UIC también organizará otras dos actividades en el marco de la Semana de la Ciencia centradas en la bioingeniería y la biomedicina.

La propuesta impulsada por el departamento de Bioingeniería gira en torno a talleres gratuitos y dinámicos diseñados para estudiantes de secundaria y bachillerato que tendrán lugar los días 9, 10 y 12 de noviembre en el Campus Sant Cugat. En estos talleres, titulados ‘Bio-qué? Bioingenieria’, los estudiantes podrán observar cómo los principios de la ingeniería se aplican de manera real para mejorar la calidad de vida de las personas y crear soluciones innovadoras a problemas reales en salud, sostenibilidad y tecnología.

La actividad impulsada por el departamento de Ciencias Biomédicas consiste en una exposición de imágenes científicas aportadas por los investigadores de la universidad, desde fotografías microscópicas de células y tejidos hasta representaciones moleculares y visualizaciones de procesos biológicos. La exposición, que lleva por nombre ‘Biomed: The Science Behind the Image’, y que se exhibirá del 9 al 14 de noviembre en la Facultad de Biomedicina del Campus de Sant Cugat, invita a los asistentes a acercarse de manera visual a la investigación que se desarrolla en los laboratorios.

Jornada de Puertas Abiertas de la UIC

Además, la UIC organizará el 14 de noviembre una Jornada de Puertas Abiertas para futuros estudiantes que quieran conocer la institución. Los asistentes tendrán la oportunidad de visitar las aulas y laboratorios de las Facultades de Biomedicina y de Bioingeniería y conocer de cerca la actividad que se desarrolla, así como las otras facultades del Campus de Sant Cugat de Odontología, Psicología, Educación y Fisioterapia. También se podrán visitar la School of Management, Derecho, Humanidades, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual y Periodismo en las instalaciones de la universidad en Barcelona.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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Anna Martínez Daries

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